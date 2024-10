Voxpot o Gaze

22. 10. 2024 / Radek Mokrý

čas čtení 1 minuta

https://www.voxpot.cz/lide-upaleni-ve-stanech-obkliceny-sever-izrael-v-gaze-navazuje-na-rok-1948/



Upozorňuje na souvislost dnešní reality v Gaze s vysídlením Arménů z Náhorního Karabachu, kterého si hlavní média ani nevšimla, upozorňuje Radek Mokrý.



Cituji: "Novinář Aluf Benn z deníku Haaertz pak předpovídá, že se Netanjahuova vláda pokusí se severem Gazy realizovat, co provedl loni na podzim Ázerbajdžán i za pomoci izraelských zbraní s arménským obyvatelstvem Náhorního Karabachu – všechny vyhnat. Zásadním rozdílem však nejspíš bude skutečnost, že při etnické čistce arménské enklávy zemřely necelé dvě stovky vojáků a pětadvacet civilistů. Oproti tomu v Gaze bylo od loňského útoku Hamásu na jih Izraele zabito přes 42 tisíc lidí."

Na další článek, v angličtině, jsem narazil právě díky Voxpotu: The Nakba did not start or end in 1948. Key facts and figures on the ethnic cleansing of Palestine. https://www.aljazeera.com/features/2017/5/23/the-nakba-did-not-start-or-end-in-1948



Je to věrně popsané, mne na tuhle historii upozornil čtyřdílný film ThePromise, dneska už v hlubinách internetu, ale dá se k němu doklikat.







