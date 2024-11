Premiér a mzda českého chirurga a německé uklízečky

22. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Premiér Fiala napsal k tématu dosažení německých a rakouských mezd komentář, který vydaly Novinky. Je to vlastně chlubení, co všechno vláda už udělala a co udělá. Pořád dokola přitom data ukazují, že vláda ždímá jen ty nejchudší. Jak to řekla nedávno ekonomka Helena Horská v Otázkách V. Moravce: máme extrémně nízké majetkové daně, extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémní počet daňově optimalizujících OSVČ.

Jedna věc je přitom zcela nepopiratelná: v době Fialovy vlády došlo k historickému poklesu reálných mezd většiny populace. Mzdy se nevrátí na reálnou úroveň roku 2021 dříve než za několik let (podle odhadu bank to bude v roce 2027) a mezitím stoupá počet lidí, kteří to už neutáhnou.

Nicméně nemáme zoufat, protože jsou prý, jak tvrdí pan předseda vlády, už dnes v Česku profese, v nichž lidé dosahují německých mezd. Asi to premiér myslel tak, že český chirurg dosahuje mzdy uklízečky v Německu. Pak by měl možná pravdu. Určitě ale není pravda, že chirurg v Česku má stejnou mzdu jako chirurg na stejné pozici v Německu.

Premiér ujišťuje, v čem všem se staneme špičkoví. Vzdělání, inovace, jaderný výzkum. Zatím vidíme, že vláda nezvládá ani digitalizaci stavebního řízení, o níž se dlouho mluvilo jako zcela klíčové podmínce pro rozvoj české ekonomiky. Digitalizace stavebního řízení je odložena do roku 2028, čili až do druhé poloviny mandátu další vlády. A pak bude beztak odložena znovu.

Zajímavější ovšem je premiérova reakce na obavy opozičního vůdce Babiše, jehož podpora mezi voliči směřuje ke 40 procentům, o jeho zdraví. Premiér promptně a velmi správně reagoval: Babiš má strach, že by musel platit německé mzdy svým zaměstnancům!

Chce snad předseda vlády říci, že Babiš má strach z toho, že jeho firmy budou jednou na německé úrovni výroby a inovací? To asi ne. Babišovy zisky jsou vysoké už tady a teď (v roce 2022 Agrofert zdvojnásobil svůj zisk na více než 12 miliard korun, ale v minulém roce, to je pravda, utrpěl velký pokles na zisk jen něco přes dvě miliardy korun). Mohl by se o ně podělit už tady a teď s pracujícími. Lidé práce by mohli pochopit, že proti těmto oligarchům musejí stávkovat a donutit je ke zvyšování mezd.

Zvyšování mezd by znamenalo, že peníze oligarchů by ozdravily státní rozpočet, přinesly zdroje pro zdravotnictví a důchodový systém a rozhýbaly ekonomiku. A nejde jen o peníze oligarchů. Právě dnes jsem v polední publicistice Radiožurnálu slyšel, že vláda hledá cesty, jak motivovat zahraniční firmy, aby necelých 300 miliard, které odvádějí ročně pryč z naší republiky, reinvestovaly u nás. Co třeba kdyby platily pořádné mzdy?

Tím by došlo také k oslabení Babišovy politické moci. Jenomže k tomu bychom potřebovali silnou levici a odbory. To, co nabízí česká pravice, Babiše ve všech ohledech jen posiluje. Pravicová politika žene lidi do jeho náruče a ještě mu nedaní německým nebo rakouským způsobem jeho zisky.







Komentář premiéra Fialy na Novinkách:

https://www.novinky.cz/clanek/komentare-komentare-premier-fiala-k-nemeckym-platum-40498310

Reakce premiéra Fialy na šéfa opozice Babiše:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fiala-si-nenechal-osobni-utok-libit-a-dal-babisovi-na-sitich-vtipne-sach-mat-40498419

Zisk Agrofertu v roce 2022:

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/agrofert-zisk-andrej-babis-cena-plynu_2307051058_har

Odhad České bankovní asociace ohledně návratu hodnoty reálné mzdy k hodnotě z roku 2021

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-bankovni-asociace-je-pesimisticka-pro-letosek-snizila-odhad-rustu-hdp-245863













0