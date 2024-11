Skončili jsme. Zahoďte svůj telefon hned teď!

26. 11. 2024

V děsivém dokumentu, které vás strachem promění v blábolícího zoufalce, Ronan Farrow analyzuje současné kybernetického sledování - a ukazuje nám, jak snadno mohou vlády vědět o každém vašem kroku. Je čas schovat se v horách



Vydejte se na Vnější Hebridy. Kupte si bunkr. Schovejte se v kopcích. Ale ať už je váš plán přežití jakýkoli (všichni už nějaký máme, že? Dobře, dobře), ujistěte se, že jste se zbavili svého telefonu. A nepoužívejte ho k předchozímu průzkumu možností. Ani o nich na něm nemluvte. Nebo dokonce před ním. Prostě si kupte papír, pero a holuba. Pokud vám to teď připadá přehnané, ujišťuji vás, že tvám to přehnané připadat nebude, až se dodíváte na napínavý hodinový dokument Ronana Farrowa o teroru Surveilled (Sledováni).



Chcete krátkou, nebo dlouhou verzi? Krátká verze zní: jako soukromí, a tudíž svobodní občané jsme skončili. Delší verze zní: je to kvůli špehovacímu softwaru, který tu už je a který používají a zneužívají země bez přílišné tradiční demokracie nebo regulace a který se v nepříliš vzdálené budoucnosti řítí na nás všechny ostatní. Pokud už tu ovšem také není. Jde o to, že se to nedozvíte, dokud nebude pozdě, píše recenzentka Lucy Mangan.

Farrow (kterého asi není třeba představovat, ale pro jistotu dodejme, že je novinářem časopisu New Yorker) se o digitální sledování začal zajímat, když se sám stal jeho objektem. Bylo to v důsledku jeho vyšetřování obvinění ze sexuálního obtěžování různých vysoce postavených osobností, včetně tehdejšího kandidáta na soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha (který všechna obvinění popírá), generálního ředitele CBS Leslieho Moonvese (který všechna obvinění popírá, ale krátce po vydání Farrowova článku rezignoval) a obvinění hollywoodského magnáta Harveyho Weinsteina.



Odvětví digitálního sledování je rozsáhlé, lukrativní a stále se rozrůstá. Existuje mnoho dodavatelů a mnoho klientů. Nejochotnějším z těch prvních, kteří s Farrowem hovořili, je izraelská společnost NSO Group, která je vývojářem Pegasu, špionážního softwaru schopného tajně a na dálku ho nainstalovat a nechat ho provozovat kohokoli, kdo se chce hrabat v obsahu jakéhokoli telefonu, používat jeho mikrofonu a odposlouchávat rozhovory a nahrávat, co se mu zachce. Systém Pegasus se podílel se na dobrých věcech, jako je dopadení mexického obchodníka s drogami El Chapa poté, co úřady získaly přístup k jeho komunikaci, a na mnoha špatných věcech - například na vraždě novináře a disidenta Džamála Chášukdžího v roce 2018. Zástupci firmy NSO Farrowa ujistili, že jsou zavedeny robustní prvky pro dodržování předpisů, přičemž každý zákazník je plně prověřen a každý prodej je schválen izraelským ministerstvem obrany.



Dá se říci, že nad tím vším visí atmosféra skepse. Farrow - který během tohoto dokumentu neustupuje do pozadí, ale když máte po ruce posledního respektovaného a vzhledného reportéra, budete ho chtít využít - vede rozhovory s anonymními bývalými zaměstnanci této firmy, hovoří s výzkumníky z Citizen Lab Torontské univerzity, kteří sledují a dohledávají malware na zařízeních lidí, kteří mají podezření, že se stali terčem útoku, a dotazuje se zákonodárců na regulační ochranu, kterou plánují zavést.



Existuje mnoho důkazů o tom, že vlády, které si Pegasus a podobný software zakoupily, rozšířily jeho využití nad rámec deklarovaného infiltrování organizovaného zločinu a teroristických buněk a zjistily, že je téměř stejně užitečný - možná ještě užitečnější - při sledování lidí, kteří se věnují své zákonné, ale vládou zakázané činnosti. Bylo zjištěno, že byli špehováni novináři, disidenti a aktivisté za lidská práva - a to nejen v zemích, které již mají v této oblasti otřesné výsledky. Laboratoř Citizen Lab odhalila použití špionážního softwaru španělskou vládou, která se zaměřila na zhruba 70 stoupenců katalánské nezávislosti, což je dosud největší zjištěná domácí operace.





Je to hutná hodina, tento dokumentární film, ale je asi nejlepší nacpat všechny důkazy do co nejkratšího časového úseku, než strach, který tento film vyvolává, diváka zcela ovládne a znemožní mu vstřebat zbytek. Poslední část filmu se zabývá exekutivním příkazem Joea Bidena, který omezuje americké vládní agentury v používání Pegasu a dalších, pokud to není opravdu, ale opravdu nutné. Parafrázuji, ale ne o moc. Farrow hovoří s americkými představiteli, kteří poskytují ujištění pozoruhodná svou lehkostí. Šéf sněmovního výboru pro zpravodajské služby Jim Himes říká, že si není vědom žádného záměrného cílení na Američany na území USA, „ale nemám jistotu, že se to nestalo“. Díky, Jime! „Jakékoli nekalé využití, které si dokážeme představit, pravděpodobně uvidíme,“ říká Nathaniel Fick, velvyslanec nově vytvořeného Úřadu pro kyberprostor a digitální politiku. „Takže by bylo dobré myslet dopředu v čase a předvídat takové věci.“ A děkujeme i vám, Nate! Jdu hodit telefon do řeky, až budu putovat na vzdálené skotské souostroví.

Film Surveilled vysílala v Británii televize Sky Documentaries a je k vidění na programu Now.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

