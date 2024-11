Záhadné drony se opakovaně objevily nad americkými základnami v Británii

27. 11. 2024

čas čtení 4 minuty

V pátek The War Zone přinesl zprávu o vpádu několika bezpilotních letounů na hlavní stíhací základnu amerického letectva ve Spojeném království, RAF Lakenheath. Od té doby jsme obdrželi informace, že vpády byly rozšířenější, odehrávaly se kolem více základen. Nyní jsme potvrdili, že bezpilotní letouny jsou zpět poblíž základen RAF Lakenheath a RAF Mildenhall, což je přinejmenším velmi znepokojivý vývoj, píší Tyler Rogoway a Howard Altman.

Představitel amerického ministerstva obrany nám potvrdil, že lety bezpilotních letounů byly obnoveny v blízkosti obou zařízení. Zatímco na základně RAF Lakenheath jsou primárně umístěny perutě F-15E Strike Eagle a F-35A Joint Strike Fighters, RAF Mildenhall hostí strategické průzkumné letouny a tankery pro doplňování paliva za letu. Tvrdí se, že letouny F-15E Strike Eagle odstartovaly k průzkumu ze vzduchu během průniku u základny RAF v Lakenheathu. Stejnou informaci jsme obdrželi během prvních vpádů minulý týden, i když nemůžeme potvrdit zapojení stíhačky do reakce, zdá se, že informace o sledování letu zveřejněné na internetu to podporují.

Původní incident v Lakenheath nebyl ojedinělý. K podobným vpádům dronů došlo přibližně ve stejnou dobu na základnách RAF Mildenhall a RAF Feltwell mezi 20. a 22. listopadem, podle USAFE.

Britské ministerstvo obrany poskytlo v pondělí ráno také prohlášení, ve kterém pro TWZ.com mimo jiné uvádí:

"Používáme víceúrovňová a důvěryhodná opatření na ochranu sil, nebudeme zacházet do podrobností a bylo by nevhodné dále komentovat záležitosti operační bezpečnosti, nicméně můžeme potvrdit, že úzce spolupracujeme s USVF (U.S. Visiting Force), policií a dalšími partnery, abychom reagovali na nedávné události."

Další podrobnosti zůstávají v tuto chvíli omezené, ale je jasné, že tyto události vyústí v rozsáhlejší reakci amerického letectva a Spojeného království. Jak to bude vypadat, zůstává nejasné.

Je toho mnoho, co o těchto událostech nevíme. Zatímco podle USAF "počet bezpilotních letounů a jejich velikost/konfigurace kolísaly", jaké přesně byly jejich konfigurace, zůstává nejasné, stejně jako jejich specifický vzorec operací. Také nevíme, jaké schopnosti pro rozpoznávání dronů jsou na těchto základnách nasazeny a kdy byly instalovány, pokud ano. Bez ohledu na to se ukazuje, že jde o hlavní řetězec událostí, které budou vyžadovat velmi robustní reakci, pokud jde o technické schopnosti a zdroje k vyšetřování a potenciálnímu zmírnění. Měli bychom vidět, jak se tato reakce bude formovat v nadcházejících hodinách a dnech.

TWZ již mnoho let vede zpravodajství o hlavní hrozbě, kterou drony představují pro vojenská zařízení, infrastrukturu, VIP a další. Tyto poslední incidenty ve Velké Británii přicházejí jedenáct měsíců poté, co došlo k podobné vlně útoků bezpilotních letounů nad leteckou základnou Langley ve Virginii, což je příběh, který TWZ exkluzivně zveřejnil v březnu. Vysoce citlivá továrna 42 letectva USA v Palmdale se od té doby také stala hlavním ohniskem průniků dronů. Zrovna minulý týden došlo k dalšímu velkému zděšení ve velké armádní testovací oblasti. Existují také reálné obavy, že by se Rusko mohlo pokusit zaútočit na letiště NATO bezpilotními letouny, což vedlo k velkým změnám pohotovosti v některých zařízeních.

Bez ohledu na to byly vpády bezpilotních letounů do Langley svého druhu bodem obratu, kdy se tento problém nyní bere mnohem vážněji poté, co byl po léta z velké části odsunul stranou, i když se tato hrozba několikrát projevila nad některými z nejcitlivějších amerických zařízení a aktiv.

Mezitím FBI pokračuje ve vyšetřování dalšího vpádu dronů nad Picatinny Arsenal.

Zdroj v angličtině: ZDE

