Kontext Netanjahuovy akce proti mezinárodné uznávanému izraelskému deníku

24. 11. 2024

čas čtení 4 minuty

Izraelská vláda nařídila úředníkům bojkotovat list Haaretz



Ministři rovněž zakázali vládní inzerci v kritických novinách, které jsou mezinárodně uznávané





Izraelská vláda se chystá potrestat přední izraelský deník Haaretz tím, že nařídí bojkot tohoto listu vládním úředníkům nebo komukoli, kdo pracuje pro orgán financovaný vládou, a zastaví veškerou vládní reklamu na jeho stránkách nebo internetových stránkách.



V nedělním prohlášení úřad ministra komunikací Šlomo Karhiho uvedl, že jeho návrh proti Haaretzu byl jednomyslně schválen ostatními ministry.



„Nedopustíme realitu, kdy vydavatel oficiálních novin státu Izrael bude vyzývat k uvalení sankcí proti němu a uprostřed války bude podporovat nepřátele státu a bude jimi financován,“ uvádí se v prohlášení.



„Jsme zastánci svobodného tisku a svobody projevu, ale také svobody vlády rozhodnout se nefinancovat podněcování proti státu Izrael."





Haaretz, který je nejstaršími izraelskými novinami a je mezinárodně široce respektován pro své zpravodajství a analýzy, je ostrým kritikem premiéra Benjamina Netanjahua a jeho současné koaliční vlády, která je nejpravicovější v historii země.



Noviny zveřejnily řadu vyšetřování pochybení nebo týrání osob ze strany vysokých úředníků a ozbrojených sil a dlouhodobě se dostávají do křížku se současnou vládou. Jsou také hlasitým zastáncem kampaně za příměří s cílem osvobodit rukojmí, kterých se Hamás zmocnil v říjnu loňského roku a které stále zadržuje v Gaze.



V nedělním prohlášení Haaretz obvinil Netanjahua ze snahy „demontovat izraelskou demokracii“ a uvedl, že rezoluce o bojkotu novin je „oportunistická“ a byla přijata ministry bez jakéhokoli právního posouzení.



„Stejně jako jeho přátelé Putin, Erdogan a Orbán se Netanjahu snaží umlčet kritické a nezávislé noviny. Haaretz nebude balancovat na hraně a nepromění se ve vládní pamflet, který zveřejňuje zprávy schválené vládou a jejím vůdcem,“ uvedl list v prohlášení.



Aby odůvodnil bojkot Haaretzu, vyzdvihl Karhiho úřad výroky vydavatele Amose Schockena, které pronesl na nedávné konferenci pořádané tímto listem v Londýně.



Schocken obvinil izraelskou vládu, že „vnucuje palestinskému obyvatelstvu krutý režim apartheidu“, a řekl, že „bojuje proti palestinským bojovníkům za svobodu, které Izrael nazývá teroristy“. Později své výroky upřesnil a uvedl, že neměl na mysli Hamás.



Deník Haaretz rovněž zveřejnil úvodník, v němž se uvádí, že „úmyslné poškozování civilistů je nelegitimní. Používání násilí proti civilistům a zasévání teroru mezi ně za účelem dosažení politických nebo ideologických cílů je terorismus. Každá organizace, která obhajuje vraždění žen, dětí a starých lidí, je teroristickou organizací a její členové jsou teroristy. Rozhodně to nejsou „bojovníci za svobodu“.



Mairav Zonszein, vedoucí analytik izraelské organizace International Crisis Group, uvedl, že bojkot ukazuje, že v čele Izraele stojí stále autoritářštější vláda odhodlaná potlačovat všechny druhy nesouhlasu.



„Prostor pro kritiku se výrazně zúžil, a to nejen ze strany Palestinců, ale i židovských Izraelců,“ řekla.



Karhi poprvé navrhl vládní usnesení o zastavení jakékoli státní reklamy, předplatného nebo jiného komerčního spojení s Haaretzem v loňském roce s odkazem na „poraženeckou a lživou propagandu v době války“.



Tento krok přiměl Mezinárodní federaci novinářů, aby vyjádřila své znepokojení nad tím, že se izraelská vláda rozhodla omezit svobodu tisku a právo veřejnosti na informace.



V květnu izraelské úřady uzavřely místní pobočky Al-Džazíry, několik hodin poté, co vláda odhlasovala použití nových zákonů k ukončení činnosti této satelitní zpravodajské sítě v zemi.





Úředníci uvedli, že tento krok byl oprávněný, protože Al-Džazíra "představuje hrozbu pro národní bezpečnost" „Podvratný kanál Al-Džazíra bude v Izraeli uzavřen,“ uvedl Netanjahu na sociálních sítích. Kritici tento krok označili za „temný den pro média“.







Zdroj v angličtině ZDE

