Vědkyně z Oxfordu zrušila své členství v britské Akademii věd kvůli pokračujícímu členství Elona Muska

26. 11. 2024

čas čtení 4 minuty





Prof. Dorothy Bishopová uvedla, že stipendium je „popřením všech hodnot“ britské národní akademie věd.



Přední vědkyně Oxfordské univerzity odstoupila z britské národní akademie věd kvůli obavám z pokračujícího stipendia Elona Muska.



Profesorka Dorothy Bishopová, emeritní profesorka vývojové neuropsychologie a přední odbornice na poruchy komunikace dětí, uvedla, že minulý týden zrušila své členství v Královské společnosti.



Bishopová konstatovala, že její krok byl niternou reakcí, a dodala, že se po naznačení svého rozhodnutí rezignovat setkala s prezidentem Akademie a výkonným ředitelem, kteří zdůraznili, že je třeba dodržet řádný postup vůči Muskovi.



„Prostě jsem si začala říkat, víte, zdá se, že Královská společnost je nastavena tak, aby bylo velmi, velmi obtížné někoho vůbec přimět k rezignaci nebo ho skutečně vyhodit, a vzhledem k tomu, co o Muskovi vím, mi to připadalo špinavé, abych byla upřímná,“ řekla. Přední vědkyně Oxfordské univerzity odstoupila z britské národní akademie věd kvůli obavám z pokračujícího stipendia Elona Muska.Profesorka Dorothy Bishopová, emeritní profesorka vývojové neuropsychologie a přední odbornice na poruchy komunikace dětí, uvedla, že minulý týden zrušila své členství v Královské společnosti.Bishopová konstatovala, že její krok byl niternou reakcí, a dodala, že se po naznačení svého rozhodnutí rezignovat setkala s prezidentem Akademie a výkonným ředitelem, kteří zdůraznili, že je třeba dodržet řádný postup vůči Muskovi.„Prostě jsem si začala říkat, víte, zdá se, že Královská společnost je nastavena tak, aby bylo velmi, velmi obtížné někoho vůbec přimět k rezignaci nebo ho skutečně vyhodit, a vzhledem k tomu, co o Muskovi vím, mi to připadalo špinavé, abych byla upřímná,“ řekla.





„Prostě mi připadalo, že mít ho v Královské společnosti je v takovém rozporu se všemi hodnotami Královské společnosti. A já jsem s tím opravdu nechtěla mít nic společného.“



Bishopová také poukázala na kodex chování Královské společnosti, který zdůrazňuje, že je třeba, aby se k sobě členové chovali zdvořile.



„Řekla jsem jim: Obávám se, že k Elonu Muskovi nebudu zdvořilá a milá, takže nemohu dodržovat kodex chování,“ řekla.



Bishopová napsala na svém blogu, že neočekávala, že její rezignace bude mít nějaký dopad, ale že se díky ní bude cítit lépe.



„Jakékoli potěšení z vyznamenání čestným titulem FRS mi ubírá skutečnost, že se o něj dělím s někým, kdo se podle všeho vzhlíží v bondovském padouchovi, s člověkem, který má nezměrné bohatství a moc, kterou využije k zastrašování vědců, kteří s ním nesouhlasí,“ napsala.



Bishopová se sice výslovně nezmínila, ale loni Musk pohrozil žalobou skupině výzkumníků neziskové organizace Center for Countering Digital Hate, jejichž práce odhalila, že od doby, kdy Musk koupil web nyní známý jako X, došlo na této platformě k nárůstu nenávistných projevů.



Musk byl v roce 2018 zvolen členem spolku jako uznání jeho práce a vlivu v oblasti vesmíru a elektromobilů.



V srpnu však deník Guardian odhalil, že řada stipendistů napsala Královské společnosti dopis, v němž vyjádřila znepokojení nad komentáři technologického miliardáře týkajícími se nepokojů ve Spojeném království a vznesla námitku proti možnosti odebrání jeho stipendia.



Tentýž měsíc úřad britského premiéra v Downing Street kritizoval Muskovy výroky, který pod videem násilných ultrapravicových nepokojů v Liverpoolu uvedl, že „občanská válka je nevyhnutelná“.



Bishopová však poznamenala, že právník Královské společnosti následně rozhodl, že Musk neporušil kodex chování této organizace.



„Mnoho signatářů dopisu, včetně mě, bylo s touto reakcí nespokojeno. Pustili jsme se do shromažďování dalších důkazů o chování neslučitelném s kodexem chování asociace,“ napsala.



Výsledkem je seznam, který zahrnuje Muskovy příspěvky na X o Anthonym Faucim, bývalém hlavním lékařském poradci prezidenta USA; Muskovy příspěvky na X propagující konspirační teorie o vakcínách; a Muskovo zjevné bagatelizování klimatické krize.



Kodex chování Královské společnosti říká: „Při vystupování nebo zveřejňování prohlášení v osobní rovině musí členové a zahraniční členové stále usilovat o zachování dobrého jména Společnosti a těch, kteří v ní pracují, a mít na paměti, že to, co je řečeno nebo prohlášeno v osobní rovině, by stále mohlo mít dopad na Společnost.“



Bishopová uvedla, že jedním z problémů je, že mnoho starších členů Královské společnosti není aktivní na sociálních sítích.



„Myslím, že názor, který si na Elona Muska vytvoříte, je úplně jiný, pokud čtete jen Guardian nebo noviny, které o něm píší, než když jste ponořeni do sociálních médií, jako jsem já, kde každý den Musk dělá něco pobuřujícího,“ řekla.



Mluvčí Královské společnosti uvedl: „Královská společnost velmi lituje odstoupení Dorothy Bishopové z asociace. Je vynikající vědkyní a za léta svého členství ve Společnosti jí mnoho prospěla.



„V případě jakýchkoli pochybností o chování člena společnosti má asociace jasný soubor postupů popsaných v našem kodexu chování, který je zveřejněn na našich internetových stránkách spolu s příslušnými disciplinárními předpisy.





„Veškeré problémy týkající se jednotlivých členů jsou řešeny přísně důvěrně.“







Zdroj v angličtině ZDE

0