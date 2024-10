Slovensko urovnalo spor s českým populistou a expremiérem Babišem ohledně jeho spolupráce s tajnými službami z dob komunismu

23. 10. 2024 / Albín Sybera

„Nakonec zvítězila pravda a spravedlnost,“ napsal bývalý český premiér Andrej Babiš na svém účtu na Twitteru



Slovenské ministerstvo vnitra ukončilo dlouholetý spor s českým populistickým expremiérem a současným lídrem opozice Andrejem Babišem ohledně jeho záznamů z dob komunismu, kdy byl spolupracovníkem obávané československé vnitřní tajné služby StB.



V rámci dohody ministerstvo uznalo, že Babiš s StB vědomě nespolupracoval, a miliardář a slovenský rodák Babiš nebude požadovat žádné finanční odškodnění.





Spor se táhne od roku 2012, kdy Babiš zažaloval slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) a trval na tom, že s tajnou službou nespolupracoval a neměl být evidován ve spisech spolupracovníků StB.



Babiš byl členem komunistické strany a v osmdesátých letech získal v Československu elitní posty, včetně zahraničního působení v Maroku v roce 1985, ale trval na tom, že nevěděl o tom, že na něj StB vede spis, a v jednom ze svých dřívějších prohlášení tvrdil, že „netuší, jak funguje jiná, neekonomická StB“.



„Trvalo to 12 let, ale nakonec zvítězila pravda a spravedlnost,“ napsal Babiš na svém účtu na Twitteru a odvolal se na české státnické heslo ‚pravda vítězí‘, které často používal první postkomunistický prezident země a disidentský dramatik Václav Havel.



„Pokud bychom v tomto sporu neuspěli, mohl by Andrej Babiš dodatečně vznést vysoké finanční nároky na náhradu škody. Toto riziko bylo v kontextu efektivního hospodaření s veřejnými financemi nepřijatelné,“ uvádí se v prohlášení ministerstva.



„Andrej Babiš je povinen neuplatňovat vůči státu žádné nároky,“ citovaly Novinky.cz mluvčího ministerstva Matěje Neumanna s tím, že Babiš se obrátí se stížností zpět na Evropský soud pro lidská práva.



Ministerstvo také uvedlo, že jeho rozhodnutí vychází ze „dvou nezávisle vypracovaných externích právních analýz, které potvrdily, že existuje vysoké riziko prohry předmětného soudního řízení“.



Začátkem letošního roku slovenský ústavní soud zamítl Babišovu stížnost kvůli tomu, že byl veden jako spolupracovník StB pod krycím jménem „Bureš“, a potvrdil předchozí rozhodnutí nižších soudů, které případ zamítly.



Zprávy o vyrovnání byly slovenskými liberálními novináři pranýřovány. „Toto rozhodnutí je politické, neučinil ho žádný soud, [ani] žádná instituce, která by po něm zkoumala dokumenty týkající se Babiše, uvedla Monika Tódová ze slovenského DenníkuN a dodala: „rozhodnutí učinil politik, ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který je zároveň předsedou Hlasu, spřátelené strany hnutí ANO“.





Tódová pro Českou televizi také upozornila, že UPN se o vypořádání dozvěděl z tiskové zprávy a že badatelé a historici v oboru zkoumají příslušné „dokumenty už desítky let a jejich závěr je, že Andrej Babiš spolupracoval s StB“.







Zdroj v angličtině ZDE

