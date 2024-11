KLDR rozšiřuje závod na výrobu raket, které na nás odpaluje Ruská federace. Co se děje s deeskalací?

27. 11. 2024

Nyní bych si rád poslechl specialisty na řízení deeskalace. Stručně řečeno, Severní Korea rozšiřuje závod na výrobu raket Hwasong-11, kterým všichni na světě říkají KN-23, podle americké klasifikace. To jsou rakety, které Kimové dodávají do Ruské federace, aby byly odpáleny proti nám, píše Anton Švec. Nyní bych si rád poslechl specialisty na řízení deeskalace. Stručně řečeno, Severní Korea rozšiřuje závod na výrobu raket Hwasong-11, kterým všichni na světě říkají KN-23, podle americké klasifikace. To jsou rakety, které Kimové dodávají do Ruské federace, aby byly odpáleny proti nám,

Nyní, výměnou za granáty, rakety a lidi, Ruská federace předává kovy a bavlnu, ropu a potraviny i obyčejnou hotovost Kimům. V důsledku toho mohou Kimové snadno rozšířit svou vlastní výrobu zbraní a vojenského vybavení. Zajímalo by mě, co si o tom všem myslí Jižní Korea. Protože každému je jasné, že Kimové vyrábějí jeden projektil pro Ruskou federaci – a jeden pro sebe. Nulové náklady to dovolují. A výrobní zařízení obecně patří pouze jim. Nyní budou zbytky Kimova skladu odeslány do Ruské federace a oni si vyrobí nové. A armáda, která viděla, jak sestavit FPV dron z Aliexpressu, může ukázat hodně.

Zde lze samozřejmě něco vytknout samotnému Soulu. Po desetiletí olizovali Kreml, pokud to nepomohlo Kimům. Udělali všechno. Výsledek je tento. Nějak se stalo, že se Kreml stal spojencem samotných Kimů. Je velmi dobré si myslet, že máte 120 F-16, které ničí Kimovo dělostřelectvo. Bude to velmi špatné, pokud Kim raketami zničí vaše letiště, protože jich nemáte tolik. Další je kontrabaterie a vy opravdu nechápete, jak to skutečně vypadá v moderním válčení.

Samozřejmě, že je možné, stejně jako Izrael, preventivně zaútočit. Prozatím se však nic neničí, a pak už bude pozdě.

Největší výzvu však představují Spojené státy. A to nejen pro současnou administrativu. Trump také napumpoval Kimy a něco nedokončil. Co se děje s deeskalací? Jak ukončit všechny války? Rakety a granáty – to je to, co to je, stejně jako výroba.

Dříve byl čínský plán eskalace kolem Tchaj-wanu jednoduchý. Hlavní úder mají Číňané na Tchaj-wanu, pomocný je Kimův na Soul. Ale teď, u takových případů, není příliš jasné, který bude ten hlavní. Pokud Si Ťin-pching útočí hybridně na Tchaj-wan a na Soul přímo, co uděláme? Řekněte mi, že se Soul bude bránit? No, předpokládejme, že se bude chránit, armáda Soulu je obrovská. Ale co se stane se samotným Soulem? Místo města zde také vznikne kráter. Čistě kvůli dělostřelectvu. A pak jsou tu rakety. U letišť. Nebo to možná bude stačit nejen pro letiště. Jaké to bude mít ekonomické důsledky? A co když zaútočí na přístavy? A jak je to s výrobou tankerů?

Samozřejmě, tyto otázky jsou matoucí.

Vítejte ve 3. světové válce, stručně řečeno.

