Jsme na dobré cestě, někdy ve čtvrtém tisíciletí budeme Německu šlapat na paty!

21. 11. 2024 / Jiří Hlavenka

Mám pro vás v zásadě dobrou zprávu. Ve mzdách doháníme Německo! Nechal jsem tabulkový program prodloužit trendlajny a zatímco v roce 2014 byly v Německu 3.5x vyšší průměrné mzdy než u nás, pak JIŽ v roce 2987 to bude jen 1.98x! Západní ráj je na dohled!

Ale dosti blbých vtípků u neveselého tématu. Pokud máme Německo opravdu a rychle začít dohánět ve mzdách, musíme dramaticky (tedy pořádně a rychle) transformovat strukturu naší ekonomiky. Domnívám se dokonce, že potenciál extenzivního růstu - tedy "oseju o pár hektarů navíc a tím pádem o něco víc sklidím" - naší ekonomiky se vyčerpal a hrozí nejenom nedohánění západoevropských zemí, ale trvalejší stagnace. Není totiž kde a jak růst.





Chceme-li začít dohánět (tedy nastartovat například dlouhodobý průměrný růst ekonomiky okolo 4% - což je dnes naprosto, ale naprosto z říše snů!), potřebujeme například tyto změny z mnoha, uvádím velmi zkratkovitě:



1) Začít rychle zvyšovat disponibilní pracovní sílu v ČR... migrací. (Jiná cesta neexistuje, a lidé chybí; neúprosná demografie toto začne brzy ještě mnohem rychleji zhoršovat).



2) Rychlým tempem měnit ekonomiku z banálně výrobní na znalostní. (Ale "my jsme průmyslová země, to je naše devíza, to je naše síla!"). To ale vyžaduje dramatické zvýšení výdajů do špičkové vědy, výzkumu, transferu technologií, podpory firem s vysokou přidanou hodnotou... a naopak NEPODPORY či snižování podpory řay firem s nízkou přidanou hodnotou. Třeba energetik, těžařiny, banálního manufacturingu nebo soustředění pouze na základní plodiny v zemědělství, nikoli na finální výrobky.



3) Velmi se soustředit na vznikání a růst DOMÁCÍCH firem, s domácím vlastnictvím, s domácím kapitálem (tedy budovat domácí kapitálový trh!), abychom začali obracet ten příšerně velký odtok peněz z ČR daný vlastnictvím velké části ekonomiky zahraničními firmami (300 mld ročně na přímých dividendách a možná dalších 600 mld v podobě různých transfer/double pricingů, poplatků, licencí, vynuceného objednávání zboží a polotovarů od mateřských firem za vysoké ceny atd. atd.).



4) Zvýšit peníze jdoucí do vzdělání, dramaticky, na západoevropskou úroveň. Násobně. Jedině výborně vzdělaní (v celé šíři, nejen v odbornosti, ale i v jazycích, ve schopnosti celkově obstát v globální soutěži) lidé vybudují ekonomický růst.



Vidíte něco z toho v podání současné vlády, co nám tu cosi slibuje? Já ne.



Ještě jedna věc. Tvrdí se, že většina české populace je spíš pravicová, a že většina silných stran jsou pravicové... aspoň verbálně, protože pod levicí si představují bývalý bolševický režim. No budiž. Ale když už jsme u té pravice, já si ji spojuji především se ZODPOVĚDNOSTÍ, která je někdy až hodně přísná, strohá, až nemilosrdná; nedělá žádný babysitting, ale zodpovědně myslí na budoucnost země, i hodně dalekou. (imho totéž by měla dělat i kvalitní levice, ale teď se nepouštějme do ideologií).



Co by tedy dle mého měla ta "zodpovědná pravice" udělat? Jednoduše: říci, že potřebujeme výraznou nejen ekonomickou transformaci, která bude vyžadovat docela velké investice (například to zmíněného vzdělání, špičkové vědy a výzkumu). A požádat občany země - zejména ty bohaté, protože chudí peníze nemají - aby se na tomto podíleli; pokud tedy jsou to její voliči a jsou tedy zodpovědní a myslící na budoucnost.

Vrátit úpravu daně z příjmů při (ne!)rušení superhrubé mzdy, tedy +120 mld do rozpočtu ročně, a vrátit baterii nenápadně nakumulovaných daňových úlev, což je dalších 50-70 mld Kč do rozpočtu ročně.

A tohle vzít a investovat do transformace. Bez toho se pořádný hospodářský růst nenastartuje.



Slyšeli jste něco z toho z úst současné (přece "zodpovědně pravicové!" vlády)?

