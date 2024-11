Přehodnocení obranné strategie pro novou éru totální války

22. 11. 2024

čas čtení 10 minut

Téměř každý den čelí USA a jejich spojenci kybernetickým útokům pocházejícím z nějaké kombinace Číny, Ruska, Íránu a Severní Koreje, spolu s dalšími nepřátelskými aktéry. Ruští a čínští špioni operují v západních společnostech, stejně jako v klíčových spojeneckých zemích v Asii, jako je Tchaj-wan a Japonsko, podobně jako v éře studené války, píše Antonio Graceffo. Téměř každý den čelí USA a jejich spojenci kybernetickým útokům pocházejícím z nějaké kombinace Číny, Ruska, Íránu a Severní Koreje, spolu s dalšími nepřátelskými aktéry. Ruští a čínští špioni operují v západních společnostech, stejně jako v klíčových spojeneckých zemích v Asii, jako je Tchaj-wan a Japonsko, podobně jako v éře studené války,

A v kinetičtějších termínech, Húsiiové, Íránem podporovaný proxy, nadále rutinně zahajují útoky na lodní dopravu v Rudém moři, čímž poškozují bezpečnost zásobovacích tras širší globální ekonomiky, a ve východní Evropě zuří válka na Ukrajině. Ve finanční sféře jsou miliardy odčerpávány z veřejných pokladen nebo prány prostřednictvím krypto nebo finančních zločinů. A mezistátní konflikty nyní zasahují do vesmíru, kde Čína a Rusko aktivně vyvíjejí zbraně schopné zasáhnout západní satelity kriticky důležité pro navigaci, komunikaci a zaměřovací systémy.

Jen málokdo by mohl popřít pravdivost výše uvedených trendů. Dohromady odrážejí novou éru, v níž se hranice válčení rozšířily a konflikty dalece přesahují tradiční vojenská angažmá. To je posun zpět k "totální válce", kde jsou mobilizovány celé společnosti a ekonomiky a následně se stávají terči. Technologie opět hraje hlavní roli. Například pokroky v dronové válce, kybernetických útocích a vesmírných operacích umožňujících nové způsoby úderů na vojenské, ekonomické a civilní cíle. Avšak na rozdíl od nedávné minulosti, zejména éry po 11. září 2001, kdy byly vnímanými hrozbami primárně pozemní základny, se dnešní hlavní geopolitická politika točí kolem moře, zejména v regionech, jako je Indo-Pacifik, kde se odehrává napětí mezi Spojenými státy a Čínou, stejně jako v Černém a Rudém moři.

Tato nová forma totální války se často překrývá s konceptem omezené války. Například americké námořnictvo se považuje za již ve válečném stavu ve vodách okolo Jemenu, přesto Spojené státy nejsou technicky ve válce se státem Jemen, a pokud by nepřátelství dále eskalovalo, Washington a jeho spojenci by pravděpodobně odpověděli zintenzivněním leteckých úderů, spíše než formálním vyhlášením mezistátní války.

Minulé zkušenosti jsou jen málo užitečné pro to, aby připravily USA a jejich spojence na výzvy moderní totální války. Na rozdíl od otevřených bitev 2. světové války nebo vzájemně přijímaných pravidel zapojení studené války se dnešní konflikty rozprostírají napříč mnoha oblastmi a bezprecedentním způsobem prolínají vojenskou, ekonomickou a civilní sféru.

Zatímco studená válka byla svědkem intenzivního soupeření, obsahovala jen zlomek toho, co definuje moderní totální válku. Supervelmoci se střetávaly nepřímo, zapojovaly se do zástupných válek, závodů ve zbrojení a psychologických bitev, aby prosadily své ideologie a rozšířily vliv. Špionáž byla na denním pořádku, CIA a KGB prováděly tajné operace, aby ovlivnily cizí vlády a shromáždily zpravodajské informace. Propaganda a psychologická válka formovaly veřejné mínění prostřednictvím vysílání a kulturních projektů, zatímco ekonomické sankce a obchodní války vedly k dalšímu rozdělení. Soupeření se rozšířilo do vesmíru s "vesmírnými závody" a na zemi s aliancemi jako NATO a Varšavská smlouva, které upevnily protichůdné bloky. Dokonce i sportovní a kulturní výměny se staly platformami pro ideologickou nadřazenost, protože obě strany se snažily rozšířit svůj vliv a udržet rovnováhu moci, aniž by vyvolaly otevřenou válku.

Naproti tomu moderní totální válka zahrnuje všechny tyto prvky, ale v mnohem širším a komplexnějším měřítku. Například v současném kontextu internet zesílil dopad psychologické války a vlivových operací, což umožnilo šíření propagandy v širším měřítku, než si kdo během studené války představoval. Špionáž může být nyní prováděna ze vzdálenosti tisíců kilometrů prostřednictvím hackerských útoků, zatímco lidští agenti mohou volně cestovat mezi zeměmi, aniž by vzbuzovali podezření. Také sankce se staly účinnějšími a vymahatelnějšími, přičemž protivníci jsou z finančních sítí vyloučeni pouhým přepnutím vypínače a banky, které sankce porušují, jsou rychle penalizovány. Vesmírné závody se také vyvinuly v soutěž o vyzbrojení vesmíru, rozšíření deštníků proti přístupu / odepření oblasti tak, aby zahrnovaly nepřátelské satelity.

Změnila se také povaha závodů ve zbrojení, které jsou poháněny rychlostí technologického pokroku. Velké mocnosti nalévají peníze do výzkumu a závodí ve vývoji lepších zbraní. Koncept "neustálého taktického faktoru" vojenského učence J.F.C. Fullera naznačuje, že každá technologie nebo zbraň nové generace nevyhnutelně vede k protizbrani. Například drony, které se v prvních měsících války na Ukrajině zpočátku zdály být převratné, se staly zastaralými kvůli technologii rušení dronů zavedené ve stejném roce. Obdobně platí, že íránské odpálení sofistikovaných raket proti Izraeli zmařily vyspělé izraelské obranné systémy, které nevyhnutelně donutí Írán zdokonalit své vlastní kapacity pro budoucí údery.

Tento neúprosný koloběh inovací a zastarávání evokuje jeden z ekonomických rozměrů moderního válčení a jasně upřednostňuje státy s největšími rozpočty na výzkum. Íránsko-izraelský příklad také zdůrazňuje ekonomickou zátěž obrany, neboť izraelské obranné systémy stojí dramaticky více než íránské rakety, které zachytí. Stejná nákladná technologie je potřebná k boji proti útokům Húsiů v Rudém moři.

Odstrašování a hrozba vzájemného zničení udržovaly svět během studené války relativně stabilní a pravděpodobně je stabilní i dnes. Věrohodné hrozby zůstávají základními nástroji jak odstrašování, tak totální války. Například USA používají sankce jako odstrašující prostředek a jejich důvěryhodnost je zřejmá z počtu zemí pod americkými sankcemi. Čína například omezuje své akce týkající se Tchaj-wanu a omezuje svou podporu Ruska ve válce na Ukrajině ze strachu z ekonomických dopadů. Podobně Rusko využívá svůj jaderný arzenál jako hrozbu, přičemž USA a EU projevují opatrnost tím, že váhají s poskytnutím určitých zbraní Ukrajině nebo omezují použití jiných.

Národní obranná strategie USA na rok 2022 byla popsána jako "odstrašení odolností", ale aby bylo odstrašování účinné, musí být důvěryhodné. Pokud na hrozbu nikdy nereaguje, riskuje ztrátu své síly, protože protivníci ji mohou začít předvídat a podle toho upravit své strategie.

Po skončení studené války začala další velká éra v obraně teroristickými útoky z 11. září 2001. "Válka proti teroru" přesunula vojenskou pozornost pryč od mezinárodních konfliktů a odsunula na vedlejší kolej tradiční válečné koncepty. Válka sice zůstávala ústřední, ale byla většinou potlačovaná, omezená co do rozsahu a bojovalo se v odlehlých regionech proti nepolapitelným nestátním aktérům, od jednotlivých teroristických buněk až po velké organizace jako al-Kájda, ISIS a Tálibán. Po většinu tohoto století americké vojenské plánování ztrácelo důraz na pravděpodobnost velkých válek mezi státy a konflikty s mocnostmi, jako je Čína, považovalo spíše za vzdálené možnosti než za bezprostřední hrozby.

Vedle tradičních teroristických hrozeb patří k nestátním aktérům zahraniční žoldáci a dobrovolnické síly. Například válka na Ukrajině zaznamenala největší počet zahraničních bojovníků od španělské občanské války. Ruské využívání soukromých vojenských společností (SVS), jako je Wagnerova skupina, připomíná feudální éru, kdy si králové najímali velké zahraniční síly, aby bojovaly za ně.

Budování koalic se stalo určujícím rysem moderního válčení, který se vyvinul mimo NATO, jež bylo původně založeno k řešení hrozeb během 2. světové války a studené války. V Afghánistánu USA operovaly jako součást koalice 40 zemí. V Rudém moři chrání Američany vedená operace Prosperity Guardian, koalice 55 zemí, obchodní lodě před útoky Húsiů. Ačkoliv každý národ vyvěšuje svou vlastní vlajku a sleduje své vlastní národní zájmy, sdílejí společný cíl, který jim umožňuje fungovat vedle sebe. Na Ukrajině USA poskytují Kyjevu obranné zpravodajství a satelitní podporu pro navigaci, komunikaci a zaměřování, přičemž nabízejí podobnou podporu Izraeli v jeho konfliktu s Hamásem. Stejně tak Peking poskytoval nepřímou podporu Rusku a jednotky ze Severní Koreje byly spatřeny na ukrajinském bojišti.

Díky novým technologiím a hluboce propojené globální ekonomice se dnes moderní konflikty zaměřují vedle vojenských prostředků na civilní infrastrukturu, ekonomiky a informační sítě, což dalece přesahuje tradiční modely válčení. Ukrajinský konflikt zdůrazňuje potřebu odolných dodavatelských řetězců, rychlé mobilizace a vyspělého zpravodajství, zatímco konflikt mezi Izraelem a Hamásem ukazuje, jak asymetrické taktiky a informační válka utvářejí globální mínění. Tyto nejasné hranice mezi civilními a vojenskými cíli jsou určujícími rysy totální války, do níž se zapojují celé společnosti.

Aby se USA a jejich spojenci připravili na toto nové paradigma, musí posílit obranu podobně komplexním způsobem, zabezpečit kritickou infrastrukturu, technologie a dodavatelské řetězce, přičemž na nejvyšších úrovních politiky uznají, že moderní nepřátelství nezačíná a nekončí na bojišti.

Zdroj v angličtině: ZDE

0