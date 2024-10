Fiala nás zadlužil víc než Babiš, nejde ovšem jen o to

22. 10. 2024 / Radek Mokrý

čas čtení 1 minuta

Radek Mokrý, bedlivý čtenář serveru Kurzy.cz, upozorňuje na jeden tamější článek, který by měl vstoupit více do veřejného povědomí:



https://zpravy.kurzy.cz/787956-fiala-v-zadluzeni-prekonal-babise-uz-rok-pred-volbami-presto-se-ale-verejne-finance-stabilizuji-a

Fiala v zadlužení překonal Babiše, už rok před volbami. Přesto se ale veřejné finance stabilizují a ratingové agentury jsou v klidu, jak je to možné? Ano, jak je to možné, to je velmi dobrá otázka, protože velcí věřitelé milují státy jako dlužníky. Co když se propojil kruh "proradnosti" mezi vládou a těmi, kdo jí půjčují? A nezapomeňme na ratingové agentury, také rády selhávají. )))



Nominální nárůst státního dluhu za dosavadní dobu vládnutí Fialova kabinetu už překonal nárůst dluhu za celou dobu vládnutí Babišova kabinetu, vyplývá z údajů, které v pátek zveřejnilo ministerstvo financí. Přesto se ale daří veřejné finance alespoň základním způsobem stabilizovat. A ratingové agentury také své hodnocení bonity českého dluhu nezhoršují. Tak ostatně učinily naposledy na sklonku 90. let minulého století. Takto dlouhá doba bez zhoršení ratingu je v EU mimořádná. Jak ovšem pasuje toto vše dohromady? Jak to, že rychlost zadlužování stoupá, zatímco ratingové agentury jsou v klidu?



Na základě zhoršení poměrového ukazatele veřejného zadlužení k HDP začali roku 2021 mnozí politici a někteří ekonomové hovořit o údajném rozvratu českých veřejných financí.



Text je o jednoduchých čárech s čísly co zblbla voliče, proto je z čeho brát.





