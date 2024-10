Medveděv oznámil plány na dosažení kolapsu Spojených států a pohrozil "vyhlazením lidstva"

23. 10. 2024

Cílem ruské zahraniční politiky je kolaps Spojených států nebo vytvoření protiváhy Americe a mezi úkoly patří "maximální oslabení a ponížení Západu, včetně Evropy," řekl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. Cílem ruské zahraniční politiky je kolaps Spojených států nebo vytvoření protiváhy Americe a mezi úkoly patří "maximální oslabení a ponížení Západu, včetně Evropy," řekl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv.

"Může existovat jen jeden cíl – kolaps samotných Spojených států. Nebo přinejmenším vytvoření plnohodnotné protiváhy Americe, jak tomu bylo během existence SSSR a Varšavské smlouvy. A zde jsou již viditelné vyhlídky na novou rovnováhu: SCO, BRICS, další regionální unie, všestranný rozvoj vztahů se zeměmi globálního Jihu," napsal Medveděv na Telegramu.

Podle něj je alternativou k takové rovnováze sil "totální válka až do úplného vyhlazení lidstva". "Svět bez rovnováhy v dnešních podmínkách nepřežije ani dvanáct let. Pokud si Západ tuto jednoduchou pravdu neuvědomí, je se všemi konec. A to není situace, kdy smrt jedněch bude znamenat vítězství druhých...," uzavřel místopředseda Rady bezpečnosti.

Zdroj v ruštině: ZDE

