Rusko začalo v Íránu verbovat bývalé afghánské speciální jednotky pro válku na Ukrajině

22. 11. 2024

Během přítomnosti západní koalice v Afghánistánu cvičily britské speciální jednotky od roku 2000 místní speciální jednotky, které se společně s nimi postavily Tálibánu. V důsledku stažení západních vojsk v roce 2021 a odmítnutí azylu britské vládou tisícům afghánských bojovníků však bylo mnoho z nich nuceno se před Tálibánem skrývat, a to i v Íránu. Během přítomnosti západní koalice v Afghánistánu cvičily britské speciální jednotky od roku 2000 místní speciální jednotky, které se společně s nimi postavily Tálibánu. V důsledku stažení západních vojsk v roce 2021 a odmítnutí azylu britské vládou tisícům afghánských bojovníků však bylo mnoho z nich nuceno se před Tálibánem skrývat, a to i v Íránu.

Právě tam po nich začali pátrat náboráři z ruské ambasády v Teheránu. Do boje proti Ukrajině je "ruský svět" láká za 3 000 dolarů měsíčně.

Ghulam, bojovník z jedné ze dvou speciálních jednotek afghánských teritoriálních sil, který uprchl do Íránu, řekl novinám, že dokonce dostal dotazník k vyplnění. Zejména žádali o osobní a kontaktní informace a kladli otázky jako "Co víte o vojenských záležitostech a jak se stát vojákem?" a "Jaké jsou vaše vojenské zkušenosti?"

Goolam, který se zároveň snažil vyjednat azyl s britskou vládou, která se rozhodla zmírnit svůj přístup, neměl čas se rozhodnout. Byl zatčen a deportován do Afghánistánu. Deníku The Independent však řekl, že bývalý afghánský generál hledá bojovníky pro Rusko a dalším krokem má být rozhovor, který by zhodnotil jeho zkušenosti a bojové kvality.

Případ se dostal až k rozhovoru na ruské ambasádě s vojenským lékařem Mušarafem. Podle jeho slov při jednáních zastupoval zájmy několika stovek bývalých příslušníků speciálních jednotek. "Šel jsem na ruské velvyslanectví, abych si promluvil s ruskými představiteli o náborovém procesu," řekl. "Společně s 200 vojáky speciálních jednotek jsme se rozhodli jet do Ruska. Mysleli jsme si: budeme žít tam, kde budeme nakrmeni. Museli jsme to udělat, protože život tady v Íránu je velmi těžký." Mušaraf dodal:

"Mluvil jsem přímo s Rusy a oni souhlasili s tím, že budou platit 3 000 dolarů měsíčně."

Podle něj bylo vše připraveno, ale pak mluvil se svým bývalým velitelem, který mu poradil, aby se nezapletl s Ruskem a neúčastnil se války s Ukrajinou. Mušaraf nevysvětlil proč, ale mnoho Afghánců považuje Rusko za nepřítele kvůli sovětské invazi a podpoře Tálibánu ze strany současného ruského vedení.

Nakonec se rozhodl nejít a ti, které zastupoval, ho následovali.

Podle Mušarafa však několik jeho přátel letos narukovalo do ruské armády a od velvyslanectví obdrželi víza. "Vím, že někteří odešli na Ukrajinu v rámci tohoto svého (náborového) programu," řekl novinám, i když nemohl poskytnout důkazy.

The Independent a jeho kolegové z afghánské tiskové agentury Etilaat Roz a investigativní žurnalistické skupiny Lighthouse Reports hovořili se 14 bývalými příslušníky afghánských speciálních jednotek v Íránu a několika desítkami dalších v Afghánistánu. Někteří z nich byli podle nich kontaktováni kolegy nebo lidmi, kteří se telefonicky představili jako bývalí vojáci armády nebo speciálních jednotek. Pašeráci komunikovali přímo s ostatními a za poplatek jim pomáhali překračovat hranice.

Vyšetřovatelé také zjistili, že první pokus o nábor byl proveden v roce 2023 a druhý začal letos.

Na konci roku 2022 se objevily zprávy, že se Rusko snaží přilákat bývalé afghánské speciální jednotky vycvičené americkými jednotkami do své agresivní války. Nábor byl zřejmě proveden Wagnerovou SVS, uvedl časopis Foreign Policy s odvoláním na afghánské důstojníky.

Aby se vyhnulo mobilizaci, Rusko se snaží najít vojáky, kde může, zatímco Afghánci se speciálním bojovým výcvikem a zkušenostmi "budou zjevně atraktivní" pro náboráře, řekl Keir Giles, vedoucí pracovník Programu studií Ruska a Eurasie v think-tanku Chatham House. Koalice proruských zemí, jmenovitě Íránu, Severní Koreje a Číny, může docela dobře podpořit jeho vojenské úsilí, dodal:

"Už jsme viděli, jak to v případě Severní Koreje vyústilo v lidskou sílu. Nemělo by být překvapivé, pokud se tento systém rozšíří i na další země, zejména pokud mohou snadno popřít svou účast, například pokud Írán pomáhá rekrutovat státní příslušníky třetích zemí na svém území."

