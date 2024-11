Rusko podvedlo stovky jemenských Húsiů, aby bojovaly na Ukrajině

25. 11. 2024

Rusko nalákalo několik stovek Jemenců k boji proti Ukrajině prostřednictvím společnosti napojené na povstaleckou skupinu Húsiů. "Rekruti" z arabské republiky řekli Financial Times, že jim byla slíbena dobře placená práce a ruské občanství, ale po příjezdu do země byli násilně odvedeni do armády a posláni na frontu. Rusko nalákalo několik stovek Jemenců k boji proti Ukrajině prostřednictvím společnosti napojené na povstaleckou skupinu Húsiů. "Rekruti" z arabské republiky řekli Financial Times, že jim byla slíbena dobře placená práce a ruské občanství, ale po příjezdu do země byli násilně odvedeni do armády a posláni na frontu.

Smlouvy podepsali s jemenskou společností Al Jabri General Trading & Investment Co SPC, založenou Abdalwalím Abdem Hasanem ad-Džabrím, prominentním politikem z hnutí Húsiů. Zároveň je v registračních dokumentech uvedena jako cestovní kancelář a maloobchodní dodavatel zdravotnického vybavení a léčiv.

Nábor začal v létě: Jedna ze smluv, které se dostaly do vlastnictví FT, je datována 3. července. Rekrut pod pseudonymem Nabil řekl, že asi 200 Jemenců, kteří dorazili do Moskvy v září, bylo s ním odvedeno do ruské armády. Poznamenal, že byli podvedeni, aby přišli a podepsali smlouvy, které nemohli přečíst. Zejména byl zlákán příslibem lukrativních pracovních míst v oblasti "bezpečnosti" a "inženýrství". Místo toho Nabil a čtyři jeho krajané skončili ve válce na Ukrajině. Několik dní kopali zákopy pod palbou bez teplého oblečení, normálního jídla a odpočinku, poté se jeden z nich pokusil spáchat sebevraždu a skončil v nemocnici. Sám Nabil byl zraněn a také hospitalizován.

Další Jemenec, Abdalláh, řekl, že mu byl slíben bonus 10 000 a 2 000 dolarů měsíčně, stejně jako ruské občanství za práci při výrobě dronů. Po příletu do Moskvy 18. září však byla jeho skupina násilně odvezena z letiště do určitého zařízení, kde byla nucena podepsat smlouvu s ministerstvem obrany, sepsanou v ruštině. Nejprve odmítli, ale arabsky mluvící muž začal střílet z pistole nad jejich hlavami. "Podepsal jsem to, protože jsem se bál," řekl Abdalláh.

Poté byli Jemenci posláni na vojenskou základnu u Rostova a po krátkém výcviku byli převeleni na frontu. Podle Abdalláha mnoho členů jeho skupiny zemřelo na Ukrajině. Stěžoval si, že je do války přivedli "podvodníci, kteří obchodovali s lidmi" a že vše, co jim bylo slíbeno, "byla lež".

Abdalláh byl jedním z 11 Jemenců, kterým bylo tento měsíc umožněno opustit Rusko a vrátit se do své vlasti přes Omán, z velké části díky úsilí Mezinárodní federace jemenských migrantů, která požadovala intervenci vlády této republiky.

Majitel náborové agentury ad-Džabrí je známý politik, poslanec jemenského parlamentu, který byl v roce 2015 rozdělen v důsledku občanské války. Má hodnost generálmajora. Je jedním ze 174 vůdců Húsiů odsouzených vojenským soudem v nepřítomnosti k trestu smrti.

Letos jemenští rebelové vyslali do Moskvy nejméně dvě oficiální delegace, aby se setkaly s vysokými představiteli Kremlu, včetně Michaila Bogdanova, náměstka ministra zahraničí a zvláštního zástupce ruského prezidenta pro Blízký východ.

Podle Farea al-Muslimiho, experta na státy Perského zálivu z Chatham House, jen málo z těchto žoldáků má vojenský výcvik, nicméně Rusko potřebuje vojáky, aby nevyhlásilo mobilizaci, a tak se obrací na Húsie o pomoc. "Jemen je docela snadné místo pro nábor. Je to velmi chudá země," řekl. Podobným způsobem Rusko vylákalo na ukrajinskou frontu obyvatele Nepálu, Indie a Srí Lanky.

Američtí diplomaté FT řekli, že tajná dohoda mezi Kremlem a Húsíi, před válkou na Ukrajině nemyslitelná, ukazuje, že Rusko je připraveno zajít dostatečně daleko, aby tento konflikt rozšířilo do dalších regionů, včetně Blízkého východu. Zvláštní vyslanec USA pro Jemen Tim Lenderking řekl, že viděl zprávy o náboru obyvatel arabské republiky a to je "rozhodně znepokojující", ale ne překvapivé pro Bílý dům. Připomněl, že Rusko aktivně udržuje kontakty s Húsíi, poskytuje jim určitou pomoc – včetně poskytování geolokačních údajů pro odpalování raket proti lodím v Rudém moři a diskusí o prodeji zbraní, včetně moderních protilodních raket.

