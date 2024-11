Smrtící nálet na centrum Bejrútu po útoku Izraele na sever a jih Libanonu

23. 11. 2024





Izrael se zaměřil na Hizballáh v libanonském hlavním městě, zatímco na severu byl údajně zabit ředitel nemocnice a šest jeho kolegů, mezi dalšími oběťmi jsou zdravotníci a příslušníci mírových sil OSN





Bezpečnostní zdroje uvedly, že v sobotu došlo k silnému leteckému útoku na centrum Bejrútu, který otřásl libanonským hlavním městem v době, kdy Izrael pokračoval v ofenzivě proti Íránem podporované skupině Hizballáh.



Při útoku v bejrútské čtvrti Basta byli zabiti nejméně čtyři lidé a 33 jich bylo zraněno, uvedla vysílací stanice Hizballáhu al-Manar s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Libanonská národní tisková agentura v sobotu brzy ráno uvedla, že útok si vyžádal velký počet obětí a zraněných a zničil osmipatrovou budovu. Záběry vysílané libanonskou stanicí Al Jadeed ukazovaly nejméně jednu zničenou budovu a několik dalších těžce poškozených v jejím okolí.

Výbuchy otřásly hlavním městem kolem čtvrté hodiny ranní, uvedli podle agentury Reuters svědci. Bezpečnostní zdroje uvedly, že byly svrženy nejméně čtyři bomby.



Jednalo se o čtvrtý izraelský nálet v tomto týdnu, který zasáhl centrální oblast Bejrútu, kde většina izraelských útoků míří na jižní předměstí kontrolovaná Hizballáhem.



Informovala o tom Národní tisková agentura: „Hlavní město Bejrút se probudilo do děsivého masakru, neboť izraelské nepřátelské letectvo pěti raketami zcela zničilo osmipatrovou obytnou budovu na ulici Al-Mamoun v oblasti Basta.“



Novináři agentury Agence France-Presse slyšeli nejméně tři velké exploze.





Již dříve, v pátek, izraelské síly ostřelovaly jižní Libanon a předměstí Bejrútu, přičemž údajně zahynulo nejméně pět zdravotníků.

Více než rok trvající nepřátelství mezi Izraelem a Hizballáhem podél jižní hranice Libanonu eskalovalo, když Izrael koncem září zesílil své údery a 1. října vyslal do Libanonu pozemní jednotky.





Zdravotníci v Gaze uvedli, že izraelský nálet na města Bejt Lahíja a nedaleká Džabalíja v noci z pátku na sobotu měl za následek desítky mrtvých nebo pohřešovaných.







Zdroj v angličtině ZDE

Izraelské pozemní jednotky se v pátek rovněž střetly s bojovníky Hizballáhu na jihu Libanonu, přičemž militantní skupina uvedla, že během dneška nejméně čtyřikrát vypálila rakety na izraelské síly východně od města Chijám. Podle libanonských bezpečnostních zdrojů izraelské jednotky postupovaly v řadě vesnic na západě.Při izraelském náletu na rezidenci poblíž univerzitní nemocnice Dar Al-Amal v provincii Baalbek na severovýchodě Libanonu, uvedlo v pátek libanonské ministerstvo zdravotnictví.uvedl v pátek mluvčí sil OSN.Italské zdroje uvedly, že probíhá vyšetřování. Ministr zahraničí Antonio Tajani italským médiím řekl, že za útok může být odpovědný Hizballáh.ze záchranné jednotky napojené na Hizballáh, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.uvedlo ministerstvo.Izrael v Libanonu pokračuje v intenzivní vojenské kampani proti Hizballáhu a mírní naděje, že úsilí amerického vyslance povede k brzkému příměří. Americký zprostředkovatel Amos Hochstein tento týden v Bejrútu prohlásil, že příměří je „na dosah“. Podle amerického zpravodajského serveru Axios odcestoval na setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a ministrem obrany Israelem Katzem a poté se vrátil do Washingtonu.Bílý dům v pátek uvedl, že americký prezident Joe Biden a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron jednali o úsilí „zajistit dohodu o příměří v Libanonu, která umožní obyvatelům na obou stranách modré linie bezpečný návrat do svých domovů“.Abeer Darwichová, obyvatelka domu, který byl v pátek zasažen na jižním předměstí Bejrútu - kdysi hustě obydlené baště Hizballáhu - musela po varování izraelské armády před evakuací okamžitě opustit svůj byt. Stála a sledovala, jak izraelský úder rozmetal výškovou budovu na prach.„Víte, že většina majitelů bytů si na koupi těchto domů vzala úvěr? Životní úspory jsou pryč, vzpomínky a bezpečí... které se nám Izrael rozhodl ukrást,“ řekla Darwichová.V pátek bylo pro několik budov v oblasti zveřejněno varování před evakuací.V Gaze ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem v pátek uvedlo, že nemocnicím zbývají už jen dva dny pohonných hmot, než budou muset omezit služby, poté co OSN varovala, že dodávky pomoci na území jsou ochromeny.Ředitel polních nemocnic v Gaze Marwan al-Hams uvedl, že všechny nemocnice na palestinském území „přestanou pracovat nebo omezí své služby do 48 hodin kvůli okupačním [izraelským] překážkám při vstupu paliva“.Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je „hluboce znepokojen bezpečností a stavem 80 pacientů, včetně osmi na jednotce intenzivní péče“ v nemocnici Kamal Adwan, jedné z pouhých dvou částečně fungujících v severní Gaze.Varování v pátek přišlo den poté, co mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta více než rok po válce v Gaze. OSN a další organizace opakovaně odsoudily humanitární podmínky v Gaze, zejména na severu, kde Izrael v pátek uvedl, že zabil dva velitele zapojené do útoku Hamásu ze 7. října 2023, který válku vyvolal.