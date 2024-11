"Rusko je nepřítel"

25. 11. 2024

Historik Východní Evropy Karl Schlögel vyzývá Německo k zásadní korekci své politiky vůči Rusku a varuje před naivitou ohledně dalších cílů prezidenta Vladimira Putina. "Rusko je nepřítel," říká Schlögel, jeden z nejvýznamnějších expertů na Rusko. "Rusko je stát, který začal válku v Evropě a Němci se tomu musí přizpůsobit. To znamená: Buďte připraveni se bránit, buďte připraveni se bránit."

Šestasedmdesátiletý historik, který působil jako profesor v Kostnici a ve Frankfurtu nad Odrou, převezme v pondělí v Düsseldorfu prestižní Cenu Gerdy Henkelové.

"Rusko testuje, jak daleko může zajít."

"Už jsme ve válečné situaci," říká Schlögel. "Válka nezačíná přes noc, ale existují přípravné fáze." Rusko se snaží "rozbít EU" a spustit pohyb uprchlíků. Osm milionů Ukrajinců bylo vysídleno v důsledku ruské agresivní války. "Neustále dochází k pokusům o vměšování, sabotážím, pokusům o instrumentalizaci politických stran, tj. AfD a aliance Sahry Wagenknechtové," říká Schlögel. "Rusko testuje, jak daleko může zajít."

V Německu bude otázka "války a míru" ústředním bodem předvolební kampaně do Bundestagu, řekl Schlögel. V Německu se však závažnost situace a bod obratu dosud nedostaly do povědomí veřejnosti. "Ale stále si myslíte, že můžete nějak uniknout této konfrontaci. Nejlepší cestou je, aby se Ukrajina uklidnila, nechala nás na pokoji a uzavřela mír. To by byla kapitulace Ukrajiny, která v tuto chvíli brání nejen sebe."

Za chybu považuje Schlögel také telefonický rozhovor mezi kancléřem Olafem Scholzem (SPD) a šéfem Kremlu Putinem . Scholz ji vedl "z volebních důvodů, aby se dostal do pozice kancléře míru", říká Schlögel. Vyšel tak vstříc Putinovi, který o dva dny později rozpoutal největší raketový útok na ukrajinská města."

Navzdory obtížné vojenské situaci na Ukrajině po více než 1 000 dnech ruských útoků se Schlögel nedomnívá, že situace Kyjeva je beznadějná. Nejdůležitější je nyní ochránit Ukrajinu před totálním zničením. "Každý den a každou noc padají bomby na ukrajinská města, živobytí je ničeno a města mají být ostřelována, aby byla připravena ke kapitulaci. To je pobuřující. A to je důvod, proč si myslím, že dodávky zbraní namířených na výchozí body těchto agresí jsou již dlouho opožděné a naléhavě nezbytné."

Scholz dosud odmítal dodávku německé střely s plochou dráhou letu Taurus.

V určitém okamžiku dojde k jednáním

Je zcela jasné, že v určitém okamžiku dojde k jednání, říká Schlögel. Otázkou je, zda k nim dojde v podmínkách diktovaného míru, nebo za podmínek, které zajistí přežití a bezpečnost Ukrajiny.

Schlögel také nevylučuje další agresi Ruska proti jiným státům. "Putin je mistrovský choreograf a analytik slabin druhé strany. Nemyslím si, že má nějaký pevný plán, ale znovu a znovu říká, že v ruském světě neexistují žádné pevné hranice."

Schlögel vyjadřuje skepsi ohledně toho, zda se Rusko může po Putinově éře vyvinout ve svobodnou nebo reformně orientovanou zemi. Ve 20. století byly občanské síly a elity v Rusku těžce zdecimovány revolucí a občanskou válkou, hladomorem, Stalinovým terorem a dvěma světovými válkami. Má dojem, že tento děj začíná vždy znovu. "Tento dojem, že se Rusko točí v kruhu a že ve skutečnosti nedochází k žádnému pokroku, se nyní znovu dostavil."

Podle Schlögelova názoru je třeba na ruskou kulturu pohlížet také v novém kontextu. "Nemůžete se dívat na válku a zároveň říkat: Existuje velká ruská kultura." Ruští kulturní pracovníci byli také využíváni "agresorem". Bude trvat strašně dlouho, než se ruská kultura po skončení války vzpamatuje z této kontaminace a instrumentalizace válkou – pokud vůbec."

Zdroj v němčině: ZDE

