40 procent dětí na jihu Gazy trpí podvýživou

26. 11. 2024

Bašár Murad, vedoucí pracovník nemocnice Al-Kuds v Gaze, uvedl, že 40 % dětí na jihu pásma Gazy trpí podvýživou a že „více než 10 000 stanů“ bylo „odneseno silným větrem a deštěm“



Palestinská tisková agentura Wafa citovala rozhovor s Muradem v rozhlasové stanici Hlas Palestiny, kde také uvedl, že lidé, zejména starší lidé a děti, trpí kvůli nedostatku teplého zimního oblečení různými nemocemi hrudníku.



Konflikt na Blízkém východě nadále ničí nespočet životů. Výjevy z Gazy a Izraele od 7. října děsí miliony lidí na celém světě a krize je stále intenzivněji pociťována i v Libanonu a na Západním břehu Jordánu.

Krajně pravicový izraelský ministr se vyslovil proti libanonskému příměří, o němž má jednat vláda



Dohoda by znamenala stažení IDF z jižního Libanonu a přesun zbraní Hizballáhu severně od řeky Litani



Izraelský ministr: Příměří s Hizballáhem by bylo „historicky promarněnou příležitostí“.



Itamar Ben-Gvir, krajně pravicový ministr vnitra a bezpečnosti v koaliční vládě Benjamina Netanjahua, prohlásil, že příměří mezi Izraelem a Hizballáhem by bylo „historicky promarněnou příležitostí“.



Izraelská média citují jeho slova z rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kan:



Máme historickou příležitost rozhodně jednat na jihu [v Gaze] a na severu [v Libanonu]. Bude to historická promarněná příležitost, pokud vše zastavíme a budeme se vracet zpět.



V narážce na zjevnou připravenost izraelského premiéra k dohodě Ben-Gvir řekl, že „je možné, že někdo nechce slyšet mé námitky“.



Vedoucí představitelé komunit na severu Izraele vyjadřují hněv nad vyhlídkou na dohodu o příměří s Hizballáhem.



Deník Times of Israel uvádí, že vedoucí představitelé místních komunit na severu Izraele vyjádřili hněv nad vyhlídkou, že vláda Benjamina Netanjahua přistoupí na dohodu o příměří s Hizballáhem, která by ukončila bojové akce v Libanonu.



Starosta Metuly David Azoulay to údajně řekl izraelskému kanálu 13:



Nepoddávejte se terorismu. Neuzavírejte tuto hanebnou dohodu. Je to smutná dohoda, dohoda o kapitulaci izraelské vlády před Hizballáhem, který je odnoží Íránu. Hrozba nebyla odstraněna. Nebudeme souhlasit s návratem do reality [nového] 7. října na severu. Dokud zde nebude skutečná bezpečnost, nikoliv jen „pocit bezpečí“, uděláme vše pro to, abychom se nevrátili.



Deník The Times of Israel cituje také předsedu mošavu Margaliot Eitana Davidiho, který řekl:



Budeme se spoléhat na Libanon, že nám zaručí bezpečnost. Obyvatelé severu neopustili své domovy více než rok, jen aby se vrátili k tomu, že mají za sousedy Hizballáh. Masakr na jihu bude blednout ve srovnání s tím, co se stane zde.





Izraelský armádní rozhlas hlásí, že v Kirjat Šmoně na dalekém severovýchodě Izraele byla poškozena budova poté, co bylo z Libanonu vypáleno „asi pět raket“.



Izraelská armáda vydala další sadu příkazů k evakuaci občanů v sousedním Libanonu a nařídila obyvatelům jižních předměstí Bejrútu, aby opustili své domovy kvůli hrozícím úderům.



Libanonská národní tisková agentura informuje o izraelském náletu na Arnoun na jihovýchodě země.





Borrell z EU: „Žádná omluva“ pro neprovedení příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu



Josep Borrell, nejvyšší diplomat EU, prohlásil, že neexistuje žádná omluva pro neprovedení dohody o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu.



Podle agentury Reuters uvedl, že navrhovaná dohoda má pro Izrael nezbytné bezpečnostní záruky a že mezinárodní společenství by mělo vyvinout tlak na Izrael, aby ji schválil.



Borrell se rovněž odvolal na nedávné rozhodnutí mezinárodního trestního soudu vydat zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého ministra obrany země Yoava Gallanta a vojenského vůdce Hamásu Mohammeda Deifa za údajné válečné zločiny související s válkou v Gaze.



Borrell vyjádřil naději, že Evropané budou plnit své závazky vyplývající z mezinárodního práva, a uvedl, že není možné schvalovat soud, když stíhá Vladimíra Putina, a oponovat mu, když vznese obvinění proti Netanjahuovi.



Sedmasedmdesátiletého Borrella ve funkci, kterou zastával od roku 2019, nahradí na začátku prosince bývalý estonský premiér Kaja Kallas.



Libanonská národní tisková agentura informuje, že „týmy civilní obrany, záchranky a libanonského Červeného kříže [obnovily] pátrání po pohřešovaných osobách v budovách zničených nepřítelem“ v Tyru.





Podle listu Haaretz prohlásil šéf regionální rady Šlomi, oblasti na severozápadě Izraele, že dohoda o příměří by byla taktikou, jak získat čas, než dojde ke změně vlády v USA.



Gabi Ne'eman v dopise cituje, že příměří by „získalo čas“ a umožnilo Izraeli přestávku na „posouzení situace na místě“.



Dále uvedl, že „vláda USA se změní ... a situace se výrazně změní“.





Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že „desítky lidí byly v úterý ráno zabity a zraněny“ při izraelském úderu na dům v Džabalíji na severu Gazy.





V úterý se má sejít izraelský bezpečnostní kabinet, aby rozhodl o dohodě o příměří s Libanonem po více než roce bojů mezi izraelskými silami a šíitskou milicí Hizballáh.



Podle zvažované dohody by se Izraelské obranné síly (IDF) údajně zcela stáhly z jižního Libanonu, Hizballáh by stáhl své těžké zbraně severně od řeky Litani, asi 25 km severně od izraelských hranic, a libanonská armáda by se přesunula, aby v počáteční 60denní přechodné fázi zajišťovala bezpečnost v pohraniční oblasti spolu se stávajícími mírovými silami OSN.



Izraelský velvyslanec v USA Mike Herzog v pondělí izraelskému armádnímu rozhlasu řekl, že zbývá „dořešit body“ a že jakákoli dohoda vyžaduje souhlas vlády. Řekl však, že „jsme blízko dohodě“ a že „k ní může dojít během několika dní“.





Vyšetřování listu Guardian zjistilo, že Izrael použil americkou munici, která při útoku 25. října v jižním Libanonu, který právní experti označili za potenciální válečný zločin, zasáhla a zabila tři novináře a další tři zranila.



Izraelská armáda zahájila v pondělí letecké útoky po celém Libanonu, při nichž došlo k výbuchům po celé zemi a nejméně 31 mrtvým. Izraelské údery zasáhly obchodní a obytné budovy v Bejrútu i v přístavním městě Tyru. Vojenští představitelé uvedli, že se zaměřili na oblasti známé jako bašty Hizballáhu.



Syrská státní televize informovala o pondělních izraelských úderech na několik mostů v oblasti Kusajr u libanonských hranic, přičemž ministerstvo obrany uvedlo, že při útocích byli zraněni dva civilisté.



Problémy, kterým čelí vysídlené osoby v Gaze, umocňuje počasí, protože kvůli silným dešťům a klesajícím teplotám jsou stany a další dočasné přístřešky neobyvatelné. Vládní představitelé v pobřežní enklávě kontrolované hnutím Hamás v pondělí uvedli, že za poslední dva dny bylo záplavami odneseno téměř 10 000 stanů, čímž doplnili svá dřívější varování před riziky, kterým čelí lidé ukrývající se v nízko položených záplavových oblastech.





Izraelský úder zranil ředitele nemocnice Kamal Adwan, jedné z mála nemocnic, které v nejsevernější části Gazy stále částečně fungují, uvedli místní a mezinárodní zdravotníci. Podle humanitární organizace MedGlobal byl doktor Hossam Abu Safiya ve své kanceláři, když ji v neděli zasáhl izraelský bezpilotní letoun.



