Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Benjamina Netanjahua za údajné válečné zločiny v Gaze

21. 11. 2024

Zatykač na izraelského premiéra a bývalého ministra obrany je vystavuje riziku zadržení, pokud se vydají do některých dalších zemí





Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého ministra obrany země Yoava Gallanta a vojenského vůdce Hamásu Mohammeda Deifa za údajné válečné zločiny související s válkou v Gaze.



Je to poprvé, kdy soud obvinil vedoucí představitele demokratického a západně orientovaného státu, což je nejzávažnější rozhodnutí v jeho 22leté historii.



Komora rozhodla, že existují rozumné důvody domnívat se, že Netanjahu a Gallant nesou trestní odpovědnost jako spolupachatelé za „válečný zločin vyhladovění jako způsob vedení války; a zločiny proti lidskosti, tedy vraždu, pronásledování a další nelidské činy“.



Tříčlenný soudní senát rovněž uvedl, že shledal důvodné podezření, že Deif je odpovědný za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny včetně vražd, mučení, znásilňování a braní rukojmí v souvislosti s útokem Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž bojovníci zabili více než 1 200 Izraelců, většinou civilistů, a 250 jich unesli.



Netanjahuův úřad odsoudil rozhodnutí komory jako „antisemitské“.



„Izrael naprosto odmítá falešná a absurdní obvinění mezinárodního trestního soudu, zaujatého a diskriminačního politického orgánu,“ uvedl úřad v prohlášení a dodal, že ‚žádná válka není spravedlivější než válka, kterou Izrael vede v Gaze‘.



Prohlášení poukázalo na vyšetřování obvinění ze sexuálního deliktu vůči žalobci ICC Karimu Khanovi, který v květnu usiloval o obvinění tří mužů. Čtyřiapadesátiletý Khan obvinění popřel a uvedl, že bude při vyšetřování spolupracovat.



USA již dříve uvítaly zatykače ICC na válečné zločiny proti Vladimiru Putinovi a dalším ruským představitelům za zvěrstva spáchaná na Ukrajině a zároveň odsoudily stíhání Netanjahua a Gallanta, což je nejednotný postoj, který Bidenovu administrativu vystavil obviněním z dvojích standardů ze strany mnoha členů OSN, zejména z globálního jihu.



Netanjahu může očekávat hlasitější podporu od nastupující administrativy Donalda Trumpa. Ten během svého prvního funkčního období v roce 2020 uvalil americké sankce na Mezinárodní trestní soud, zaměřené nejen na představitele soudu, ale i na jejich rodiny. Tehdejší ministr zahraničí Mike Pompeo dal jasně najevo, že sankce byly uvaleny proto, že ICC začal vyšetřovat akce USA a jejich spojenců v Afghánistánu a také izraelské vojenské operace na okupovaných územích.



Trojice soudců ve čtvrtek uvedla, že plné znění zatykačů na Netanjahua a Gallanta je tajné, „aby byli chráněni svědci a zajištěn průběh vyšetřování“, ale soudci zveřejnili velkou část svého odůvodnění. To se zaměřilo na bránění dodávkám humanitární pomoci do Gazy, které vyhodnotilo jako úmyslné.



„Komora riozhodla, že existují rozumné důvody domnívat se, že obě osoby úmyslně a vědomě připravily civilní obyvatelstvo v Gaze o předměty nezbytné pro jeho přežití, včetně potravin, vody a léků a zdravotnického materiálu, jakož i paliva a elektřiny,“ uvádí se v písemném rozhodnutí...



Skupiny na ochranu lidských práv zatykač vesměs uvítaly. Balkees Jarrah, zástupce ředitele pro mezinárodní spravedlnost organizace Human Rights Watch, uvedl, že „prolomí dojem“, že na některé osoby se zákon nevztahuje.



„To, zda ICC bude moci účinně plnit svůj mandát, bude záviset na ochotě vlád podporovat spravedlnost bez ohledu na to, kde a kým jsou zločiny páchány,“ řekl Jarrah. „Tyto zatykače by měly konečně přimět mezinárodní společenství, aby se zabývalo zvěrstvy a zajistilo spravedlnost pro všechny oběti v Palestině a Izraeli.“



Izrael popřel, že by se v Gaze dopustil válečných zločinů, a odmítl jurisdikci soudu. Předběžná komora však poznamenala, že Palestina byla uznána za člena soudu v roce 2015, takže ICC nepotřebuje souhlas Izraele k vyšetřování zločinů na palestinském území.



Komora rovněž zamítla izraelskou žádost o odklad zatykačů s tím, že izraelské orgány byly informovány o dřívějším vyšetřování ICC v roce 2021 a v té době se „Izrael rozhodl nepokračovat v žádosti o odklad vyšetřování“.



V prohlášení ICC se o Deifovi uvádí, že „komora shledala oprávněné důvody domnívat se, že pan Deif ... je odpovědný za zločiny proti lidskosti, tedy za vraždy, vyhlazování, mučení a znásilňování a jiné formy sexuálního násilí, jakož i za válečné zločiny, tedy za vraždy, kruté zacházení, mučení, braní rukojmí, urážky osobní důstojnosti a znásilňování a jiné formy sexuálního násilí“.



Khan usiloval také o vydání zatykače na další dva vysoce postavené představitele Hamásu, Yahyu Sinwara a Ismaila Haniyeha, oba však byli v konfliktu zabiti. Izrael uvedl, že při leteckém útoku zabil také Deifa, ale Hamás to nepotvrdil ani nevyvrátil.



Izraelští opoziční představitelé krok Mezinárodního trestního soudu ostře kritizovali. Benny Gantz, generál ve výslužbě a Netanjahuův politický rival, rozhodnutí odsoudil s tím, že je projevem „morální slepoty“ a „hanebnou skvrnou historických rozměrů, která nebude nikdy zapomenuta“. Další opoziční předák Yair Lapid to označil za „cenu za teror“.



Zatykače byly vydány v pro Khana citlivé chvíli, kdy čelí vyšetřování tvrzení o sexuálním deliktu. Vyšetřování prověří obvinění vznesená proti prokurátorovi, která zahrnují tvrzení o nežádoucích sexuálních dotecích po delší dobu, jakož i o nátlakovém chování a zneužívání pravomocí. Údajná oběť, třicetiletá právnička ICC, se již dříve odmítla vyjádřit.



Zatykače by mohly zvýšit vnější tlak na Netanjahuovu vládu, zatímco se USA snaží zprostředkovat příměří mezi Izraelem a Hamásem, ale mohly by také krátkodobě posílit premiérovu politickou pozici v Izraeli, protože většina Izraelců odmítá jurisdikci ICC jako vměšování do vnitřních záležitostí své země.





Joe Biden prohlásil, že nevěří, že Netanjahu dělá dost pro zajištění příměří, poté co izraelský vůdce slíbil, že nebude dělat kompromisy ohledně izraelské kontroly nad strategickým územím uvnitř Gazy. Netanjahu obvinil Hamás, že nevyjednává v dobré víře.







Zdroj v angličtině ZDE

