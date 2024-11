Ukrajina poprvé vypálila na Rusko střely s plochou dráhou letu britské výroby

21. 11. 2024

Útok střelami Storm Shadow přichází den poté, co Kyjev použil zbraně dlouhého doletu dodané USA k útoku na území Ruska

Ukrajina poprvé od začátku konfliktu vypálila na Rusko střely s plochou dráhou letu Storm Shadow vyrobené ve Spojeném království.

Rozhodnutí o schválení úderů bylo učiněno v reakci na rozmístění více než 10 000 severokorejských vojáků na hranicích Ruska s Ukrajinou, což, jak varovali představitelé Spojeného království a USA, představuje výraznou eskalaci téměř tři roky trvajícího konfliktu.





Videozáznamy nahrané na sociálních sítích a šířené proruskými válečnými bloggery naznačovaly, že až 12 střel zasáhlo cíl považovaný za velitelské stanoviště ve vesnici Marino, což bylo první potvrzené použití britských zbraní na ruském území během války. Ukrajinská média uvedla, že místo mohli využívat severokorejští a ruští důstojníci.





Nepotvrzené snímky šířené prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram podle všeho ukazují fragmenty střely na místě v Kurské oblasti. Jeden z odborníků na zbraně, Trevor Ball, bývalý příslušník americké armády, uvedl, že na kolujících snímcích jsou skutečně vidět fragmenty střely Storm Shadow, nemohl však ověřit, zda se jedná o aktuální nebo staré snímky.









Z Velké Británie nepřišlo žádné oficiální potvrzení, ačkoli ministr obrany John Healey zřejmě naznačil vývoj situace, když hovořil v Dolní sněmovně v době, kdy se začaly šířit zprávy o útoku v Kursku.





Healey uvedl, že v úterý hovořil se svým ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. „V posledních týdnech jsme byli svědky výrazných změn v jednání a rétorice ohledně Ukrajiny a ukrajinské kroky na bojišti mluví samy za sebe,“ řekl.





Znamená to rychlý obrat ve vztazích mezi Velkou Británií a Ukrajinou poté, co si Kyjev stěžoval na to, že mu Londýn odmítl dodat novou várku letounových střel Storm Shadow. Kritika prý Spojené království urazila a stížnosti prý částečně přispěly ke změně názoru.





Druhým prvkem byla změna politiky odcházející Bidenovy administrativy. Údery Storm Shadow přišly den poté, co Ukrajina použila rakety ATACMS k zasažení cílů v Brjanské oblasti.





Západní představitelé uvedli, že se konkrétně zaměřují na severokorejské shromaždiště v Kurské oblasti, jakož i na infrastrukturu, která by mohla být využita pro padesátitisícovou ofenzívu proti tamnímu ukrajinskému vpádu.





Střely Storm Shadow jsou anglo-francouzské řízené střely s maximálním doletem asi 155 mil (250 km), které byly dosud použity k zasažení ruských cílů na okupovaném Krymu, včetně velitelství ruské černomořské flotily. Jsou užitečné pro přesné zaměřování bunkrů a muničních skladů.





Vladimir Putin varoval, že použití střel vyrobených v USA a Velké Británii uvnitř ruských hranic by se rovnalo vstupu NATO do přímého konfliktu s Moskvou, ačkoli západní politici jeho komentáře odmítli jako plané hrozby.





Západní představitelé varovali, že Rusko by mohlo vystupňovat údery na kritickou infrastrukturu na Ukrajině nebo použít jiné taktiky hybridní války proti cílům v Evropě a dalším spojencům USA po celém světě. Šéfové britských špionážních služeb obvinili Rusko, že se snaží „vyvolat chaos“ v ulicích Spojeného království žhářskými a sabotážními akcemi, včetně ukrývání zápalných zařízení v balíčcích zasílaných prostřednictvím společnosti DHL, z nichž jeden se v červenci zapálil v birminghamském skladu a způsobil malý požár.





Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Moskva bude reagovat „odpovídajícím způsobem“ den poté, co Ukrajina vypálila šest nově schválených raket ATACMS na muniční sklad v jihozápadní Brjanské oblasti.





Několik hodin předtím Putin podepsal revidovanou jadernou doktrínu, která snižuje práh pro použití jaderných zbraní, uprostřed varování ruských poslanců, že akce USA přibližuje „třetí světovou válku“.





Pentagon v noci na dnešek uvedl, že nezaznamenal žádné známky toho, že by Rusko plánovalo použít na Ukrajině jadernou zbraň, a obvinil ruské politiky z nezodpovědné rétoriky.

„Budeme pokračovat v monitorování, ale nemáme žádné náznaky, že by se Rusko chystalo použít jadernou zbraň na území Ukrajiny,“ uvedla mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová.





Již dříve ve středu USA oznámily, že po obdržení varování před „možným významným leteckým útokem“ dočasně uzavřely své velvyslanectví v Kyjevě, a doporučily americkým občanům, aby byli připraveni se v případě varování před leteckým útokem okamžitě přesunout do krytu.





Taková varování jsou vzácná a pravděpodobně vycházejí z konkrétních zpravodajských informací, což vyvolalo nervozitu v Kyjevě, kde starosta Vitalij Kličko vyzval veřejnost, aby varování před náletem, které přišlo krátce před 14. hodinou, neignorovala.





Obyvatelé města se shromáždili ve stanicích kyjevského metra a na dalších místech, aby se ukryli, a mezi úředníky panovaly zvýšené obavy, i když jeden z členů vlády řekl deníku Guardian, že si nejsou vědomi žádné konkrétní hrozby.





„Nevíme přesně, co by se mohlo stát - mohl by to být další velký útok jako v neděli, kdy vypálili přes 200 raket a dronů,“ řekl jeden z bezpečnostních představitelů. „Američané měli nějaké zpravodajské signály a jednali podle svého protokolu.“





Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller později novinářům řekl, že se očekává, že se velvyslanectví vrátí k normálnímu provozu ve čtvrtek.





USA údajně také schválily poskytnutí protipěchotních min Ukrajině.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním videoposelství poděkoval USA a Joe Bidenovi za miny, které označil za „nezbytné ... k zastavení ruských útoků“.





Ukrajinská média později ve středu oznámila, že Rusko nad svou leteckou základnu Engels vypravilo až sedm dálkových bombardérů Tu-95 v rámci příprav na možný raketový úder proti Ukrajině.





Po oznámení USA byla ve středu dočasně uzavřena také velvyslanectví Itálie, Španělska a Řecka.







