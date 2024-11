Šok v Rumunsku: v prezidentských volbách vede tvrdý pravicový kritik NATO Calin Georgescu

25. 11. 2024

Foto: Călin Georgescu



Georgescu, který označil protiraketový štít NATO za „ostudu diplomacie“, se pravděpodobně dostane do druhého kola voleb s levicovým premiérem Marcelem Ciolacuem



Podle volebních údajů se v nedělních prezidentských volbách v Rumunsku ujal vedení málo známý krajně pravicový populista, který se za dva týdny pravděpodobně utká ve druhém kole s levicovým premiérem Marcelem Ciolacuem, což je výsledek, který otřásl politickou scénou v zemi.



Călin Georgescu, který kandidoval nezávisle, vedl po sečtení téměř 93 % hlasů s přibližně 22 % hlasů, zatímco Ciolacu ze Sociálnědemokratické strany (PSD) zaostával s 21 %. Elena Lasconiová ze strany Zachraňme Rumunsko, neboli USR, měla kolem 18 % a George Simion, lídr krajně pravicové Aliance za jednotu Rumunů, neboli AUR, získal kolem 14 %.





Po uzavření volebních místností hlasovalo podle Ústředního volebního úřadu 9,4 milionu lidí, tedy asi 52,4 % oprávněných voličů. Druhé kolo hlasování se bude konat 8. prosince.

Rumunští prezidentští kandidáti (l-r) George Simion, Elena Lasconiová, Marcel Ciolacu.i



Prezident má pětileté funkční období a má významné rozhodovací pravomoci v oblastech, jako je národní bezpečnost, zahraniční politika a jmenování soudců v Evropské unii a členské zemi NATO.



Dvaašedesátiletý Georgescu kandidoval nezávisle a nebyl příliš známý. Překonal většinu místních průzkumů, čímž vyvolal šokové vlny v rumunském politickém establishmentu, když se vyšvihl na první místo.



Po nedělním odevzdání hlasovacího lístku Georgescu v příspěvku na Facebooku uvedl, že hlasoval „Za nespravedlivé, za ponížené, za ty, kteří mají pocit, že na nich nezáleží, a ve skutečnosti na nich záleží nejvíce... hlasování je modlitbou za národ“.



Cristian Andrei, politický konzultant působící v Bukurešti, řekl agentuře Associated Press, že Georgescův nečekaný volební výsledek se zdá být „velkým protestem nebo vzpourou proti establishmentu“.



„Hlavní politické strany ztratily spojení s běžnými Rumuny,“ řekl. „Nemáte silné kandidáty ani silné lídry ... jsou tu slabí kandidáti, slabí lídři a strany jsou obecně dost odtržené.



Georgescu podle Andreje postrádá program a má vágní a populistický manifest s postoji, které jsou „mimo běžný diskurs“. Mezi jeho postoje patří podpora rumunských zemědělců, snížení závislosti na dovozu a zvýšení výroby energie a potravin.



Georgescu označil protiraketový štít NATO v rumunském městě Deveselu za „ostudu diplomacie“. Prohlásil, že Severoatlantická aliance nebude chránit žádného ze svých členů, pokud na ně Rusko zaútočí.



Georgescu má podle svých internetových stránek doktorát z pedologie, oboru půdoznalství, a v 90. letech zastával různé funkce na rumunském ministerstvu životního prostředí. V letech 1999-2012 byl zástupcem Rumunska v národním výboru Programu OSN pro životní prostředí.



Videa zveřejněná na jeho populárním účtu na TikToku, kde nasbíral 1,6 milionu lajků, zachycují jeho návštěvu kostela, cvičení juda, běhání po oválné dráze a promluvy v podcastech.



Rumunsko má s Ukrajinou společnou hranici dlouhou 650 km a od roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Kyjev, umožnilo vývoz milionů tun obilí přes svůj černomořský přístav Konstanta a poskytlo vojenskou pomoc, včetně darování baterie protivzdušné obrany Patriot.



Vesnice na hranici s Ukrajinou zaznamenaly nálet bezpilotních letounů narušujících národní vzdušný prostor, ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti.



Jeden z politických komentátorů uvedl, že nelze vyloučit ruské vměšování do voleb s cílem získat Georgescuovi výhodu.



„Na základě Georgescova postoje k Ukrajině a rozporu mezi průzkumy veřejného mínění a skutečným výsledkem to (nemůžeme) vyloučit,“ řekl Sergiu Miscoiu, profesor politologie na univerzitě Babes-Bolyai.



Ecaterina Nawadia, dvacetiletá studentka architektury, uvedla, že v neděli volila poprvé v celostátních volbách, a doufá, že mladí lidé přijdou k volbám v hojném počtu.



„Od revoluce (1989) jsme neměli opravdu dobrého prezidenta,“ řekla. „Doufám, že většina lidí v mém věku šla volit ... protože vedoucí kandidát není nejlepší volbou.“



Rumunsko čekají 1. prosince také parlamentní volby, které rozhodnou o příští vládě a premiérovi země.



Politický konzultant Andrei uvedl, že velký rozpočtový deficit, vysoká inflace a zpomalení ekonomiky v Rumunsku by mohly v důsledku všeobecné nespokojenosti přimět více mainstreamových kandidátů k posunu směrem k populistickým postojům.





Ciolacu před prvním kolem hlasování agentuře AP řekl, že jedním z jeho největších cílů je „přesvědčit Rumuny, že se vyplatí zůstat doma nebo se vrátit“ do Rumunska, které má masivní diasporu rozprostřenou po zemích EU.







