José "Pepe" Mujica: "Věnoval jsem život změně světa a nezměnil vůbec nic"

25. 11. 2024

čas čtení 24 minut

Ve svých 89 letech porazil bývalý prezident Uruguaye rakovinu. V tomto rozhovoru pro EL PAÍS, který se uskutečnil v jeho domě na předměstí Montevidea, kde se stále zotavuje z následků léčby, hovoří o životě a smrti, zášti, štěstí a svém politickém odkazu. Ve svých 89 letech porazil bývalý prezident Uruguaye rakovinu. V tomto rozhovoru pro EL PAÍS, který se uskutečnil v jeho domě na předměstí Montevidea, kde se stále zotavuje z následků léčby, hovoří o životě a smrti, zášti, štěstí a svém politickém odkazu.

Jednoho odpoledne v roce 1970 mluvil José "Pepe" Mujica s dalšími muži u stolu v baru La Vía v Montevideu v Uruguayi. Štamgast v nich poznal partyzány z hnutí Tupamaros a nahlásil je. Policie místo obklíčila: Mujica byl postřelen šestkrát, píšou Federico Rivas Molina a Gabriel Díaz Campanella.

Ve vojenské nemocnici ho ošetřoval chirurg, který "byl soudruh, v srdci Tupa. Dal mi kbelík krve a zachránil mě. Díky tomu věříte v Boha," vzpomíná Mujica.

O čtyřiapadesát let později sedí v malém obývacím pokoji svého venkovského domu v Rincón del Cerro, devět mil od hlavního města. Je obklopen knihami, malými sochami, obrazy a fotografiemi. Jsou tu kamna na dřevo, malá televize a pár nesourodých židlí. Ze stropu visí bílé světlo. Na malém stolku je sklenice vody a krabice kapesníků. Mujica si zvedne světle modrou košili a ukáže EL PAÍS gázu, která zakrývá díru v jeho těle. Tak dostává potravu.

"Je tak zvláštní... Ve svém životě byl postřelen devětkrát. Když tam trubičku zavedli, našli díru po staré kulce a prostrčili ji tudy," říká jeho manželka Lucía Topolansky. Je také bývalou senátorkou, kongresmankou a viceprezidentkou.

Mujica se zotavuje z rakoviny jícnu. "Dostával jsem 31 rentgenových injekcí v 7 hodin ráno každý den. Porazili [rakovinu], ale nechali mi díru jako je tato." Prsty nakreslí ve vzduchu kruh velký jako pomeranč. "Nyní musí být díra zaplněna. Jsem starý muž, je mi 89 let. Dokud to nebude zakryté, nemůžu jíst. Musíte to hýčkat, dokud to neztvrdne."

Neskrývá svou špatnou náladu kvůli následkům nemoci, které ho zanechávají "bez energie". Ale o pár minut později z něj bude ten samý starý Mujica: Politik a filozof. Živý starý muž, který na vás upřeně zírá svýma malýma, jasnýma očima. Je nemožné nenaslouchat mu s určitým nadšením. Sám sebe definuje jako "podivína" – i když v dobách, kdy se to hemží pronikavými styly Donalda Trumpa, Javiera Mileie a Jaira Bolsonara, je poslech Mujicy hojivým balzámem: Skládá ze slov, pečlivě vybírá tóny, měří intenzitu.

"V hloubi duše jsem farmář."

"Dal jsem svému životu smysl; Zemřu šťastný."

"Věnoval jsem se změně světa a nezměnil jsem vůbec nic."

Mujica během rozhovoru vystřeluje nezapomenutelné fráze. Během dvou hodin bude mluvit o prezidentských volbách ve své zemi, o mladých lidech, o svých prezidentských kolezích, o extrémní pravici a levici, o zášti, o smrti. A také o štěstí.

Na otázku, zda je v pořádku ho fotografovat, odpovídá šibalsky: "Policie si mě vzala do parády víc."

***

Otázka. Ztratil jste někdy v životě strach ze smrti?

Odpověď. Smrt je komplikovaná dáma: Neodpouští, je tu vždycky. Ale kdyby smrt neexistovala, život by nebyl tak chutný – byl by nudný. Smrt dělá ze života dobrodružství. Jediným zázrakem na světě pro každého z nás je, že jsme se narodili. Proč? Protože existovala 40 milionová šance, že se narodí někdo jiný. A přesto byla řada na vás. Ale protože žití je každodenní věc, nevážíme si ho. Je to ta nejcennější věc, dobrodružství být naživu. Velkou otázkou je, jak trávíme čas v našem životě. Protože pokud dojde... Jaký je smysl našeho života? To je velká osobní otázka.

Otázka. Našel jste někdy význam toho vašeho?

Odpověď. Věnoval jsem se změně světa a nezměnil jsem vůbec nic! Ale bavilo mě to. A udělal jsem si mnoho přátel a mnoho spojenců v tomto šílenství měnit svět, abych ho zlepšil. A dala jsem svému životu smysl. Zemřu šťastný. Ne šťastný, že umírám, ale protože jsem si nastavil laťku vysoko nad sebe. Nic víc. Neměl jsem promarněný život, protože jsem netrávil svůj život jen konzumací věcí. Strávil jsem ho sněním, bojem, bojem. Mlátili mě a tak, ale to nevadí, nemám žádné dluhy, které bych musel splácet. Lucía a já jsme strávili své mládí na celém tomto dobrodružství života.

Současná politická situace je pro Mujicu adrenalinem. Proto se nemůže vyhnout rozhovorům o nadcházejících volbách. Pouští se do toho téměř bez tázání. Uruguay si zvolí prezidenta 24. listopadu ve druhém kole mezi Álvarem Delgadem – konzervativcem, který je podporován stávajícím prezidentem Luisem Lacalle Pou – a Mujicovým mužem, Yamandú Orsim, kandidátem progresivní politické koalice Široká fronta.

Delgado vyhrál první kolo se 44 % hlasů. "Můžeme vyhrát," ujišťuje Mújica EL PAÍS. "Nebude to snadné, ale můžeme vyhrát, protože máme dobrého kandidáta. Vedli jsme dobrou kampaň."

Otázka. Co si myslíte o krajně pravicových osobnostech, jako jsou Donald Trump, Javier Milei nebo Jair Bolsonaro?

Odpověď. Jsou vyvrcholením ultraliberálního kázání, které se nakonec změní v libertariánství. Pokud je tohle liberalismus, je to špína. Liberalismus nám přinesl ducha [konsensuálních] vztahů dospělých, respektu k životu s odlišnostmi; vytvořil kulturu. Pak ale liberalismus zredukovali na ekonomický receptář.

Otázka. Lze postup krajní pravice zastavit?

Odpověď. Klíč [k tomu] spočívá v morálce. Problém je v tom, že žijeme v konzumní době, kdy si myslíme, že uspět v životě znamená koupit si nové věci a splatit hypotéku. Budujeme společnosti, které samy vykořisťujeme. Jakmile dokončíte studium, dostanete práci. Pak si vymyslíte další, protože potřebujete více peněz. Máte čas pracovat, ale ne žít. Svět je velmi daleko od střízlivosti, která zaručuje volný čas k životu. V mé zemi jsou nás tři miliony a dovážíme 27 milionů párů bot. Není to tak, že bychom byli stonožky, je to šílené. Narodili jsme se jen proto, abychom pracovali? Můžete si se svým životem dělat, co chcete, což je někdy prostě nesmysl. Chápeš? Protože kultura je dcerou nesmyslů.

***

Abyste se dostali na Mujicovu farmu, musíte jet po čtyřproudé dálnici, po které následuje úzká dlážděná silnice a nakonec polní cesta. Asi 700 stop odtud, nalevo, je Quincho de Varela – místo setkání členů strany, kteří patří k Hnutí lidové participace, MPP. O něco dál před vámi leží venkovská škola, postavená z peněz, které Mujica věnoval ze svého prezidentského platu.

Dřevěná brána – ukrytá mezi rostlinami – se otevírá na cestu lemovanou stromy. Napravo je lavice vyrobená ze sodových uzávěrů, na které v roce 2015 seděl bývalý španělský král Juan Carlos I. "Máte tu smůlu, že jste král: Posadili vás do vázy s květinami," řekl tehdy Mujica panovníkovi. Nalevo střeží dveře domu tmavá kůlna – plná krabic s kukuřicí.

Místnost, kde Mujica tráví většinu dne, je asi sedm stop široká a 14 stop dlouhá. Nacpaná knihovna ji odděluje od kuchyně ve venkovském stylu, kde je velký stůl se čtyřmi židlemi. Topolansky mluví po telefonu a radí někomu v politických záležitostech. Rozhovor se mísí s rozhovorem.

Ještě před několika dny byla na stejném místě, kde nyní stojí křeslo Mujicy, nemocniční postel. "Nevešla se do místnosti," přidává se Topolansky.

***

Otázka. Našel jste štěstí v životě s málem.

Odpověď. Tím, že žijete střídmě, protože čím více toho máte, tím méně jste šťastní.

Otázka. Zdá se však, že svět se ubírá opačným směrem...

Odpověď. Svět směřuje k hyperspotřebě, protože se řídí zákonem: Znásobení spotřeby lidí, protože to je to, co zajišťuje akumulaci. Kup tohle, kup tamto. Jsme bombardováni. Marketing je jed. Ovládá vás. Kup tohle, kup tamto. To není život.

Otázka. A co je to život?

Odpověď. Žít znamená milovat. Je to mít potěšení ztrácet čas s někým jiným. Když jste staří, život je hraní karet s přáteli, sdílení vzpomínek. V každém věku existuje škála pocitů. Když jste mladí, láska je vulkanická. Když jste staří, je to sladký zvyk. To vše však vyžaduje čas; musíte ji kultivovat. Vztah s vašimi dětmi vyžaduje čas. To, co dítě potřebuje nejvíce, je náklonnost a na to nemáme čas. Jsem stoik, filozoficky řečeno. Moje definice by mohla být Senecova: "Chudý není člověk, který má příliš málo, ale ten, kdo touží mít více." Nebo Aymarů. Víte, co je pro Aymary chudý jedinec? Ten, kdo nemá žádné společenství: Ten, kdo je sám.

Otázka. Když přemýšlíme o samotě, vybaví se nám obraz: Vaše roky zajetí v malé cele, kde jste byli celé týdny drženi na samotce.

Odpověď. Naučil jsem se chodit kilometry uvnitř sebe, přecházet sem a tam. A naučil jsem se řemeslu misantropie, které mi zůstalo dodnes. Hodně jsem mluvil sama se sebou. Abych si udržel zdravý rozum, začal jsem si vzpomínat na věci, které jsem četl, na věci, o kterých jsem přemýšlel, když jsem byl mladý. Když jsem byl mladý, hodně jsem četl. Později jsem se věnoval změně světa a nic jsem nečetl. Nemohl jsem změnit svět, ale to, co jsem četl, když jsem byl mladý, mi pomohlo. Protože jedna věc je číst a druhá věc je přemítat o tom, co jste přečetli. Dnes se procházím krajinou [nebo jezdím] na traktoru a točí se mi hlava. Mám oči, abych viděl čejky, abych viděl ptáky, abych viděl koloběhy přírody. V hloubi duše jsem farmář. Mluvím s osobou, kterou nosím v sobě – s tou, která mě zachránila, když jsem byl uvězněn, když jsem byl sám. Začínám si pamatovat a vzpomínat a vzpomínat...

Otázka. Ztratili jsme schopnost mluvit sami se sebou?

Odpověď. [Ano], kvůli digitální civilizaci, která se posouvá dál a dál. Ale neudělal jsem to proto, že jsem to objevil: Udělal jsem to z nutnosti. Byl jsem sám, neměl jsem nic, co by mě rozptylovalo. Tak jsem se obrátil k tomu, co jsem měl v sobě. A našel jsem poklad: Poklad svého mládí.

***

V roce 1985, po skončení vojenské diktatury v Uruguayi, se MPP okamžitě přizpůsobila demokratické éře. A v Mujicovi našla charismatického vůdce. Poznamenává, že na začátku hnutí podporovalo kandidáty z jiných stran, které byly součástí Široké fronty, jako byla komunistická strana a křesťanští demokraté. "Pak došlo k obratu. Soudruzi se rozzlobili, protože jsme to byli my, kdo spojoval lidi. Rozhodli se, že jeden z nás musí jít na Valné shromáždění a zvolili mě," poznamenává. Mujica se stal federálním zákonodárcem v roce 1994, což byla jeho první zvolená funkce.

***

Otázka. Fotografie, na které přijíždíte na motorce k Zákonodárnému paláci, je velmi slavná.

Odpověď. Tehdy měli všichni na sobě oblek a kravatu a já jsem měl na sobě džíny a jezdil na motorce. Vzpomínám si, že první den jsem viděl, že je tam [prostor pod okapem budovy] a napadlo mě ho tam zaparkovat. Okamžitě se z něj stala garáž pro motocykly. A je tomu tak i dnes. Byla to ta nejpozitivnější věc, kterou jsem v parlamentu udělal (smích). Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Také tam byl novinář, který si vymyslel historku, že se mě voják zeptal, jestli tam nechám svou motorku na dlouhou dobu, a já jsem odpověděl: "Pět let, pokud mě pustí." To se nikdy nestalo, ale popírat to bylo zbytečné. Všude se to stalo pravdou, protože to byla brilantní lež.

Otázka. V roce 2009 jste vyhrál prezidentské volby s 54,6 % hlasů. Jaké to je učit se, jak být prezidentem?

Odpověď. Je to opravdové ztroskotání, protože nastoupíte do úřadu a objevíte věci, o kterých jste neměli ani tušení. Je to hrozné. Nejprve jsem byl ministrem hospodářských zvířat [v roce 2005 za vlády Tabaré Vázqueze]. A když jsme vyhráli volby, šel jsem mluvit s odcházejícími ministry kabinetu. Neposkytli mi ani tu nejmenší pomoc. Ale jakmile dorazíte, musíte diskutovat o federálním rozpočtu. Byl to účetní – jeden z těch celoživotních byrokratů – kdo nám pomohl. Bez něj bychom nebyli nikde.

***

Když Mujica v březnu 1985 – uprostřed návratu k demokracii, po 13 letech ve vězení – opustil vězení, věděl, že chce koupit farmu na venkově, daleko od města. "Lucía a já jsme se vydali na kolech hledat místo. Dívali jsme se všude a jednoho odpoledne jsme se vydali touto cestou. [Zemědělci] zalévali [rostliny]. A já jí řekl: 'Myslím, že tady budeme bydlet.' Šla si promluvit [s majiteli]," vysvětluje.

"Když se dostal z vězení, šel zasadit květiny na pozemek a já jsem začala pracovat v baru," usmívá se Topolansky. "Tímto způsobem jsme byli schopni vydělat nějaká pesa a mít trochu peněz." V lednu 1986 se manželé přestěhovali do svého venkovského domova. A nikdy neodešli, dokonce ani v době, kdy byl Mujica prezidentem.

***

Otázka. Proč jste během svého funkčního období zůstal na farmě?

Odpověď. Stát mi dal sídlo se čtyřmi nebo pěti patry. Jen abych si dal čaj, musel jsem vyrazit na expedici. Tak jsem se rozhodl zůstat tady. Vím, že jsem v dnešní době blázen, ale za svět, ve kterém žiji, nemůžem.

Otázka. Byl jste během svých mezinárodních návštěv překvapen protokoly, které prováděli vaši kolegové?

Odpověď. Dělal jsem si z nich legraci, protože si zbytečně komplikovali život. Protože čím více věcí máte, tím více problémů máte. A tím víc míst, kde vás budou okrádat.

Otázka. A co vám řekli ostatní prezidenti?

Odpověď. Hodně si mě vážili, ale považovali mě za podivína. Když jsem šel mluvit s norským králem [v roce 2011], čekali na mě s kravatou. Když jsem přijel, řekl jsem delegaci: "Otočte se, odcházíme." A ten chlápek ustoupil, odložil kravatu a já jsem šel mluvit s králem. Nejsem proti kravatám, ale jsem proti tomu, aby vám je vnucovali. Pokud chcete nosit kravatu, noste kravatu. Nebo si vezměte spodky, které vám visí kolem krku. Dělejte si, co chcete. A pak pro vás rozvinou červený koberec a vy musíte ujít pět bloků. Jsou chlápci, kteří hrají na polnici. Je to feudální.

Otázka. Který světový lídr vás nejvíce uchvátil?

Odpověď. [Brazilský prezident] Lula [da Silva], se kterým jsem stále přátelé. A kupodivu musím mluvit dobře o Baracku Obamovi.

Otázka. Proč "kupodivu"?

Odpověď. Protože to byl inteligentní chlap a mluvil hezky. Byl jsem s ním třikrát a měli jsme velmi zajímavé rozhovory. Uznával určité věci. Řekl jsem mu, že musí pomoci rozvíjet Střední Ameriku, ne zastavit imigraci. A on mi řekl: "Máš pravdu, ale běž přesvědčit republikány." Ten chlápek viděl problémy takové, jaké byly. Vzpomínám si, že jsem mu řekl "odejděte z Afghánistánu", protože Alexandr Veliký musel opustit Afghánistán a vy si musíte uvědomit, kdo byl Alexandr Veliký. Některá ponaučení jsou historická. Neodešli, a když odešli, udělali ze sebe hlupáka. Ale [Obama] to viděl přicházet. Také mi dal velmi velkou poctu. Když jsem nastoupil do úřadu, poslali tam paní Clintonovou, která byla šéfkou ministerstva zahraničí. Většinou pošlou společného ambasadora a je to. Možná upoutalo jejich pozornost, že jsem partyzán, který byl uvězněn a stal se prezidentem. Bylo v tom trochu mystiky.

Otázka. Bylo neobvyklé, aby bývalý příslušník levicové guerilly udržoval dobré vztahy se Spojenými státy.

Odpověď. Ano, ale dokonce mě požádali o laskavost. Na Kubě byl americký vězeň, který byl nemocný a oni se báli, že zemře. Obama chtěl zlepšit vztahy s Kubou, ale byla tu překážka. Šel jsem mluvit s Raúlem Castrem a nanesl jsem před ním tuto záležitost, řekl jsem mu, že je v jejich zájmu se toho vězně zbavit. Vzpomínám si na další setkání v Cartageně během prezidentské večeře [v roce 2012]. Popadli mě a řekli: "Musíš si tady sednout." Malý stolek se čtyřmi židlemi. No, přišel kolumbijský prezident [Juan Manuel Santos]. A pak přišel [Castro]... A pak, kdo přišel na řadu jako další? Obama! Aby si se mnou popovídali. No, chvíli jsme si tam povídali. Pak, když jsem odjel do Spojených států, přijal mě [v Oválné pracovně]... což je kus sračky. Nevím, proč je tak slavná.

Otázka. V Brazílii je váš přítel Lula opět u moci. Ale máme také Milei v Argentině a krize ve Venezuele se stále stupňuje. Jakým směrem se podle vás bude Latinská Amerika ubírat?

Odpověď. Panorama je bohužel komplikované. Sotva se scházíme a [Latinská Amerika] ve světě neexistuje. Měli jsme příležitost s Lulou (během jeho prvních dvou funkčních období) – je to světová osobnost a má určitou prestiž – ale nevyužili jsme Lulu. A pokud jde o mezinárodní politiku, nepodáváme ani kávu. Musíme se spojit, abychom se bránili, ale domácí agendy nám zabírají veškerý čas. S pandemií COVIDu-19 jsme neměli ani setkání mezi prezidenty: Dokonce jsme si ani nevolali po telefonu. A museli jsme se vypořádat s ochranou lidských životů. Nemohli jsme být hloupější.

Otázka. Vzpomeňme si na bývalého ekvádorského prezidenta Rafaela Correu, bývalou argentinskou prezidentku Cristinu Kirchnerovou, bývalého bolivijského prezidenta Evo Moralese a Lulu. Proč tito vůdci nenašli dědice?

Odpověď. Už mě nebaví říkat, že nejlepší lídr je ten, kdo – když zmizí – nastaví laťku, která je překoná. Protože život jde dál a boj pokračuje: U nás to nekončí. Vůdce musí zasít semena a dát příležitost k svému nahrazení. Vím, že jsem stále velmi důležitá postava, ale otevřel jsem si pole. A teď, co se stane v budoucnosti, nevím. Budu se snažit zajistit, aby se moji kolegové necítili nuceni, aby řídili a vedli politickou organizaci. Až dosud jsem byl v tomto ohledu úspěšný. Moje politická strana získala v [prvním kole] voleb nejvíce hlasů.

Otázka. Před časem jste řekl, že politika musí zahrnovat lásku.

Odpověď. V minulosti politika dělala velká gesta závazku. To už neexistuje. Naposledy, když jsem navrhl současnému prezidentovi [Luisi Lacalle Pouovi], že by se měl vzdát části svého platu a donutit byrokracii, aby něco – 4 % nebo 5 % – věnovala bydlení nejchudším [Uruguaycům], bylo mi všelijak nadáváno. Dal jsem více než půl milionu dolarů na plán Juntos (projekt veřejného bydlení). Pokud bojujete za rovnoprávnost, musíte mít dost slušnosti vzít si něco z vlastní kapsy a podělit se o to s těmi, kteří jsou v horší situaci.

Otázka. Jak byste definoval politiku?

Odpověď. Politika není byznys; Je to vášeň. Buď ji máte, nebo nemáte. Ti, kteří hledají ekonomický zisk, by se měli věnovat obchodu, průmyslu. Ať vydělávají peníze, platí daně a daří se jim dobře. Ale nemíchejte s tím politiku, protože to není o vydělávání peněz. To je to, co nás zabíjí.

***

Mauricio Rabuffetti ve své knize – José Mujica: The Calm Revolution – popisuje roky ve vězení bývalého prezidenta jako časy velkého utrpení. "Byl mučen brutálně a systematicky, fyzicky i psychicky," píše Rabuffetti. "Trpěl bitím a ponižováním. Byl na polovičním přídělu jídla a vody. Měl onemocnění střev a ledvin. Strávil dlouhá období, během nichž mu byl zakázán kontakt s jinými lidskými bytostmi. Přišel o zuby. Jeho tělo dosáhlo hranice toho, co bylo snesitelné. Jeho psychika také."

Mujica se však nikdy nesnažil pomstít svým věznitelům, i když byl u moci. Bylo to rozhodnutí, které vyústilo v ostré spory mezi ním a lidskoprávními organizacemi, které se zasazují za oběti vojenské diktatury.

***

Otázka. Proč jste se rozhodl otočit stránku?

Odpověď. Neotočil jsem stránku. Prostě jsem neztrácel čas tím, že bych to dostával ven, což je něco jiného. Nežijete ze vzpomínek – jsou věci, které nelze změnit. Jsou tím, čím jsou. V životě jsou rány, které se nedají vyléčit a vy se musíte naučit žít dál. Vím, že jsou lidé, kteří mě nepodpoří, ale já jsem si vybral inteligentnější a méně sentimentální pozici. To je důvod, proč jsem nepoužil moc k tomu, abych šel po armádě. Spravedlnost fungovala a to, co spravedlnost rozhodla, bylo správné. Jsou lidé, kteří možná chtěli víc, ale my minulost nezměníme. Bojím se toho, co přijde. Musíme se pokusit zajistit, aby nám včerejšek nepostavil překážku do cesty k budoucnosti. Vím, že tento způsob myšlení pochází z racionální mysli, která bojuje s emocemi...

Otázka. Mluvíme o hojení ran?

Odpověď. Jsou rány, které se nehojí a vy se s nimi musíte naučit žít.

Otázka. Máte mnoho otevřených ran?

Otázka. Samozřejmě, že mám otevřené rány! Mám nezapomenutelné věci. Ale já se k tomu nedostanu. Byl jsem zavřený na sedm let v místnosti menší než tato. Bez knihy, bez čehokoli ke čtení. Jednou za měsíc, dvakrát za měsíc mě brali ven, abych se půl hodiny procházel po dvoře. Sedm let takhle. Pak jsem tam byl dalších pět let a nechali mě číst vědu, fyziku a chemii [knihy]. Byl jsem na pokraji šílenství. Pokud se to budu snažit dostat ven... Bůh chraň.

Otázka. Máte stále něco nevyřízeného?

Odpověď. Ach! Lidská mysl sní mnohem dále, než může dosáhnout. Ach, bratře! Tak to je. Něčeho dosáhneme, ale pak máme před sebou ještě spoustu práce.

Otázka. Co říkáte mladým lidem?

Odpověď. Že život je krásný, ale musíte najít důvod, proč žít. Ne nutně můj důvod, ale musíte mít příčinu. Může to být hudba, věda, cokoliv. Žít, aby zaplatili účty? To není život. Protože žít znamená snít, věřit ve vyšší moc, v něco tvůrčího. Že se nám bude dařit, že se nám bude dařit, nebo prostě tak.

Otázka. Zdá se, že je v tom rozpor. V tomto scénáři odpoutanosti, který popisujete, jste jedním z nejvíce sledovaných lidí.

Odpověď. Poslouchali, ale nenásledovali. "Je to šílený, skvělý chlap, ale nenásleduji jeho příkladu."

Otázka. Proč si myslíš, že tě lidé poslouchají?

Odpověď. Protože ve svém podvědomí vědí, že mám pravdu, ale nemohou [takhle žít]. Jsou to zajatci konzumní společnosti, ve které žijeme. Jsou lidé, kteří si myslí a říkají: "Starý člověk má pravdu."

Otázka. Co žádáte od života dnes?

Odpověď. Abych se vyléčil z toho svinstva [rakoviny], které mám. A že můžu ještě chvíli štěkat a házet nějaké nápady.

Zdroj v angličtině: ZDE

0