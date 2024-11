Scholz nebo Pistorius: Německá SPD bude diskutovat o kandidátech

22. 11. 2024

čas čtení 5 minut

Mezi německými sociálními demokraty sílí tlak, aby se rozhodlo o politické budoucnosti kancléře Olafa Scholze. Mnozí by byli raději, kdyby ministr obrany Boris Pistorius vedl stranu do únorových federálních voleb. Mezi německými sociálními demokraty sílí tlak, aby se rozhodlo o politické budoucnosti kancléře Olafa Scholze. Mnozí by byli raději, kdyby ministr obrany Boris Pistorius vedl stranu do únorových federálních voleb.

Vysocí představitelé německých středolevicových sociálních demokratů (SPD) se v úterý večer sešli, aby diskutovali o tom, zda je kancléř Olaf Scholz stále tím správným mužem, který by měl stranu vést do únorových předčasných voleb – nebo zda by byl lepší volbou ministr obrany Boris Pistorius.

Spolkové volby v roce 2025 byly odloženy poté, co 6. listopadu padla Scholzova trojstranná koaliční vláda, což přimělo hlavní německé strany přejít do režimu kampaně a nominovat své potenciální kandidáty na kancléřství.

Tradičně by se od úřadujícího kancléře očekávalo, že povede svou stranu do voleb, ale zatímco do voleb zbývá méně než 100 dní a Scholzova popularita je na úplném dně, uvnitř SPD sílí volání po změně.

"Je naprosto jasné, že chceme stát při sobě. A nemohu si stěžovat na podporu ze strany stranického vedení," řekl Scholz v úterý pozdě večer v soukromé televizi ProSieben/Sat.1.

"Chceme být společně úspěšní," řekl novinářům v Riu, když se summit G20 chýlil ke konci. "Společně SPD a já."

Úterního setkání se zúčastnilo několik vysoce postavených politiků SPD ve stranickém aparátu, ale ne Pistorius; Scholz byl v Riu a do diskusí se nezapojil.

Německá SPD: "Mnoho stranických kolegů by dalo přednost Pistoriovi"

"Obraz kancléře Scholze je silně spojen s koalicí," uvedli dva regionální lídři SPD ze Severního Porýní-Vestfálska (NRW), nejlidnatější německé spolkové země, a dodali, že ve svých volebních obvodech slyší "velkou podporu pro Pistoria".

"Mnoho stranických kolegů se na Scholze dívá velmi kriticky a preferovali by Pistoria," řekl další regionální předseda SPD ve spolkové zemi Dolní Sasko. "Uvítali bychom, kdyby se Scholz zamyslel a podnikl příslušné kroky."

Bývalý vůdce SPD Sigmar Gabriel také varoval před "obvyklým jednáním s kancléřem Scholzem" a varoval, že pokud nedojde ke změně, strana by mohla skončit pod 15 %. Ve středoněmecké spolkové zemi Durynsko předpověděl starosta Gothy SPD "strašlivou porážku" strany, pokud bude Scholz pokračovat.

Pistorius původně pronášel komentáře, které naznačovaly, že o nominaci nestojí a že by si přál zůstat ministrem obrany v příští německé vládě.

Ale v pondělí, když se ho reportéři ptali, zda by "vyloučil" nominaci na kandidáta na kancléře, řekl: "V politice byste nikdy neměli nic vylučovat, bez ohledu na to, co se děje."

"Jediná věc, kterou mohl kategoricky vyloučit, bylo, že "se stanu papežem"."

Podpora Scholze ve straně

Na okraj summitu G20 v Riu řekl Scholz několika médiím, že má v úmyslu vést SPD do voleb. "SPD a já jdeme do voleb s cílem je vyhrát," řekl a dodal, že se cítí být jasně podporován.

V pondělí šéfové SPD Saskia Eskenová a Lars Klingbeil uvedli, že Scholzova kandidatura není předmětem debaty, zatímco kancléř získal podporu také ze svého domovského města Hamburku, kde místní vůdci SPD trvali na tom, že Scholz je "tou správnou osobou" pro tuto práci.

V nedalekých Brémách předsedkyně SPD Gesa Wessolowski-Müllerová prohlásila: "Olaf Scholz představuje klidnou hlavu politiky pro celou společnost."

Pistorius se prohlašuje za "vojáka strany"

Když byl ministr obrany Pistorius v pondělí večer dotázán na potenciální kandidaturu, prohlásil, že je loajální Scholzovi a jeho straně.

Pistorius, který je v současné době v průzkumech veřejného mínění nejpopulárnějším německým politikem, který hrál významnou roli v podpoře Ukrajiny Berlínem od totální ruské invaze před 1 000 dny, místo toho zopakoval, že je "hluboce loajální osobou" a "vojákem strany".

"Pistorius je populární, na rozdíl od Scholze," napsal v úterý Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Vytvořil silnou postavu v nejdůležitějším ministerstvu, které v současné době existuje, a má auru, kterou Scholz nemá."

SPD se krátí čas

"Kancléřský puč uprostřed volební kampaně je nevyčíslitelné riziko," napsal místní deník Rhein-Zeitung v západním městě Koblenz. "Ale Scholzovy komunikační slabiny, jeho nedostatek sebekritiky a jeho slábnoucí síla vedení SPD neuniknou. Musí jednat hned."

Zdá se, že strana se shoduje na tom, že musí jednat rozhodně a rychle. "V současné době jsme v nežádoucím stavu změny," řekl v úterý deníku Die Welt šéf SPD Johannes Fechner.

"Je životně důležité, aby vedení strany rozhodlo rychle," řekl Spiegelu Philipp Türmer, šéf mládežnické pobočky SPD. "Pokud je to Scholz, vedení musí také vysvětlit, jak zvrátíme negativní náladu a znovu získáme ztracenou důvěru."

Zdroj v angličtině: ZDE

0