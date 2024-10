Kdo vyzradil tajné americké dokumenty o potenciálních izraelských útočných plánech?

24. 10. 2024

Někteří pozorovatelé uvádějí, že jde o íránský hackerský útok, ale podívejme se, kdo další by z tohoto strategického úniku mohl mít prospěch. Američtí představitelé se snaží zjistit, jak se do aplikace Telegram dostaly dva uniklé, vysoce utajované americké dokumenty, které odhalují potenciální izraelské plány na útok na Írán. Podle deníku New York Times byly dokumenty „v posledních dnech“ připraveny Národní geoprostorovou zpravodajskou agenturou, která analyzuje informace a snímky shromážděné americkými špionážními satelity. Existuje několik teorií týkajících se těchto uniklých zpráv, míní Trita Parsi.

První teorie zní, že Íránci se nabourali do amerických zpravodajských služeb a dokument vypustili jako součást své psychologické operace proti Izraeli. Vzhledem k předchozím íránským hackerským útokům není vyloučeno, že jsou schopni hacknout i Spojené státy.

Íránci mají také jasnou motivaci, i když to také sugeruje, že možná nemají kapacitu bránit se plánovanému izraelskému útoku, dokonce ani s předstihem, a místo toho se rozhodli pro únik informací, aby zabránili realizaci izraelských plánů.

Za druhé, únik mohl provést aktér v rámci americké vlády, ale vyšetřování samotné americké vlády podle všeho dospělo k jinému závěru. Přešli k vyšetřování vnějších aktérů.

Za třetí, Bidenova vláda možná sama zinscenovala únik informací, aby oddálila izraelský útok. Bidenovi zjevně chybí odvaha říci Izraeli ne, a tak místo toho propašovává zpravodajské informace s cílem oddálit izraelské plány přinejmenším do doby po amerických volbách, kdy možná najde svou páteř.

Za čtvrté, Izraelci to možná vypustili sami s cílem odvést pozornost Íránu tím, že ho přimějí hledat útok na nesprávných místech.

A konečně za páté, vzhledem k tomu, že americké vyšetřování se zaměřuje na vnější aktéry, je otázkou, zda to nevypustil blízký americký spojenec - některý ze států Five Eyes (FVEY) nebo spojenec NATO s přístupem ke zpravodajským informacím FVEY. Pokud ano, naznačovalo by to, že blízcí spojenci USA jsou natolik frustrováni Bidenovým odmítnutím zabránit Netanjahuovi v rozpoutání největšího konfliktu na Blízkém východě od druhé světové války, že berou věci do vlastních rukou, aby sabotovali Netanjahuův plán eskalace.

Jeden západní diplomat mi nedávno sdělil, že jediným způsobem, jak válku zastavit, je přimět hráče, kteří v červenci donutili prezidenta Bidena opustit demokratickou kandidátku, aby svůj čin zopakovali a donutili Bidena zastavit Netanjahua.

To vše za situace, kdy Washington nadále pěstuje mytologii, že jeho „vůdcovství“ je to, co drží svět pohromadě.





