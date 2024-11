24. 11. 2024 / Milan Kohout

čas čtení < 1 minuta

Čtu zase spoustu komentářů ohledně nedostatku banánů za předlistopadového režimu. tady je můj porevoluční plakát. který je satirickou parafrází slavného obalu na desku od Andy Warhola, píše Milan Kohout.

Ano, oni si vymýšlejí. Už je to strašně dávno, co komunismus padl, nikdo to už nezná, a tak si vymýšlejí, že nebyly banány. Nikdy jsem za komunismu nestál na nic frontu. Dokonce i BBC uvádí ve své reportáži z Československa z jara 1989, že obchody jsou tam plné zboží.