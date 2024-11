COP29: skupiny zastupující zranitelné národy opouštějí zasedání, obavy z kolapsu jednání rostou

23. 11. 2024

Aliance malých ostrovních států a nejméně rozvinutých zemí prohlásila, že chce mít zaručen 30 % podíl na financování opatření v oblasti klimatu, a poté ze zasedání odešla

Odchod skupin AOSIS a nejméně rozvinutých zemí z jednání



Dvě skupiny - Aliance malých ostrovních států a nejméně rozvinuté země - hodily na zasedání rukavici. Nyní prohlásily, že chtějí garantovaných 30 % finančních prostředků na boj proti změně klimatu, a poté odešly ze zasedací místnosti číslo tři.



V rozhovoru s novináři po odchodu vyjádřili zástupci Sierry Leone a Samoy své zklamání z jednání. „Právě jsme odešli. Přišli jsme na tuto konferenci kvůli spravedlivé dohodě. Máme pocit, že jsme nebyli vyslyšeni a že je třeba uzavřít dohodu. Nikdo s námi nekonzultuje. Proto jsme tady, ale přišli jsme vyjednávat. Odešli jsme, protože v tuto chvíli máme pocit, že nejsme vyslyšeni,“ řekl zástupce Samoy.



„Jsme země, které jsou změnou klimatu postiženy pravděpodobně nejvíce. Naše země k tomu příliš nepřispěly, ale jsme postiženi. Proto jsme zde, abychom jednali jménem našich zemí. Dali jsme najevo své potřeby a přání. Jsme ignorováni. Proto jsme odešli,“ řekl zástupce ze Sierry Leone.



Před novináři vystoupil Mohamed Adow z organizace Power Shift:



Dnes se zde stalo to, že morální kompas světa, nejzranitelnější země, odešly z jednání poté, co nedodržely sliby, které daly ohledně poskytnutí finančních prostředků na ochranu klimatu. Bohatý svět odmítl dostát svým závazkům.



V důsledku toho z jednání odstoupily nejméně rozvinuté země a Aliance malých ostrovních států, které tvrdí, že se nemohou připojit k návrhu, který předložilo předsednictví.

„Stále se účastníme procesu,“ říká AOSIS



Aliance malých ostrovních států posléze rozeslala prohlášení, že se procesu stále účastní.



„Dovolte mi, abych jasně řekl, že Aliance malých ostrovních států je i nadále odhodlána účastnit se tohoto procesu a je zde v duchu dobré víry v multilateralismus, aby zajistila co nejlepší dohodu, která ochrání nejen nás, ale celý svět před nejhoršími dopady změny klimatu.



„V současné době jsme se stáhli ze zablokovaných jednání NCQG, která nenabízela progresivní cestu vpřed. Nechceme nic jiného než pokračovat ve spolupráci, ale tento proces musí být INKLUZIVNÍ. Pokud tomu tak nebude, bude pro nás velmi obtížné pokračovat v naší účasti zde na COP29.“



Mezitím ministři a zástupci zemí stále opouštějí jednací místnost poté, co skupiny zastupující zranitelné národy odešly z jednání o financích. Mnozí z nich nemají médiím co říci, když se šourají kolem, ale hrstka z nich mluví.





Kevin Conrad, delegát Hondurasu, řekl: „Aosis a nejméně rozvinuté země odešly ze zasedání s tím, že jejich potřeby nebyly brány v úvahu. Abychom byli spravedliví, všichni chápou, že jsou nejzranitelnější, ale žádají velmi pevně stanovená čísla věnovaná jim a rozvojové země se tomu hodně brání. Žádají 30 % všech financí,“ řekl.







Zdroj v angličtině ZDE

