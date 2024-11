COP29: rozhovory se protáhly, Greta Thunbergová varuje, že lidé u moci „se chystají schválit rozsudek smrti"

23. 11. 2024

čas čtení 7 minut



Na jednáních v Ázerbájdžánu se státy rozcházejí v názoru na to, kolik peněz by měly vyspělé země poskytovat těm chudším





Nejznámější světová bojovnice za klima Greta Thunbergová se v těchto dnech COPů neúčastní a její příspěvek na Twitteru o COP29 ukazuje proč. Říká, že Cop29 selhává a je „na nás, abychom jako globální kolektiv podnikli kroky, které tak zoufale potřebujeme“.



"Vzhledem k tomu, že se klimatické zasedání COP29 blíží ke konci, nemělo by nás překvapit, že další COP selhává. Současný návrh je naprostou katastrofou. Ale i když jsou naše očekávání téměř nulová, nikdy se nesmíme přistihnout, že na tyto neustálé zrady reagujeme jinak než vztekem.



Lidé u moci se opět chystají odsouhlasit rozsudek smrti nad bezpočtem lidí, kterým klimatická krize zničila nebo zničí život. Současný text je plný falešných řešení a planých slibů. Peníze od zemí globálního Severu potřebné na splacení jejich klimatického dluhu jsou stále v nedohlednu.



Ti, kdo jsou u moci, prohlubují destabilizaci a ničení našich ekosystémů podporujících život. Jsme na nejlepší cestě zažít nejteplejší rok, jaký byl kdy zaznamenán, přičemž globální množství skleníkových plynů dosáhlo právě v loňském roce historického maxima.



Procesy COP neselhávají jen u nás, jsou součástí většího systému postaveného na nespravedlnosti a navrženého tak, aby obětoval současné i budoucí generace pro možnost několika málo lidí nadále dosahovat nepředstavitelných zisků a pokračovat ve vykořisťování planety a lidí.



S každým jednáním, s každým projevem světového lídra a s každou dohodou, kterou podepíše, je jasné, že je na nás, abychom jako globální kolektiv podnikli kroky, které tak zoufale potřebujeme, a ukázali, kde skutečně leží vůdčí postavení. Oni to za nás neudělají, což tato COP29 opět dokazuje."





Bohaté země se dohodly, že poskytnou více peněz





Vyjednavači sdělili, že bohaté země se dohodly na zvýšení své nabídky v zásadní otázce financování boje proti změně klimatu.

Claudio Angelo z brazilského Observatório do Clima uvedl, že bohaté země „zjevně dospěly k tomu, že se na své závazky vykašlou“.

Skupina včera večer na sociálních sítích zveřejnila video s dramatickými orchestrálními smyčci, na němž jsou zachyceni generální tajemník OPEC Haitham Al Ghais a místopředseda ruské vlády Alexandr Novak na 9. zasedání energetického dialogu OPEC-Rusko. Bylo v něm uvedeno, že obě skupiny se zabývaly vývojem na trhu s ropou v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a že „mezi klíčová témata patřila probíhající jednání o změně klimatu na konferenci Cop29“.





„Jsou skutečně darem od Boha,“ řekl ve středu na summitu COP29.





Hlavní bohaté země se na jednáních OSN o klimatu v Ázerbájdžánu dohodly, že zvýší celosvětovou finanční nabídku na pomoc rozvojovým zemím při řešení klimatické krize na 300 miliard dolarů ročně, ministři jednali přes noc ve snaze zachránit dohodu.Ázerbájdžánští hostitelé zprostředkovali dlouhé jednání za zavřenými dveřmi s malou skupinou ministrů a vedoucích delegací, včetně Číny, EU, Saúdské Arábie, Brazílie, Velké Británie, USA a Austrálie, o klíčových sporných oblastech financování opatření v oblasti klimatu a přechodu od fosilních paliv.Summit COP29 v Baku, který měl skončit v pátek v 18 hodin, se protáhl až do sobotního rána. Plenární zasedání bylo plánováno na 10 hodin dopoledne, ale neuskutečnilo se.Rozvojové země v pátek reagovaly na návrh cíle financování opatření v oblasti klimatu ve výši 250 miliard dolarů s hněvem a odmítly jej jako „vtip“, který zdaleka nedosahuje částky potřebné k tomu, aby se chudým pomohlo přejít na nízkouhlíkové hospodářství a přizpůsobit se dopadům extrémního počasí. To vyvolalo diplomatické úsilí v zákulisí o zvýšení nabídky ze strany rozvinutých zemí.Několik zdrojů uvedlo, že EU a několik členů zastřešující skupiny zemí včetně Velké Británie, USA a Austrálie naznačily, že by mohly jít na 300 miliard dolarů výměnou za další změny v návrhu textu zveřejněném v pátek.Generální tajemník OSN António Guterres obtelefonovával hlavní města, aby prosadil vyšší částku. Japonsko, Švýcarsko a Nový Zéland patřily mezi země, které se v pátek pozdě večer postavily proti částce 300 miliard dolarů.Nabídka 300 miliard dolarů by stále byla mnohem nižší než částka, kterou rozvojové země považují za nezbytnou, a pravděpodobně by vyvolala ostrou kritiku, pokud by byla zahrnuta do aktualizovaného textu, který se očekává později v sobotu. Vzhledem k tomu, že někteří ministři mají v nejbližších hodinách opustit Baku, stojí země před rozhodnutím, co jsou ochotny přijmout.Několik ministrů z bohatých zemí argumentovalo tím, že dohoda může být snazší nyní než příští rok, kdy bude americkým prezidentem Donald Trump a ve volbách v několika zemích včetně Německa a Kanady by se mohly vrátit pravicové vlády, a nechtějí přijímat závazky, které nebudou moci splnit.Uvedl, že 300 miliard dolarů na dotace je „mnohem, mnohem méně“, než kolik rozvojové země potřebují. „Nezapomeňte, že mnohé z nich jsou již hluboce zadlužené,“ dodal. „Financování opatření v oblasti klimatu, jak je navrhuje současný text, tyto země jen více uvězní v dluzích.“Podle návrhu textu dohody, který byl v pátek rozeslán, by rozvojové země měly do roku 2035 dostávat nejméně 1,3 bilionu dolarů ročně na financování opatření v oblasti klimatu, což odpovídá požadavkům, které většina z nich předložila před touto dvoutýdenní konferencí.Chudé země však chtěly, aby mnohem více z těchto hlavních finančních prostředků pocházelo přímo od bohatých zemí, nejlépe ve formě grantů, nikoli půjček. Uvedly, že nabídka 250 miliard dolarů od bohatých zemí, s malými zárukami, kolik z nich bude poskytnuto bez jakýchkoli podmínek, je příliš malá.Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se včera vydala do Moskvy jednat s Ruskem o ropě, zatímco delegáti v sousedním Ázerbájdžánu se snažili klimatickou konferenci uzavřít. Podle OPEC byla v dialogu zdůrazněna energetická bezpečnost a „riziko nedostatečných investic“.Rusko, které není členem dvanáctičlenné skupiny, ale je součástí větší aliance OPEC+, která čerpá polovinu světové ropy, uvedlo, že bude i nadále „klíčovým hráčem“ na trhu s ropou.Začátkem tohoto týdne Al Ghais zopakoval komentáře ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, který chválil ropu a plyn.Zdroj v angličtině ZDE