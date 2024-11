Stav českého soudnictví: Za blokádu uhelného dolu Bílina musí protestující zaplatit milion. ČEZ přitom vydělává miliardy

20. 11. 2024

Tisková zpráva hnutí Limity jsme my

20. listopadu 2024



Středeční rozhodnutí soudu přineslo ránu nejen 83 obžalovaným aktivistům a aktivistkám, ale celé občanské společnosti. Ti, kteří v roce 2018 v rámci Klimakempu nenásilnou blokádou upozornili na neudržitelnost těžby uhlí a naléhavost klimatické krize, nyní musí uhradit více než milion korun za údajné škody způsobené během akce.

„Celé soudní líčení vnímáme jako nástroj zastrašování, který má odradit občanstvo od kritiky špinavého byznysu a boje za klimatickou spravedlnost," říká Áron Tkadleček mluvčí hnutí Limity jsme my, které obžalované podporuje od samého počátku. „Je nespravedlivé, že ČEZ a jeho dceřiná společnost Severočeské doly používají soudní systém k umlčení svých kritiků, zatímco se dál podílejí na devastaci klimatu."



Rozsudek přichází v době, kdy jsou důsledky klimatické krize stále zřetelnější – povodně, sucho, znečištěné ovzduší a ztráta biodiverzity jsou jen některé z dopadů. ČEZ se podílí na řešení jen malou měrou, o to víc však útočí na ty, kdo se snaží situaci změnit.



ČEZ a jeho dceřiné společnosti dosáhly svého cíle – nejenže původně požadovaly náhradu škody od osob, které se na blokádě vůbec nepodílely, ale také uvalily pro mnohé likvidační finanční zátěž na ty, kteří se odvážili veřejně vystoupit proti těžbě uhlí. Tato situace ukazuje, jak korporace využívají soudní systém k prosazování svých zájmů na úkor lidí, kteří chtějí jen chránit společnost před klimatickým kolapsem.



Ironií zůstává, že tato žaloba přichází od společnosti, která v době energetické krize vykazovala rekordní zisky: v roce 2022 si ČEZ připsal čistý zisk astronomických 81 miliard korun [1] a v roce 2023 dalších 29,6 miliard korun. [2] Ačkoliv ČEZ začal od roku 2018 investovat i do obnovitelných zdrojů, i přesto nadále právně šikanuje lidi, kteří upozorňují na dopady těžby a spalování uhlí. Ba co hůře, tato firma financuje konference, na kterých se šíří dezinformace a popírají vědecká fakta o klimatické krizi. [3]



Je dobré si připomenout, že jen rok před blokádou dolu Bílina si vrcholné vedení ČEZu vyplatilo skrze Severočeské doly odměny ve výši až 22 milionů korun. [4] Zatímco korporace rozdává miliony svému managementu, očekává, že občané zaplatí za upozornění na klimatickou krizi. Tato situace odhaluje hluboký rozpor mezi prioritami velkých korporací a potřebami společnosti.



Hnutí Limity jsme my stojí pevně za obžalovanými a poskytuje jim veškerou možnou pomoc. „Toto je jasný příklad, proč je potřeba pokračovat v boji za klimatickou spravedlnost," zdůrazňuje Áron Tkadleček. „Nejde jen o jednotlivce, ale o obranu práva každého občana zasáhnout, když korporace ohrožují budoucnost planety."









