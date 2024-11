Putin řekl, že Rusko po útoku na Ukrajinu opět použije experimentální raketu

22. 11. 2024

Ukrajinský prezident označil testování jaderné zbraně na území své země za „mezinárodní zločin"



Vladimir Putin vyhrožuje dalšími údery s použitím experimentální balistické rakety středního doletu, Ukrajina označila testování této zbraně schopné nést jaderné zbraně na svém území za „mezinárodní zločin“

V pátečním projevu na obranné konferenci Putin zpochybnil tvrzení USA, že Rusko vlastní pouze „několik málo“ vysokorychlostních balistických raket, a uvedl, že armáda jich má dostatek, aby je mohla nadále testovat v „bojových podmínkách“. V pátečním projevu na obranné konferenci Putin zpochybnil tvrzení USA, že Rusko vlastní pouze „několik málo“ vysokorychlostních balistických raket, a uvedl, že armáda jich má dostatek, aby je mohla nadále testovat v „bojových podmínkách“.

„Testy (raketového systému) proběhly úspěšně, k čemuž vám všem blahopřeji,“ řekl Putin podle agentury Interfax. „Jak již bylo řečeno, budeme v těchto zkouškách pokračovat, a to i v bojových podmínkách, v závislosti na situaci a povaze hrozeb, které jsou kladeny na bezpečnost Ruska, zejména s ohledem na to, že máme na skladě dostatek takovýchto položek, takovýchto systémů připravených k použití.“



Na téže konferenci velitel ruských strategických raketových sil Sergej Karakajev uvedl, že rakety mohou zasáhnout cíle v celé Evropě.



„V závislosti na cílech a dosahu této zbraně může zasáhnout cíle na celém území Evropy, což ji odlišuje od jiných typů přesně naváděných zbraní dlouhého dosahu,“ řekl Karakajev.



Rusko odpálilo experimentální raketu, kterou američtí představitelé popsali jako upravenou konstrukci vycházející z ruské mezikontinentální balistické rakety delšího doletu RS-26 Rubež, proti raketové továrně v ukrajinském městě Dnipro. Vladimir Putin i američtí představitelé uvedli, že raketa je schopna nést jadernou hlavici.



Američtí představitelé odsoudili Putinovo použití hlavice schopné nést jaderné zbraně, ale popřeli, že by šlo o „změnu hry“ ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou, a dodali, že Rusko vlastní jen několik těchto raket, které jeho armáda pojmenovala Orešník neboli Lískovec.



Volodymyr Zelenskyj označil ruské použití experimentální balistické rakety při úderu na Ukrajinu za „mezinárodní zločin“, když v pátek apeloval na země celého světa včetně zemí globálního jihu, aby odsoudily nejnovější ruskou eskalaci.



V projevu na sociálních sítích Zelenskyj uvedl, že již nařídil svému ministrovi obrany, aby vedl konzultace se spojenci s cílem zajistit nové systémy protivzdušné obrany, které by mohly „ochránit životy před novými riziky“ raket středního doletu.



„Využití jiné země nejen k teroru, ale i k testování nových zbraní pro teror je jednoznačně mezinárodním zločinem,“ uvedl ukrajinský prezident.



NATO a Ukrajina budou o útoku jednat v úterý na mimořádných jednáních.



Polský premiér Donald Tusk v pátek uvedl, že konflikt „vstupuje do rozhodující fáze“ a „nabývá velmi dramatických rozměrů“.



Ukrajinský parlament zrušil zasedání, po čtvrtečním ruském úderu na vojenské zařízení v Dnipru byla zpřísněna bezpečnostní opatření.



Kromě západních partnerů vyzval Zelenskyj k odsouzení úderu i Čínu a členy globálního jihu, přičemž uvedl, že tito lídři „pokaždé vyzývají ke zdrženlivosti a v reakci na to se jim od Moskvy vždy dostane nějaké nové eskalace“.





Čína a Brazílie navrhly společný „mírový plán“, který podle Ukrajiny pouze dodává Rusku odvahu, neboť poskytuje diplomatické krytí pro pokračující útok na Ukrajinu.







Zdroj v angličtině ZDE

