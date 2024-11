KLDR výměnou za podporu Ruska na Ukrajině získala novou protivzdušnou obranu

27. 11. 2024

Severní Korea výměnou za podporu války Kremlu na Ukrajině obdržela ruské systémy protivzdušné obrany, prohlásili jihokorejští představitelé. Přesun těchto zbraní je nejnovějším vývojem v prohlubujících se vojenských vztazích mezi Pchjongjangem a Moskvou, kde bylo v posledních týdnech do Ruska vysláno více než 10 000 severokorejských vojáků do boje proti Ukrajině, píše Thomas Newdick.

Podle Shin Wonsika, hlavního bezpečnostního poradce jihokorejského prezidenta Yoon Suk Yeola, Rusko poskytlo rakety země-vzduch a další nespecifikované vybavení protivzdušné obrany. To bude použito k posílení protivzdušné obrany severokorejského hlavního města Pchjongjangu, řekl Shin v jihokorejském televizním programu SBS.

Zatímco konkrétní typ systémů protivzdušné obrany nebyl zveřejněn, Lee Illwoo, expert z Korea Defense Network v Jižní Koreji, řekl, že raketový systém země-vzduch S-400 je nejpravděpodobnější. Tento systém, který kombinuje rakety země-vzduch dlouhého doletu, odpalovací zařízení, pozemní radarové systémy a další komponenty, patří k nejpokročilejším dostupným na světě. Kromě toho, že je široce používá Rusko, včetně války s Ukrajinou, byly vyváženy do Alžírska, Běloruska, Číny, Indie a Turecka.

S-400 má maximální dostřel až 400 km a může zasáhnout cíle v podobě balistických raket nižší třídy, stejně jako letadla a střely s plochou dráhou letu.

Celkově by S-400 dával pro Severní Koreu smysl, zejména ve strategické roli při ochraně Pchjongjangu, protože země jinak postrádá moderní systémy protivzdušné obrany v této třídě. Ochrana hlavního města se opírá především o zastaralé rakety země-vzduch a protiletadlové dělostřelectvo. Mezitím je Severní Korea stále aktivnější ve výstavbě vlastních typů systémů protivzdušné obrany.

Zatímco Severní Korea tvrdila, že operačně nasadila doma vyrobený raketový systém země-vzduch KN-06, známý také jako Pongae-5, raketový systém země-vzduch dlouhého doletu, již v roce 2017, současný stav je nejasný. I když byl rozšířen ve větší míře, je pravděpodobně méně schopný než S-400. Má se za to, že KN-06 je založen na čínském systému HQ-9, který je sám odvozen od ruského S-300 – systému protivzdušné obrany, který je o generaci pozadu za S-400.

Potenciálně mohlo být Ruskem poskytnuto i další vybavení protivzdušné obrany. Podle Kim Dae Younga, vojenského experta z Korejského výzkumného institutu pro národní strategii, může být protidronové vybavení také zvláště zajímavé pro Severní Koreu, která čelí rostoucí hrozbě ze strany jihokorejských a amerických bezpilotních letounů. Současně by byly pro Severní Koreu užitečné systémy protivzdušné obrany krátkého dosahu Pancir.

Hrozba, kterou bezpilotní letouny představují zejména pro Pchjongjang, byla nedávno zdůrazněna, když Severní Korea obvinila Jižní Koreu z používání dronů k rozhazování propagandistických letáků nad jejím hlavním městem. Videa zveřejněná severokorejskými úřady ukazují dva různé typy bezpilotních letounů. Tento incident přišel po vlnách exkrementů a balónů plných odpadků, které Severní Korea vypustila na jih, v rámci rozvratné kampaně, která začala letos v létě a doprovázela období zhoršujícího se napětí na poloostrově.

Jižní Korea odmítla potvrdit, zda za údajnými lety dronů stála ona.

Je velmi pravděpodobné, že jakekoli vojenské tažení zahájené Jižní Koreou proti Severní Koreji by vedlo k rozsáhlému použití bezpilotních letounů, včetně zmatení a překonání protivzdušné obrany. To je obzvláště důležité v případě Pchjongjangu, který by byl terčem dekapitačních úderů proti vedení.

Ať už jsou typy systémů protivzdušné obrany, které byly nyní zjevně dodány, jakékoliv, budou významnou posilou pro severokorejskou armádu – oficiálně Korejskou lidovou armádu.

Zároveň je jasné, že Rusko zoufale potřebuje systémy protivzdušné obrany, protože válka na Ukrajině značně zatěžuje jeho stávající zásoby raket země-vzduch. V současné době je po takových systémech obrovská poptávka jak pro ochranu vlasti, tak pro obranu vzdušného prostoru nad frontovými liniemi. Pravděpodobně bylo rozhodnuto, že vzdát se některých S-400 – nebo jakýchkoli jiných systémů – stojí za to, co dostávají výměnou od Severní Koreje.

Příjezd nové vojenské techniky z Ruska se dlouho očekával jako poděkování za rostoucí podporu Severní Koreje pro totální invazi Kremlu na Ukrajinu a protiofenzívu v ruské Kurské oblasti.

Podpora války ze strany Pchjongjangu vedla k dodávkám rozmanité škály zbraní, včetně milionů zoufale potřebných dělostřeleckých nábojů a různých druhů další munice.

Nedávné hodnocení Jihokorejské národní zpravodajské služby (NIS), založené na zpravodajských informacích poskytnutých Ukrajinským obranným zpravodajským ředitelstvím (GUR), uvádí severokorejské vybavení shromážděné na bojišti, včetně údajných "122 mm a 152 mm granátů, protitankových střel Bulsae-4, balistických raket krátkého doletu, jako je KN-23, a protitankových raket RPG".

"Vzhledem k velikosti kontejnerů naložených na nákladních lodích plujících mezi Severní Koreou a Ruskem se zdá, že Rusku bylo dosud poskytnuto celkem více než osm milionů 122 mm a 152 mm granátů," uzavřela NIS.

Zatímco veškerá tato technika je ze strany ruské strany velmi žádaná, nasazení severokorejských jednotek na podporu ofenzívy na Ukrajině je ještě významnějším symbolem rostoucí vojenské spolupráce mezi Pchjongjangem a Moskvou.

Minulý měsíc generálporučík Kyrylo Budanov, šéf Ředitelství ukrajinské obranné rozvědky (GUR), řekl TWZ, že ve východním Rusku cvičí téměř 12 000 severokorejských pěších vojáků pro boj na Ukrajině. Od té doby se objevily zprávy o účasti severokorejských vojáků v bojích, včetně nepotvrzených videí, která údajně ukazují oběti na životech. The Wall Street Journal uvedl, že vysoký severokorejský generál byl zraněn ukrajinským úderem v Kurské oblasti.

Od té doby, co Severní Korea vystoupila na pomoc Rusku, se objevilo mnoho spekulací o tom, co by mohla dostat na oplátku.

Kromě finanční odměny, včetně ekonomické spolupráce a dodávek energie, se dlouho předpokládalo, že Severní Korea bude pravděpodobně těžit z ruských pokročilých zbraní a technologických znalostí. Z Jižní Koreje přicházejí zprávy, že Rusko již možná pomáhalo Severní Koreji vyvinout vesmírný sledovací systém, jako součást dohody quid-pro-quo. Sledovací satelity jsou jednou z oblastí, ve které Severní Korea zaznamenala některá pozoruhodná selhání, zatímco Rusko má mnohem relevantnější zkušenosti.

Objevily se náznaky, že by Pchjongjang mohl obdržet nové ruské bojové letouny, aby přezbrojil své silně stárnoucí letectvo. Dodávka systémů protivzdušné obrany by dokonce mohla být ukazatelem toho, že stíhačky by mohly být pro Severní Koreu další na řadě. I kdyby se takový přesun týkal starších, přebytečných MiGů-29 Fulcrum, Pchjongjang by je pravděpodobně uvítal.

xistují také obavy, že Moskva by mohla poskytnout Severní Koreji technologie, které by pomohly urychlit jaderný program a program balistických raket dlouhého doletu. Rusko by také bylo hlavním kandidátem na pomoc Severní Koreji při prosazování jejího ponorkového programu, který zahrnuje také rostoucí rodinu balistických raket odpalovaných z ponorek (SLBM), stejně jako stále pokročilejší ponorkové technologie.

I když zůstávají i jiné možnosti, zdá se, že prvními hmatatelnými přínosy pro Korejskou lidovou armádu budou špičkové systémy protivzdušné obrany. Vzhledem k tomu, že severokorejské jednotky se teprve začínají objevovat na bojišti na podporu Ruska, je vysoce pravděpodobné, že pomoc Pchjongjangu bude pokračovat, a dokonce bude zesílena, což pravděpodobně povede k tomu, že do Severní Koreje bude směřovat více ruských zbraní.

Zdroj v angličtině: ZDE

