Aktivisté za lidská práva čelí represím za odpor proti těžebnímu průmyslu, uvádí zpráva

21. 11. 2024

Mezinárodní mírové brigády vyzývají k přijetí nového zákona, který by donutil společnosti s vazbami na Spojené království k náležité péči



Obránci lidských práv čelí brutálním represím za to, že se postavili těžebnímu průmyslu, který má vazby na britské společnosti nebo investory, uvádí zpráva, která vyzývá k přijetí zákona, který by firmy zavazoval k náležité péči v oblasti lidských práv a životního prostředí.

Peace Brigades International (PBI) UK tvrdí, že zákon o odpovědnosti firem, který by vyžadoval, aby podniky prováděly náležitou kontrolu svých operací, investic a dodavatelských řetězců, by mohl zabránit devastaci životního prostředí a útokům v minulosti.



Její zpráva, zveřejněná ve čtvrtek, podrobně popisuje případy z Kolumbie, Hondurasu, Indonésie a Mexika, kde podle ní obránci lidských práv doplatili na zisky britských podniků.





Christina Challisová, manažerka pro obhajobu práv v PBI UK, uvedla: „Je třeba zavést zákon o povinné náležité péči, který by britské podniky zavázal k identifikaci, prevenci a zmírnění dopadů a zajistil, že pokud tak neučiní, budou z toho vyvozeny důsledky. To bude znamenat, že to povede k menšímu riziku pro ty, kteří budou demonstrovat.





„Spojené království je pozadu. Labouristé mohou dostát svým předvolebním slibům, že budou chránit práva a životní prostředí, pouze pokud budou hnát korporace k odpovědnosti.“





PBI UK, jedna z 39 skupin občanské společnosti sdružených v Koalici pro spravedlnost podniků, vyzývá k přijetí nového zákona a uvádí, že zákony o povinné náležité péči již existují ve Francii, Německu a Norsku, zatímco EU schválila v této věci směrnici.





Tvrdí, že takový zákon by měl přenést důkazní břemeno na podniky, aby nesly odpovědnost v případě, že nezabránily vzniku škody, pokud neučinily všechny přiměřené kroky k tomu, aby k ní nedošlo.





Mezi případy, na které zpráva upozorňuje, patří případ společnosti Fresnillo, která je součástí britského rejstříku nejvýznamnějších 100 firem FTSE 100. Mexický agrární soud rozhodl, že provozovala nelegální zlatý důl na obecní půdě, a nařídil jí zaplatit odškodnění a obnovit lokalitu. K násilí proti aktivistům bojujícím proti těžbě došlo také v Sonoře na severozápadě Mexika.





Společnost Fresnillo uvedla, že není odpovědná za smrt členů komunity a že její vlastní zaměstnanci se stali oběťmi násilí. Uvedla, že dodržela všechny zákony a vyklidila pozemky podle pokynů soudu.





Jesús Javier Thomas, který vedl kampaň proti dolu, patří ke skupině zástupců původních obyvatel a afrického původu z Indonésie, Peru a Kolumbie a řadových obránců půdy z Keni, Libérie a Mexika, kteří se ve Westminsteru setkají se skupinou poslanců napříč stranami a budou požadovat nový zákon. „Zisk nesmí být nadřazen životu,“ řekl.









Dalším příkladem, na který upozornil, je společnost Amerisur, kótovaná na burze ve Spojeném království, která byla obviněna ze spolčení s guerillami Farc uprostřed odporu proti těžbě ropy v kolumbijské Amazonii. Společnost tato obvinění popírá.





