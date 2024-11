Tady mluvím já! /vy ne)

22. 11. 2024 / Derek Sayer

Nikde nebylo potlačování palestinských hlasů a vymazávání genocidy v Gaze tak patrné jako v předvolební kampani Harrisové, píše Derek Sayer.



Červené linie? Jaké červené linie?

Pokud má někdo ještě nějaké pochybnosti o tom, že odcházející administrativa Bidena-Harrisové podporuje izraelskou genocidu v Gaze - a to i poté, co Kamala Harrisová prohrála volby s Donaldem Trumpem -, může je s klidem odložit. Jak Joe Biden 12. listopadu v Oválné pracovně připomněl svému dlouholetému „osobnímu příteli“ a „příteli našeho národa“ izraelskému prezidentovi Isaacu Herzogovi, „závazek Spojených států vůči Izraeli je železný“.





Ještě téhož dne Biden svůj slib splnil, jak to opakovaně dělal - za každou cenu pro Palestince a pro volební vyhlídky demokratů - po celý minulý rok. Joe je sice v prezidentské funkci ochromen, ale nic mu nebrání v tom, aby pro své sionistické kamarády udělal něco navíc, dokud ještě může.



Měsíc předtím americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin varovali Izrael, že pokud do 30 dnů neprokáže „trvalý závazek realizovat a udržovat“ konkrétní opatření „ke zvrácení“ toho, co eufemisticky označili za „sestupnou humanitární trajektorii“ v Gaze, může to mít „důsledky pro politiku USA podle NSM-20 a příslušných amerických zákonů (dodávky zbraní)“.



To bylo široce publikováno jako hrozba přerušení nebo alespoň omezení přísunu amerických zbraní, pokud Izrael výrazně nezlepší zacházení s palestinskými civilisty, zejména v severní Gaze, kterou IDF od začátku října brutálně obléhají.



Klíčové požadavky v dopise zahrnovaly urychlení (namísto blokování) přísunu pomoci do Gazy; umožnění „humanitárních přestávek“ v bojích, které by umožnily distribuci pomoci; povolení Červenému kříži navštěvovat palestinské vězně v izraelských věznicích „s ohledem na zprávy o týrání“; a ukončení „izolace severního pásma Gazy“ a „oficiální oznámení“, že Izrael „neprovádí politiku nucené evakuace Palestinců ze severního pásma Gazy do jižního pásma Gazy“.



To byla skutečně - poprvé - konkrétní, měřitelná kritéria, podle nichž bylo možné posoudit izraelský pokrok při naplňování údajných obav USA.



Načasování tohoto „úniku“ toho, o čem Bílý dům tvrdil, že jde o „soukromou diplomatickou komunikaci“, vyvolalo v té době rozšířené podezření, že by nemuselo jít o nic jiného než o předvolební trik, jehož cílem je zastavit pokles muslimské, arabské a mládežnické podpory pro Harrisovou, která se ukázala v „neangažovaném“ hnutí v klíčových státech.



Nyní, když volby proběhly, se ukázalo, že pochybovači měli pravdu. Když 12. listopadu vypršela třicetidenní lhůta, ministerstvo zahraničí oznámilo, že „dospělo k závěru, že Izrael v současné době nebrání pomoci Gaze, a tudíž neporušuje zákony USA“. Dodávky amerických zbraní do Izraele pokračují jako dosud.



Postapokalyptické prostředí





Podle vlastních údajů Izraele se do Gazy za poslední měsíc dostalo méně pomoci než kdykoli od prosince 2023. Zatímco Blinkenův-Austinův dopis požadoval, aby Izrael umožnil vstup 350 kamionů s humanitární pomocí denně do Gazy, „po pěti dnech zbývajících do konce 30denního kontrolního období projelo do Gazy celkem něco přes 1 000 kamionů, což je v průměru jen 42 kamionů denně“.



Cituji zde z „Gaza Scorecard“, kterou vypracovali nezávislí odborníci jménem osmi humanitárních skupin, včetně organizací Save the Children, MercyCorps a Oxfam. Ze zprávy vyplývá, že z 19 kritérií stanovených v dopise USA jich Izrael nesplnil 15 a čtyři splnil pouze částečně.



Mezitím „Izrael ... současně podnikl kroky, které dramaticky zhoršily situaci na místě, zejména v severní Gaze. Tato situace je dnes v ještě horším stavu než před měsícem.“



V rozhovoru s Christiane Amanpourovou ze CNN 14. listopadu popsal šéf UNRWA Philippe Lazzarini dnešní Gazu jako „postapokalyptické prostředí“, kde „lidé jen čekají na smrt, ať už náletem, nemocí, nebo dokonce hladem“.



Izraelský parlament ignoroval další požadavek v Blinkenově a Austinově dopise a 28. října drtivou většinou schválil dva zákony, které UNRWA - jedinou instituci, která má zdroje, zkušenosti a personál schopný koordinovat jakoukoli kompetentní pomoc v Gaze - kriminalizují jako „teroristickou organizaci“ a zakazují jí působit v Izraeli, a to i na okupovaných územích východního Jeruzaléma, západního břehu Jordánu a Gazy. Izraelská vláda mezitím potvrdila, že tyto zákony vstoupí v platnost do 90 dnů.



Lazzarini varoval, že „zrušení UNRWA povede ke zhroucení humanitární pomoci OSN [v Gaze], která se do značné míry opírá o infrastrukturu této agentury“. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci Josep Borrell Fontelles byl dalším, kdo naléhal na „izraelské orgány, aby přehodnotily své rozhodnutí, aby zabránily narušení život zachraňujících služeb UNRWA a zajistily UNRWA trvalý a neomezený humanitární přístup k palestinským uprchlíkům, pro které byla zřízena,“ a pro jistotu dodal: „Tato legislativa je v příkrém rozporu s mezinárodním právem.“ Tyto výzvy však narazily na hluché uši.



Brigádní generál IDF Itzik Cohen se 5. listopadu nechal slyšet, o co ve skutečnosti jde. „Neexistuje žádný záměr umožnit obyvatelům severního pásma Gazy návrat do jejich domovů,“ řekl izraelským novinářům. „Humanitární pomoc by mohla 'pravidelně' vstupovat na jih území, ale ne na sever, protože tam 'už žádní civilisté nezůstali'.“



Izraelský deník Haaretz neváhal nazvat věci pravými jmény. Jeho hlavní redakční článek z 10. listopadu hlásal: „Všichni, kdo se chtějí stát prezidentem, se mohou stát prezidentem:



Izraelská armáda provádí na severu pásma Gazy etnické čistky. Několik málo Palestinců, kteří v oblasti zůstali, je násilně evakuováno, domy a infrastruktura byly zničeny a v oblasti jsou budovány široké silnice, které dokončují oddělení komunit v severním pásmu od centra Gazy.





Shodují se na tom dvě důležité nezávislé studie zveřejněné 14. listopadu. Ve zdrcující zprávě s ostrým názvem „ Beznadějní, hladoví a obklíčení“: Human Rights Watch dospěla k závěru, že „násilné vysídlování Palestinců v Gaze ze strany izraelské vlády ... představuje zločin proti lidskosti. Zdá se, že jednání Izraele rovněž naplňuje definici etnických čistek“.



Poslední zpráva Zvláštního výboru OSN pro vyšetřování izraelských praktik ovlivňujících lidská práva palestinského lidu šla ještě dál a dospěla k závěru, že „Izrael úmyslně způsobuje smrt, hlad a vážná zranění, používá hladomor jako metodu války a uplatňuje kolektivní trest na palestinském obyvatelstvu“, což jsou všechno metody vedení války „odpovídající znakům genocidy“.



Nebudu zde spekulovat o tom, nakolik jsou nedávné akce Izraele pokusem o realizaci tzv. generálského plánu (vylidnění severní části Gazy před její přeměnou na zónu volné střelby) nebo zda tvoří předehru k znovuosídlení oblasti židovskými osadami ve stylu Západního břehu, jak prosazují extrémnější členové izraelské vlády.



Stačí říci, že tvrzení amerického ministerstva zahraničí, že Izrael „dělá pokroky“ při plnění požadavků uvedených v Blinkenově-Austinově dopise, je nechutný vtip.



Stejně tak opakované ujišťování, že Joe Biden a Kamala Harrisová „neúnavně“ „nepřetržitě“ pracují na příměří v Gaze a na řešení palestinsko-izraelského konfliktu. Dne 20. listopadu - již počtvrté - USA použily své právo veta, aby zablokovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která nařizuje okamžité a bezpodmínečné příměří v Gaze. Všech ostatních 14 členů rady hlasovalo pro rezoluci.



Není to realita na místě, na čem záleží. Jak to výstižně vyjádřil komentátor deníku Guardian Owen Jones , „bez ohledu na to, co lidé v Gaze snášejí, převládá stále ten stejný narativ“.



Nejmorálnější armáda na světě





Narativ, který byl vybroušen v továrnách na hasbaru v Tel Avivu, papouškují ho západní politici napříč spektrem a západní média ho neustále posilují, má v sobě více než jen závan orwellovského doublethinku („schopnost udržet si v mysli dvě protichůdná přesvědčení současně a přijmout obě“).



Zatímco tento narativ potvrzuje posvátnost údajných západních hodnot národního sebeurčení, demokracie, lidských práv a mezinárodního právního státu, v případě Izraele stejně vášnivě obhajuje hrubé porušování týchž zásad. Po každém masakru jsme ujišťováni, že IDF jsou „nejmorálnější armádou na světě“.



Toto dvojí myšlení vyžaduje, abychom věřili, že jde o válku „dětí světla“ proti „dětem temnoty“, civilizace proti barbarství, osvíceného Západu proti ostatnímu světu. Stručně řečeno, vyžaduje, abychom uvěřili nejrasističtějším tropům západního kolonialistického dědictví, abychom obhajovali současnou kolonialistickou genocidu.



„Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla,“ znělo heslo strany v románu George Orwella Devatenáct set osmdesát čtyři. „Strana vám řekla, abyste odmítli důkazy svých očí a uší. Byl to jejich poslední, nejzásadnější příkaz.“



Winston Smith dále říká: „Svoboda je svoboda říkat, že dva plus dva jsou čtyři. Pokud je toto dáno, vše ostatní následuje.“



V mnoha západních zemích dnes již svoboda říci, že dvě plus dvě jsou čtyři, není vždy zaručena - alespoň ne ve vztahu k projevům týkajícím se Izraele a Palestiny. Převládající narativ nepřevládá proto, že je pravdivý, ale proto, že jiné hlasy, jiné příběhy, byly přehlušeny.



Pokud - s imprimatur, připomeňme, OSN, Mezinárodního soudního dvora (ICJ), předních mezinárodních nevládních organizací (Oxfam, Save the Children, Human Rights Watch, Amnesty International atd. ) a rostoucího počtu západních zemí (mimo jiné Irska, Španělska, Norska, Belgie) - se odvážíte odmítnout dvojí myšlení a trvat na tom, že bez ohledu na nepochybné válečné zločiny, jichž se 7. října dopustil Hamás, je Izrael v Gaze vinen válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a (nyní již více než „pravděpodobnou“) genocidou v neskonale větším měřítku, pravděpodobně za to draze zaplatíte.



Může vás to stát zaměstnání, možnost publikovat, vystavovat nebo vystupovat, a dokonce vás to může dostat za mříže.



Minulý měsíc se v Británii propalestinští novináři probudili při policejních raziích za úsvitu a byly jim zabaveny telefony a počítače na základě zákonů o „terorismu“. Kanadské úřady záhy napodobily své britské kolegy a vyslaly zásahovou jednotku do vancouverského domu mezinárodního koordinátora Sítě solidarity palestinských vězňů Samidoun, kterou nedávno (a kontroverzně) prohlásily za „teroristický subjekt“. V obou případech se zdá, že záměrem bylo zastrašit: ani z jednoho zásahu zatím nevyplynulo žádné obvinění.



Po celé Severní Americe povolaly univerzitní úřady policii s obušky, aby rozehnala protestní tábory, a potrestaly stovky studentů a vyučujících za to, že nedělali nic víc, než že uplatňovali své právo říkat, že dvě plus dvě jsou čtyři. Někteří z nich mají nyní záznam v trestním rejstříku, zatímco jiní pouze přišli o bydlení, zdravotní pojištění a titul.



Cenu Joea Bidena za dvojí myšlení tento týden jistě dostane Harvard Divinity School, která právě na dva týdny zakázala studentům používat svou knihovnu poté, co v ní 55 postgraduálních studentů, z nichž mnozí jsou židé, uspořádalo „modlitební akci“. „Obhajoba věci lidí pod nátlakem - ať už v Izraeli, Gaze nebo v jiných částech světa - je sama o sobě ušlechtilá,“ vysvětlil děkan. V čem přesně tedy spočíval problém?



V Kanadě poslanec Anthony Housefather, „vysoký poradce premiéra Trudeaua pro antisemitismus“, v červenci oznámil, že spolupracuje s Deborah Lyonsovou, bývalou kanadskou velvyslankyní v Izraeli a „zvláštní vyslankyní Kanady pro zachování památky holocaustu a boj proti antisemitismu“, aby vyvinul tlak na Windsorskou univerzitu, aby zrušila dohodu, kterou uzavřela se svými studenty a zvážila jejich požadavky na divestici od Izraele výměnou za to, že pokojně ukončí svůj tábor.



Německý parlament v současné době zvažuje vládní usnesení, které by prosadilo definici antisemitismu podle IHRA (která byla široce odsouzena za to, že spojuje kritiku Izraele nebo sionismu s antisemitismem) a odebralo by státní financování uměleckých a vědeckých aktivit všem jednotlivcům nebo organizacím podporujícím bojkot Izraele. Stejná definice IHRA tvoří základ nové „příručky“pro boj proti antisemitismu, která byla vydána v říjnu pod záštitou Heritage Canada.



Ačkoli příručka, kterou vypracoval Lyonsův úřad, ujišťuje, že je „právně nezávazná“ a „nepředstavuje právní názor ani legislativní výklad antisemitismu“ - to si raději kryjte zadek před budoucími námitkami proti Listině práv, že? -, její doporučení vytvářejí mrazivě totalitní aparát morální regulace.



Mezi návrhy patří „začlenit definici do školních řádů a kodexů chování v areálu školy - pomoci správcům a institucím stanovit hranici, co je a co není antisemitismus“.



Od 7. října byla po celém „svobodném světě“ mobilizována státní moc, aby potlačila nesouhlas a zajistila, že převládající narativ bude i nadále převládat. Není pochyb o tom, kdo může mluvit a čí hlasy nemají být slyšet.



Tady mluvím já!





Nikde se toto potlačování palestinských hlasů a vymazávání genocidy v Gaze neprojevilo tak zřetelně jako v kampani Kamaly Harrisové na post americké prezidentky.



Ahmad Ibsais, který sám sebe popisuje jako „palestinského Američana první generace a studenta práv“, shrnul zkušenosti palestinských, arabských a muslimských Američanů během voleb v roce 2024. Tyto americké komunity rozhodně nepocítily „radost“, která byla - jak by se někomu mohlo zdát, vzhledem k okolnostem - vyzdvihována jako charakteristický rys Harrisové .



Stačí se podívat, jak demokraté vedli kampaň ve státě, kde žiji, v Michiganu. V Michiganu, který je rozhodujícím státem, kde volby mohou záviset na pouhých tisících hlasů, žije asi 200 000 muslimských Američanů. V uplynulém roce tito voliči dávali všemi možnými způsoby najevo, že jejich hlas je podmíněn tím, že se strana zaváže ukončit finanční, politickou a vojenskou podporu masakrů Palestinců, Libanonců a Jemenců. Kampaň „bez závazků“ - s cílem ukončit podporu genocidy Izraele ze strany Demokratické strany - zajistila ve státních demokratických primárkách více než 100 000 hlasů.



Demokratická strana je neposlouchala. Harrisová nejenže odmítla opustit Bidenovu důsledně proizraelskou politiku vůči Palestině, ale také osobně podpořila pokračující krveprolití v Gaze tím, že veřejně urážela bojovníky proti genocidě v tomto státě. Když propalestinští demonstranti přerušili shromáždění Harrisové v Detroitu prostým prohlášením, že „nebudou hlasovat pro genocidu“, umlčela je svou hláškou: „Tady mluvím já“. Poté vyslala do státu bývalého prezidenta Billa Clintona, aby přednesl projev, v němž se snažil ospravedlnit masové zabíjení Palestinců. Ve státě se objevila také Liz Cheneyová, republikánská dcera architekta války v Iráku a válečného zločince Dicka Cheneyho, aby Harrisové dělala kampaň. Dalším zástupcem, kterého Harrisová vyslala do Michiganu, byl kongresman Ritchie Torres, který strávil uplynulý rok obviňováním každého, kdo požaduje ukončení krveprolití v Gaze, z antisemitského terorismu.



V důsledku toho muslimové v Michiganu pochopitelně Harrisovou nevolili.





Na srpnovém Národním sjezdu Demokratické strany v Chicagu se palestinské hlasy nedostaly na pódium, přestože toto hnutí bez závazků nabídlo podporu Harrisové kandidatury a také si nechalo předem prověřit projev svého zástupce.



„Zažila jsem několik pěkně zdrcujících dnů, ale abych byla upřímná, dnešek mi vzal trumf,“ napsala Ruwa Rommanová, zástupkyně státu Georgia, která byla jednou z kandidátů na řečníka bez závazků předložených Harrisové kampani, na twitteru. “Nechápu, jak je možné, že v naší straně je místo pro republikánku [pravděpodobně Liz Cheneyovou], ale ne pro mě. Potřebuji, aby mi někdo vysvětlil, co mám teď dělat.“



Jamaal Bowman, propalestinský newyorský kongresman, na jehož sesazení ve zvláštních červnových volbách vynaložil Americký výbor pro veřejné záležitosti Izraele (AIPAC) a další superpacs údajně 23 milionů dolarů, tvrdí, že Harrisové nabídl kampaň v Michiganu (kde je populární), ale jeho nabídka byla odmítnuta ve prospěch Cheneyové, Clintonové a Torrese.



Steve Salaita, který byl vyhnán z nabízeného a přijatého stálého místa profesora amerických indiánských studií na Illinoiské univerzitě po sérii tweetů kritizujících izraelské bombardování Gazy v roce 2014 - tato „válka“ nezačala 7. října - se dostává k jádru věci:



Liberálové vás dokáží tolerovat, jen když se budete chovat slušně: volit (podle jejich požadavků), ukazovat se na focení pro diverzitu, zmírnit náboženství a nedělat příliš velký hluk kolem Palestiny. Považují vás za děti, které je třeba každých pár let namasírovat k občanské povinnosti podle toho, jak se jim to hodí. V okamžiku, kdy odmítnete jejich iluze o menším zlu, i když to údajně menší zlo spaluje vaše příbuzné a vede svět na pokraj katastrofy, už se necítí povinni zachovávat dekorum. Nyní je zřejmé, že liberály svrběla záminka, aby mohli rozpoutat spoustu hluboce zakořeněné nevraživosti. Stačilo k tomu zásadní odmítnutí genocidy.



Volební krach Harrisové







Ačkoli některé hlasy ještě zbývá sečíst, k 19. listopadu získala Kamala Harrisová ve volbách 5. listopadu 73 966 464 hlasů (48,3 %) oproti 76 581 025 hlasům Donalda Trumpa (50 %). Trump tak získal ve Sboru volitelů většinu 312 ku 226 hlasům, čímž v roce 2020 překonal Bidenův výsledek 306 ku 232 hlasům. Trump rovněž zvítězil v lidovém hlasování, což se mu podařilo jako jedinému republikánskému kandidátovi od roku 1988, kromě George W. Bushe v roce 2004.



Nicméně rok 2024 není ani tak volbami, které vyhrál Trump, jako spíše volbami, které Harrisová- velkolepě - prohrála. Přestože byly široce označovány za „historické“ volby, které Američané považovali za „nejdůležitější v jejich životě“, celková volební účast se oproti roku 2020 snížila o téměř tři miliony, z 65,8 na 63,5 procenta. Mnoho lidí se rozhodlo zůstat doma a čísla naznačují, že mnozí z nich byli v roce 2020 Bidenovými voliči.



V okrese Cook, Illinois, který zahrnuje Chicago, byla volební účast nižší o neuvěřitelných 20 procent. Trump se vyrovnal svým hlasům v roce 2020, ale Harrisová získala o více než 417 000 hlasů méně než Biden.



Ačkoli Trumpův podíl na celostátním počtu hlasů vzrostl ze 46,9 % v roce 2020 na 50 % v roce 2024, skutečný počet jeho hlasů se zvýšil jen o skromných 2,3 milionu (ze 74 224 319 na 76 581 025) - ve volbách, v nichž od roku 2020 přibyly další čtyři miliony oprávněných voličů. Počet hlasů Harrisové naopak rapidně klesl. Oproti Bidenovým 81 284 666 hlasům v roce 2020 se snížil o více než sedm milionů.



Tyto zákonitosti platí jak na celostátní úrovni, tak v sedmi nerozhodných státech, které rozhodují o výsledku většiny amerických prezidentských voleb, a zejména ve třech státech „modré zdi“, které Trump v roce 2016 demokratům sebral a Biden je v roce 2020 získal zpět - v Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu.



V těchto státech museli demokraté vyhrát a Kamala Harrisová tam strávila hodně času kampaní.



Letos Trump vyhrál všech sedm nerozhodných států těsnou, ale jasnou většinou a zaznamenal náskok 1,8 % v Pensylvánii, 0,9 % ve Wisconsinu a 1,4 % v Michiganu. Pro srovnání: Bidenův náskok činil 1,2 procenta v Pensylvánii, 0,6 procenta ve Wisconsinu a 2,8 procenta v Michiganu. Všechno to byly těsné závody a malé výkyvy, ale Michigan - kde žije Abdul Ibsais a 200 000 dalších muslimských Američanů - zaznamenal největší posun.



Tam, kde Biden v roce 2020 nasbíral v Michiganu 2 804 040 hlasů, Harrisová zvládla 2 724 029 hlasů - čistá ztráta asi 80 000 hlasů. Významný podíl na této ztrátě měli zjevně arabští američtí a muslimští voliči, kteří se buď zdrželi hlasování, volili protiválečnou kandidátku třetí strany Jill Steinovou, nebo přesunuli svůj hlas k Trumpovi.



Na detroitském předměstí Dearborn, kde je 55 % obyvatel blízkovýchodního původu a kde Biden v roce 2020 získal 69 % hlasů, získal Trump 42,48 % hlasů, Harrisová 36,26 % a Steinová 18,37 %. V Dearborn Heights, kde je 39 procent obyvatel blízkovýchodního původu, porazil Trump Harrisovou v poměru 44 ku 38,3 procenta a Steinová 15,1 procenta. V Hamtramcku, prvním většinově muslimském městě v USA, získala Harrisová 46,2 procenta - oproti Bidenovým 85 procentům v roce 2020 - zatímco Trump 42,7 procenta a Steinová 8,96 procenta. Ztracené muslimské hlasy pravděpodobně ovlivnily také výsledky demokratů v Pensylvánii a Wisconsinu.



Kdyby Harrisová vyhrála v těchto třech státech s modrou stěnou a ostatní výsledky zůstaly stejné, byla by nyní zvolenou prezidentkou USA ona, nikoli Donald Trump.



Je tedy příznačné, že celkový rozdíl vítězství Trumpa nad Harrisovou v Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu - a tedy rozdíl mezi tím, zda demokraté Bílý dům udrží, nebo ztratí - činil pouhých 232 000 hlasů. Navíc Jill Steinová získala 91 475 hlasů, z nichž mnohé by jinak mohli získat demokraté, kdyby zmírnili svůj postoj ke Gaze.



Tato čísla v žádném případě nedokazují, že Gaza byla jediným faktorem propadu Harrisové, ale rozhodně ukazují, že ji nelze ignorovat.



Můžeme se oprávněně ptát, zda kdyby Harrisová méně neústupně trvala na tom, že „Tady mluvím já!“, a byla ochotnější ustoupit v otázce Izraele, mohla přesvědčit dostatek Bidenových voličů v roce 2020 - nejen muslimské Američany, ale i vysokoškoláky, další mladé lidi, a progresivisty, kteří v roce 2020 tvrdě vedli kampaň za demokraty, ale Bidenova politika vůči Gaze jim byla proti srsti -, aby ji podpořili. Místo toho se přiklonili na druhou stranu nebo zůstali doma.



Pomsta Gazy?





Předpokládám, že je povzbudivé, že Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová, kteří podpořili Kamalu Harrisovou a vedli pro ni kampaň bez ohledu na své výhrady ke Gaze, se stali spolupředkladateli senátního návrhu nesouhlasu s tím, že Bidenova administrativa pokračuje v dodávkách zbraní Izraeli, přestože ten neplní podmínky stanovené v Blinkenově-Austinově dopise.



Sanders nyní hřímá: „Již není pochyb o tom, že Netanjahuova extremistická vláda jasně porušuje americké a mezinárodní právo, když vede barbarskou válku proti palestinskému lidu v Gaze.“ Warrenová nyní varuje: „Nebezpečí, které hrozí ze strany Netanjahua, je v rozporu se zákonem: „To, že Bidenova administrativa nedodržuje americké zákony a nepozastavuje dodávky zbraní, je vážnou chybou, která podkopává americkou důvěryhodnost ve světě.“



Opravdu, senátoři? Co vám trvalo tak dlouho? Dokonce i někteří vaši méně performativně progresivní kolegové jako Tim Kaine a Chris Van Hollen (který řekl Zeteo: „Nečinnost prezidenta Bidena je vzhledem k utrpení v Gaze ostudná. Jiné slovo pro to neexistuje") již dlouho požadují podmínění dodávek útočných zbraní Izraeli.



Není překvapením, že návrh neprošel. Zdá se však, že přinejmenším v 18 senátorských demokratech se opožděně probouzí svědomí, když už je na ovlivnění politiky pozdě.



Americká podpora izraelské genocidy byla důležitá nejen proto, že stála Harrisovou značnou podporu v nerozhodných státech - nikdy se nedozvíme kolik, protože exit polly z definice nezachycují důvody, proč miliony voličů zůstaly doma - ale také jako nejviditelnější symptom hlubší nemoci Demokratické strany.



A celé země.



Když zkoumá, jak a proč v něm výsledek voleb zanechal „zklamání, strach, otupělost“, oceněný autor Viet Thanh Nguyen to dobře vystihuje. Zdrojem jeho zklamání a strachu není jen vyhlídka na druhé (a pravděpodobně mnohem horší) Trumpovo funkční období:



Donald Trump nepředstavuje ve Spojených státech nic nového. Místo toho je součástí zásadního rozporu, z něhož se Spojené státy zrodily, rozporu, který nikdy nezmizel. Na jedné straně krása demokracie, příležitostí, svobody a rovnosti (pro některé). Na druhé straně brutalita, která tuto krásu umožnila: kolonizace, genocida, zotročení, okupace a válka. Někteří tuto brutalitu ochotně přijímají, jiní jsou ochotni od ní odvrátit zrak. Proto ztráta morálního kompasu Demokratické strany v otázce Gazy a označení toho, co dělá Izrael, za genocidu nebylo jen „jediným problémem“, ale příznakem hniloby uvnitř strany, která doufala, že krása multikulturalismu a rozmanitosti nějak překoná brutalitu.





Dvojí myšlení má své meze. Pokud vedete kampaň na základě „železné podpory“ izraelské genocidy a etnických čistek v Palestině, říkáte, že neexistují žádné morální limity pro prostředky, které používáte, pokud jsou cíle důstojné. Nedivte se, když pak lidé dojdou k závěru, že je v pořádku hlasovat pro masové deportace, internační tábory, věznění politických odpůrců a použití armády k potlačení nesouhlasu doma na podporu svých (slušných, křesťanských, vlasteneckých) doublethink programů. Zasévejte vítr, sklízejte vichřici.



Svým pohrdáním právním státem v mezinárodních záležitostech, nemluvě o souhlasu s domácím potlačováním svobody slova o Palestině, pomohla Bidenova-Harrisova administrativa připravit půdu pro nadcházející Trumpovu tyranii doma.



Trumpův triumf izraelský útok na Gazu nezastaví. Palestinci to dobře vědí, a nepotřebují, aby je demokratický senátor z Pensylvánie John Fetterman poučoval („Gratuluji, příští zákaz muslimů se vám bude líbit,“ ušklíbl se) o hrozivých důsledcích toho, že odmítli hlasovat tak, jak jim řekl Bill Clinton.



Výsledek voleb by se dal považovat za pomstu Gazy za pokryteckou lhostejnost demokratů k palestinskému utrpení, zatímco v kampani hovořili o právu na potrat, ceně vajec a benzínu a „záchraně americké demokracie“. Nyní bude trpět i liberální Amerika.



Stejně tak bohužel i mnozí další.



Derek Sayer je emeritním profesorem Albertské univerzity a členem Kanadské královské společnosti. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan: Praha na konci dějin, získala v roce 2023 Kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a stala se finalistou ceny PROSE Award asociace amerických nakladatelů v oboru evropských dějin.

