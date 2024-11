Británie: Bezdomovci budou dostávat peníze v prvním rozsáhlém britském pokusu o snížení chudoby

24. 11. 2024

Studie pod vedením King's College London bude zahrnovat 360 osob v Anglii a Walesu, aby se prozkoumaly přínosy tohoto programu





Vědci provádějí první rozsáhlou vědeckou studii ve Velké Británii, jejímž cílem je zjistit, zda je poskytování hotovosti lidem bez domova účinnějším způsobem snižování chudoby než tradiční formy pomoci.



Bojovníci proti chudobě se již dlouho domnívají, že převody hotovosti jsou nákladově nejefektivnějším způsobem pomoci lidem, ale většina studií zkoumala programy v rozvojových zemích.

Nová studie, kterou financuje vláda a kterou provádí King's College London (KCL) a charitativní organizace Greater Change zabývající se bezdomovectvím, bude zahrnovat 360 osob v Anglii a Walesu. Polovina z nich bude i nadále dostávat pomoc od charitativních organizací v první linii. Druhé polovině se dostane další pomoci od organizace Greater Change, jejíž pracovníci budou s nimi diskutovat o jejich finančních problémech a následně jim zaplatí například zálohy na nájem, dluhy, pracovní vybavení, bílé zboží, nábytek nebo nové oblečení. Přímé převody neprovádějí, aby nedošlo k zastavení dávek kvůli přílivu peněz.



Profesor Michael Sanders, který vede experimentální vládní jednotku KCL, uvedl: „Snažíme se pochopit, jaké jsou mezní podmínky pro převody hotovosti. Kdy to funguje? Pro koho to funguje? Jaké částky je třeba lidem dát, aby to fungovalo?“



Jeden z prvních systémů peněžních převodů byl zaveden v roce 1997 v Mexiku a od té doby se používá po celém světě. Většina důkazů však pochází ze zemí s nízkými a středními příjmy a setkává se s odporem politiků a veřejnosti, kteří se často domnívají, že lidé peníze utratí nerozumně. V loňském roce vědci v Kanadě zjistili, že poskytnutí 7 500 kanadských dolarů 50 bezdomovcům ve Vancouveru bylo efektivnější než utrácení peněz za jejich ubytování v útulcích a ušetřilo se přibližně 777 kanadských dolarů na osobu.



Ve Velké Británii již proběhly studie menšího rozsahu, například program nadace Joseph Rowntree Foundation v roce 2012, který pomohl 12 lidem bez přístřeší, ale podle Sanderse se jedná o první rozsáhlé studie. Kromě studie s organizací Greater Change pracují vědci z KCL na dalších čtyřech podobných studiích. Greater Change za posledních šest let pomohla přibližně 1 300 lidem bez domova a dalším osobám bez přístřeší v Londýně a Essexu.



„Každý člověk, kterému pomůžeme, ušetří v průměru asi 35 000 liber [veřejných výdajů],“ řekl Jonathan Tan, spoluzakladatel charity. Přibližně polovina jejich klientů byla zapojena do systému trestního soudnictví.





Vládní údaje ukazují, že 13 % vězňů se po propuštění stane bezdomovci, což je vystavuje většímu riziku opakování trestné činnosti. Někteří z nich uvedli, že se znovu dopustili trestného činu, aby se mohli vrátit do vězení - v roce 2022 činila míra recidivy v Anglii a Walesu 33,2 % u pachatelů propuštěných z vazby nebo s nástupem soudního příkazu.





„Víme, že z naší kohorty bývalých pachatelů, kteří opustili vězení, se po 12 měsících znovu dopustilo trestné činnosti méně než 9 % z nich,“ uvedl Tan. Charita uvádí, že 86 % lidí, kterým pomáhá z bezdomovectví, není po 12 měsících bez domova. Studie KCL je způsobem, jak zjistit, zda tento úspěch pramení z řešení jednodušších případů.







Zdroj v angličtině ZDE

