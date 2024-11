Britský generál: Západ nese určitou odpovědnost za ukrajinské mrtvé

27. 11. 2024

čas čtení 9 minut

Moderátorka, BBC World at One, 26. listopadu 2024, 13 hodin: Podle některých analytiků postupují ruské síly nejrychleji od počátku invaze a za poslední měsíc obsadily území o rozloze poloviny velkého Londýna. Objevily se také zprávy agentury Bloomberg, že Velká Británie poslala na Ukrajinu další rakety dlouhého doletu Storm shadow, Lord Richards, generál David Richards je bývalý náčelník obranného štábu, šéf britských ozbrojených sil a připojuje se k nám. Dobré odpoledne, lorde Richarde.



Jen krátké zamyšlení nad těmi Storm Shadows, chápeme, že jich jde víc vzhledem k tomu, co se momentálně děje ve válce. Je dobře, že je Spojené království posílá? Podle některých analytiků postupují ruské síly nejrychleji od počátku invaze a za poslední měsíc obsadily území o rozloze poloviny velkého Londýna. Objevily se také zprávy agentury Bloomberg, že Velká Británie poslala na Ukrajinu další rakety dlouhého doletu Storm shadow, Lord Richards, generál David Richards je bývalý náčelník obranného štábu, šéf britských ozbrojených sil a připojuje se k nám. Dobré odpoledne, lorde Richarde.

Generál David Richards: Podívejte se, mohu hned na začátku říci, že mám pro Ukrajinu obrovské pochopení, stejně jako mnozí z nás. Ale přistupuji k tomu a ke svým výrokům, které budou nyní následovat, z pozice tvrdého realisty. A abych konkrétně odpověděl na vaši otázku, nemyslím si, že tyto Storm Shadows budou mít strategický vliv na výsledek války, a proto pravděpodobně neudělají o moc víc, než že ještě víc naštvou Rusy, aniž by, jak říkám, měly podstatný vliv na to, jak se věci vyvinou.



Moderátorka: Takže měly být poskytnuty dříve, nebo říkáte, že prostě neměly být poskytnuty vůbec? V prvních dnech války jste byl pozoruhodný tím, že jste říkal, podívejte, tohle je nerovný boj, a že Rusko nakonec vyhraje.



Generál David Richards: Za tímto stanoviskem si stojím. Nemuselo to tak nutně být, ale jako člověk, který má, doufám, jakési strategické myšlení. Nikdy jsem neviděl Západ v tom, že by byl schopen replikovat ruský pohled na Ukrajinu jako existenční. Problém pro nás bylo, že jsme dali Ukrajině příliš málo, příliš pozdě, a já jsem tuto situaci předvídal. Nechci, aby to znělo nějak chytře, ale příliš mnoho lidí Ukrajinu povzbuzovalo. Výsledek je vlastně takový, jak poznamenal generál Milley. v roce 2022, že na podzim toho roku, kdy se Ukrajině v tom prvním půlroce docela dařilo, že tehdy byli na vrcholu svého úsilí a odteď už to půjde z kopce. A tehdy byla vhodná doba začít vyjednávat. Bohužel mnoho lidí, kteří to měli vědět lépe, povzbuzovalo Ukrajinu, aby pokračovala, a výsledkem je, že mnoho tisíc dalších lidí zemřelo a s ekonomikou to nevypadá dobře.



Moderátorka: Mnoho dalších lidí, včetně Spojeného království.



Generál David Richards: Je mi líto, že musím říci, že ačkoli naše motivy byly v pořádku, pokud, jak vám řekne každý stratég, cíle, způsoby a prostředky nejdou dohromady, tj. nejsou synchronizovány, pak je to špatná strategie a my jsme Ukrajinu povzbuzovali, aby bojovala dál, aniž bychom jí dali prostředky k boji a už vůbec ne prostředky k vítězství. A to se nám nyní v posledních měsících ukazuje.



Moderátorka: Promiňte, ale chápu logiku toho, co říkáte? Naznačujete svým způsobem, že Spojené království nese od té doby určitou odpovědnost za zbytečné oběti na Ukrajině?



Generál David Richards: Nemyslím si, že to bylo zlovolné, ale celý Západ tím, že povzbuzoval Ukrajinu, aby bojovala dál, aniž by se ujistil, že ten cíl, jejich cíl, který zřejmě nebyl definován jako vítězství, nám byl vůbec dán, abychom vykopli Rusko ze všech území, která před rokem 2014 Rusko anektovalo, aniž by jim k tomu dal prostředky, nepochybně umírali lidé v pevném přesvědčení, že jsou ve vítězné situaci, ale my víme, že to nikdy nebylo pravděpodobné. Takže v této míře je Západ viníkem, ano.



Moderátorka: Dobře, takže abychom se vrátili k tomu, jaká by měla být strategie nyní, vzhledem k tomu, kde se nacházíme, je vám jasné, jaká je pozice Spojeného království? Máte ministry. Říkají, že jde o to, co chce Ukrajins. Ale mělo by mít Spojené království nyní nějakou strategii a má ji?



Generál David Richards: Vždycky jsem si myslel, že Spojené království a vlastně Západ obecně měl mít svou vlastní strategii a ne jen říkat, no, je to na Ukrajině a my tam budeme tak dlouho, jak to bude potřeba, a tak podobně. To není základ pro strategii. Nezapomínejme na to, že na Ukrajině je v současné době něco kolem 70 tisíc amputovaných, bývalých ukrajinských vojáků a tato věc pokračuje. Takže to nefunguje. I kdybychom věděli, jaký je požadovaný záměr. Já jsem si dlouho myslel, že my, když to tak řeknu, poměrně nezodpovědně odevzdáváme klíčovou část naší zahraniční politiky jinému státu. A přitom jim nedáváme prostředky k tomu, aby skutečně uspěli. A to není dobrá strategie a rozhodně je nemorální nechat lidi bojovat, aniž bychom jim zajistili možnost uspět.



Moderátorka: V armádě jste zastával velmi vysokou pozici. Vím, že jste z ní trochu ustoupil. Dovedu si představit, že stále hovoříte s velmi vysokými představiteli armády a možná i vlády. Vnímáte nyní nějakou strategii?



Generál David Richards: Ne, bohužel ne. Chci říct, že já jsem teď mimo, ale je mnoho lidí, kteří smýšlejí jako já, ale na každého, kdo tak smýšlí, připadá jiný, který řekne ano, můžeme znovu získat Krym a pokračovat dál a víte, a tak dále, a tak dále. Takže já chci říct, abych byl spravedlivý k velmi nezkušeným, spoustě politiků. Jsou zmateni různými názory a přiklonili se k tomu, o kterém cítili, že je politicky správný, i když bych řekl, že byli strategicky oklamáni.



Moderátorka: Svým způsobem je nám opět vnucována strategie, tentokrát však vyhlídkou na příchod Donalda Trumpa do Bílého domu, a dokonce ještě před jeho příchodem se zdá, že západní země a vlastně i prezident Zelenskyj stále více akceptují, že dojde k nějaké dohodě. Chci říct, že jedna z úvah pro to, za předpokladu, že se to podaří dohodnout a že Rusko je pro to, a tam je samozřejmě hodně předpokladů, ale někdo tu dohodu musí hlídat. Myslíte si, že britské jednotky, že ostatní evropské jednotky by měly být těmi, kdo řeknou, OK, zapojíme se?



Generál David Richards: No, kdybych byl ještě náčelníkem obrany, tak bych vládě důrazně doporučoval, aby se do žádných takových sil nezapojovala. Ne že bych si myslel, že například nějaké policejní zásahové síly pod OSN by nebyly vůbec špatný nápad. Ale my jsme přece NATO. A to je vlastně pro Rusko hranice, kterou nechtějí. Takže na Ukrajině, si myslím, že by to byl červený hadr na býka. Nemyslím si, že by prezident Putin na to nějakým způsobem přistoupil. Ale také si myslím, že musíme ve stejné fázi posílit schopnost Ukrajiny se bránit, pokud by k takové dohodě došlo. A v tom bychom mohli mít důležitější roli.



Moderátorka: Takže navyšovat množství zbraní na Ukrajině poté, co bude dohoda uzavřena.



Generál David Richards: Ano, musíme vidět, že řekněme 20 % Ukrajiny od roku 2014 bude v ruských rukou. Buďme připraveni hrát dlouhou hru, postavit ukrajinskou ekonomiku zpět na pevné základy a vybudovat ji spíše jako Jižní Korea versus Severní Korea, což není do jisté míry špatná analogie, a pak hrát dlouhou hru. My vždycky toužíme po okamžitém úspěchu. No, takhle to nefunguje, a ať se nám to líbí nebo ne, Rusko považuje NATO na Ukrajině za existenční problém a je připraveno bojovat a ztratit spoustu všeho, aby tomu zabránilo, musíme akceptovat, že to je ruský názor. I když mu nemusíme rozumět, ale o to nejde

Moderátorka: Jen stručná myšlenka, máme Donalda Trumpa, který se vrací do Bílého domu, prezident Putin, ať už si všichni myslí, co chtějí, zda skutečně vyhrál, nebo prohrál, bude tvrdit, že na Ukrajině zvítězil. Jsme v nebezpečnějším světě a je na to Spojené království připraveno?



Generál David Richards: V první řadě si myslím, že můžeme tvrzení prezidenta Putina vyvrátit. Ze strategického hlediska byl poražen. Vzpomeňte si, o co se pokoušeli v únoru 2022. NATO je nyní silnější, větší a jednotnější, než kdy bylo. Takže přes to vede cesta. Něco jim musí být dáno jako vývodní klauzule, ale není to zdaleka taková porážka, jakou bude navrhovat prezident Putin. Je to, myslím, až se to vyřeší a země NATO vybudují své ozbrojené síly. Musíme se podívat na reset vztahů s Ruskem. A jak jsem řekl před chvílí, hrát delší hru v naději, že se podaří Ukrajinu znovu sjednotit, jako tomu bylo v roce 2014.

Zdroj v angličtině ZDE





















0