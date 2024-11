Jak se Ukrajina dívá na bývalou německou kancléřku

27. 11. 2024

Na Ukrajině je názor na bilanci Merkelové jako kancléřky kritický. Rozvahu Ukrajiny charakterizují dva pojmy: Nord Stream 2 a členství v NATO, píše Rebecca Barth. Na Ukrajině je názor na bilanci Merkelové jako kancléřky kritický. Rozvahu Ukrajiny charakterizují dva pojmy: Nord Stream 2 a členství v NATO,

Mnoho Ukrajinců má k Angele Merkelové co říct. I krátký průzkum na ulici dává jasný obraz s nádechem.

Viktorie si například myslí, že Merkelová vždy myslela na první místo na zájmy Německa, a to je pro každého politika samozřejmostí. Pomáhala také Ukrajině v některých otázkách, například při jednáních o válce na Donbasu. Victoria však upřesňuje: "Její podpora Nord Streamu 2 zároveň ukázala, že ne vždy brala v úvahu naše zájmy. Chtěla nám pomoci, ale ne příliš, aby nejednala proti zájmům své země."

Oleg říká, že Merkelovou vždy považoval za silnou političku. Ale také dodává: "Ale nikdy nebyla naším spojencem. To mi bylo jasné od začátku." Merkelová byla dobrá politička, ale ne proukrajinská. Oleg také připomíná projekt plynovodu s Ruskem: "Její chování ohledně Nord Streamu 2 ukázalo, že nezastupuje ukrajinské zájmy."

A Kateryna dochází k závěru, že Merkelová uskutečňovala nejednoznačnou politiku. "Obchvat Ukrajiny plynovodem Nord Stream 2 je takovým opatřením proti Ukrajině. Jako by nám jednou rukou pomáhala a druhou spolupracovala s Ruskem."

Válka změnila perspektivu

Merkelová se na Ukrajině těší respektu mnoha lidí. Od začátku ruské útočné války je však na bývalou německou kancléřku pohlíženo stále kritičtěji, vysvětluje odborník na východní Evropu Andreas Umland:

"Během kancléřství Merkelové bylo hodnocení lepší, protože se skutečně velmi snažila, například při vyjednávání v Minsku, a zapojila se. Nemyslím si, že byla proruská nebo protiukrajinská, jako většina německých politiků. Nakonec však udělala strategické chyby, které pomohly umožnit tuto válku."

Dvě rozhodnutí

V paměti Ukrajinců zůstávají zejména dvě rozhodnutí: Proti členství Ukrajiny v NATO a pro výstavbu plynovodu Nord Stream 2 – přestože Rusko již anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a vyvolalo válku na východní Ukrajině.

Nord Stream 2, nyní vyřazený z provozu a nelegálně vyhozený do povětří, byl pro Ukrajinu problémem od samého počátku. Během tiskové konference s Merkelovou v roce 2019 tehdejší prezident Petro Porošenko řekl, že i když diskuse o Nord Streamu 2 nebyly nové, nevzdali boj proti výstavbě plynovodu – a nabízejí německým společnostem podíl na řízení ukrajinské přepravy plynu.

Dalo se válce zabránit?

Ale ještě závažnější byl pro ukrajinský lid summit NATO v Bukurešti v roce 2008. V té době se Merkelová stavěla proti akčnímu plánu pro členství Ukrajiny. Takový plán by neznamenal konečné rozhodnutí o vstupu, ale politicky se rovná poslednímu kroku před členstvím.

Kladné rozhodnutí v roce 2008 mohlo zabránit válce v roce 2022, je přesvědčen současný ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenskyj právě viděl stopy masakrů v Buči na zemi v roce 2022, když večer připomněl summit NATO v Bukurešti:

"Za 14 let od tohoto falešného předpokladu zažila Ukrajina revoluci, osm let války na Donbasu a nyní bojujeme o naše životy v nejhorší válce v Evropě od 2. světové války. Zvu paní Merkelovou a pana Sarkozyho, aby navštívili Buču a viděli, k čemu vedla politika ústupků Rusku za 14 let, aby viděli mučené Ukrajince na vlastní oči."

