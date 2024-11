Budanov vysvětlil záměnu názvu rakety, kterou Ruská federace zasáhla Dnipro

25. 11. 2024

Od října měly být podle ukrajinské rozvědky v Ruské federaci postaveny dva experimentální vzorky rakety z raketového systému Kedr. Kyrylo Budanov, náčelník Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny, to řekl 22. listopadu, uvádí Interfax-Ukrajina. Od října měly být podle ukrajinské rozvědky v Ruské federaci postaveny dva experimentální vzorky rakety z raketového systému Kedr. Kyrylo Budanov, náčelník Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny, to řekl 22. listopadu, uvádí Interfax-Ukrajina.

"Raketa je experimentální. Víme jistě, že od října museli vyrobit dva prototypy, možná jich vyrobili o něco víc, ale věřte, že je to prototyp, ale díky Bohu ještě ne sériová výroba," řekl.

Nelegitimní prezident Ruské federace Vladimir Putin uvedl, že ráno 21. listopadu Ruská federace zaútočila na Dnipro "experimentální balistickou raketou středního doletu Orešnik" a následující den ukrajinská vojenská rozvědka oznámila, že tato raketa byla odpálena z komplexu Kedr.

Budanov vysvětlil, že "Orešnik" je název vyvíjené rakety.

"Orešnik" je název výzkumné práce, je to jen její šifra. Samotný systém se nazývá "Kedr". Je to experimentální systém, je to balistická raketa středního doletu," citovala ho RBC-Ukrajina.

Šéf Hlavního ředitelství zpravodajství zdůraznil, že mluvíme o nosiči jaderných zbraní.

"To, že to použili v nejaderné verzi, je, jak říkají, jejich varováním, že nejsou úplní blázni," dodal.

