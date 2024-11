Listopad jako měsíc frází o demokracii a reality v zrcadle ruského plynu

21. 11. 2024 / Boris Cvek

Premiér Fiala se rád chlubí tím, jak jeho vláda brilantně zbavila Česko ruského plynu. Na stránkách České televize přitom můžeme najít zprávu, že v listopadu, tedy právě teď, je 95 procent plynu, který proudí do Česka, ze Slovenska, tedy s velkou pravděpodobností z Ruska.

Za celý letošní rok je poměr plynu z Německa vs. Slovenska (Ruska) 55 ku 45 procentům. Tomu říká premiér odstřižení od ruského plynu. A je to tak bohužel u něj se vším, co tvrdí a čím se chlubí. Ale vraťme se k plynu. Ten ruský je bohužel levnější než ten norský, který k nám jde z Německa.

Navíc Německo si účtuje za tranzit plynu poplatky, které chce dokonce ještě navyšovat. Česko se proti tomu zatím neúspěšně bránilo v Bruselu. Najednou se Brusel hodil. Ono to ale ukazuje na další lež, kterou má mnoho českých politiků v oblibě: prý jsme suverénní. No, plyn ani ropa ani mnoho dalších nezbytných surovin k nám ovšem nepadá z nebe.

Je-li a bude-li v Evropě dáván pořád dokola důraz na suverenitu, můžeme se dočkat toho, že nám Německo ukáže, zač je toho loket, v podobném duchu jako v letech 1938 či 1939. Stačí, aby v Německu místo politiků, kteří lpějí na integraci a spolupráci v Unii, přišli nacionalisté, kteří postupně budou legitimovat politiku Třetí říše. To pak budou orgie suverenity.

Čili v době svátku demokracie a výročí tisíce dnů trvání odporné ruské agrese na Ukrajině fakticky čerpáme téměř všechen plyn v Česku z Ruska. Tak úspěšně nás premiér odřízl od ruského plynu. K tomu nám Němci hrozí zvýšením poplatků za tranzit. A premiér tvrdí, jak jsme suverénní, jak jsme se odřízli od ruského plynu a jak podporujeme Ukrajinu.

Vláda se ale může pochlubit tím, že nám ukrajinští uprchlíci přinášejí do rozpočtu téměř šest miliard čistého zisku. Jako bychom je tu měli na chov. Chovný dobytek. Velká část z nich žije v bídě a novodobém otroctví, ale hlavně že z nich rýžujeme. Přece jim nebudeme dávat na pomoc v chudobě ani to, co si sami vydělali.







