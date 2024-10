Komise pro národní obrannou strategii USA: Nejsme připraveni

23. 10. 2024

čas čtení 10 minut

Komise pro národní obrannou strategii, dvoustranická skupina osmi jednotlivců pověřených Kongresem, aby prozkoumala národní obrannou strategii Spojených států, zveřejnila svá zjištění v červenci tohoto roku, upozorňuje kontradmirál Tom Jurkowsky.

Osmičlenná skupina, všichni se zkušenostmi v záležitostech národní obrany, byla pověřena přezkoumáním nejnovější národní obranné strategie našeho národa, včetně předpokladů, strategických cílů, prioritních misí, operačních koncepcí a strategických a vojenských rizik spojených s touto strategií.

Komise byla také pověřena vypracováním hodnocení strategického prostředí tak, aby zahrnovalo hrozby pro národní bezpečnost USA, včetně tradičních i netradičních hrozeb; velikost a podobu sil; připravenost sil; postavení, strukturu a schopnosti sil; přidělování zdrojů; a strategická a vojenská rizika s cílem poskytnout doporučení ohledně národní obranné strategie pro USA.

Zjištění komise jsou alarmující a měla by sloužit jako budíček pro Ameriku: "Hrozby, kterým Spojené státy čelí, jsou nejvážnější a nejnáročnější, s jakými se národ setkal od roku 1945, a zahrnují potenciál pro velkou válku v blízké budoucnosti. Spojené státy naposledy bojovaly v globálním konfliktu během 2. světové války, která skončila téměř před 80 lety. Národ byl na takový boj naposledy připraven během studené války, která skončila před 35 lety. Dnes není připraven."

Jakkoli jsou tato slova střízlivá, téměř stostránkové zprávě se dostalo jen velmi malé pozornosti – včetně žádné ze strany dvou hlavních prezidentských kandidátů.

Komise říká, že rozsah hrozeb, kterým USA čelí, je podhodnocený a výrazně horší, než když byla před dvěma lety vydána Národní obranná strategie, zejména když se na ně díváme globálně a v celé komplexitě. Členové komise říkají, že od vydání Národní obranné strategie v roce 2022 jsme byli svědky, ale nezohlednili jsme strategický dopad partnerství "bez limitů" mezi Ruskem a Čínou a jejich partnerství s Íránem a Severní Koreou, vypuknutí války na Blízkém východě a rozsah a trvání války v Evropě.

Komise uvedla, že Čína v mnoha ohledech předstihuje USA a do značné míry negovala americkou vojenskou výhodu v západním Pacifiku prostřednictvím dvou desetiletí soustředěných vojenských investic. Pokud USA neprovedou podstatnou změnu, rovnováha sil se bude i nadále posouvat ve prospěch Číny.

Čína navíc letos oznámila nárůst výdajů na obranu o 7,2 %. Rusko mezitím vyčlení 29 % svého rozpočtu na národní obranu, protože pokračuje v obnově své armády a ekonomiky po invazi na Ukrajinu. Je zřejmé, že Vladimir Putin usiluje o návrat ke globální vůdčí roli během studené války.

Komise vzala na vědomí čínskou práci při spojování vojenské, diplomatické a průmyslové síly za účelem rozšíření globální moci.

USA nemohou soutěžit s Čínou, Ruskem a jejich partnery samy – a už vůbec nemohou vyhrát válku tímto způsobem, říká komise. Vzhledem k rostoucímu sbližování autoritářských států musí USA přijmout systém odstrašování a moci, který zahrnuje koordinované úsilí o spojení diplomacie; ekonomické investice; kybernetickou bezpečnost; obchod; vzdělávání; průmyslovou kapacitu; technické inovace; občanskou angažovanost; a mezinárodní spolupráci.

Ve svých zjištěních komise uvádí, že obchodní praktiky ministerstva obrany; byzantský systém výzkumu a vývoje a zadávání veřejných zakázek; spoléhání se na desítky let starou vojenskou techniku a kultura vyhýbání se riziku odráží éru nesporné vojenské dominance. Lídři ministerstva obrany a Kongres musí nahradit organizaci, která se vyhýbá riziku, takovou, která je schopna vybudovat a nasadit sílu, kterou USA potřebují.

Komise zjistila, že americká armáda postrádá jak schopnosti, tak kapacity potřebné k tomu, aby si byla jistá, že může odstrašit a zvítězit v boji. Musí lépe začleňovat inovativní technologie; nasadit více platforem, softwaru a munice s vyššími schopnostmi; a nasadit inovativní provozní koncepty, aby je lépe využila společně.

Alarmující je také naše průmyslová základna. Komise zjistila, že americká průmyslová výroba je hrubě nedostatečná k zajištění vybavení, technologií a munice, které jsou potřebné dnes, natož vzhledem k požadavkům velmocenského konfliktu. Vleklý konflikt, zejména na více bojištích, by vyžadoval mnohem větší kapacitu pro výrobu, údržbu a doplňování zbraní a munice. Náprava tohoto nedostatku bude vyžadovat zvýšené investice.

Zpráva komise uvádí obzvláště akutní problém s naší průmyslovou základnou pro stavbu lodí a říká, že schopnost námořnictva stavět, udržovat a opravovat námořní síly, které potřebuje, je zásadně pochybná. Neschopnost udržovat a opravovat svou současnou flotilu se promítá do nedostatečné připravenosti.

Zpráva uvádí, že jedna čínská loděnice má větší kapacitu než všechny americké loděnice dohromady.

Zpráva komise vykresluje chmurný a znepokojivý obraz. Zdroje jsou potřebné a je třeba je vynaložit nyní. Zpráva říká, že USA musí vynakládat prostředky lépe a efektivněji na vybudování budoucích sil a ne na zachování stávajících.

V souladu s tím by měl Kongres schválit dodatečné prostředky na zahájení víceletých investic do národní bezpečnosti a průmyslové základny. Kromě toho by měl Kongres zrušit zákon o finanční odpovědnosti z roku 2023, který nařizuje výdajové stropy a zajišťuje skutečný růst výdajů na národní bezpečnost v oblasti obrany a mimo ně ve fiskálním roce 2025. Základní rozpočty by měly být zvyšovány minimálně průměrným tempem 3 až 5 % ročně nad inflaci.

Následné rozpočty budou vyžadovat výdaje, které posunou obranu a další složky národní bezpečnosti na klouzavou dráhu k podpoře úsilí odpovídajícího americkému úsilí o národní bezpečnost, které jsme viděli během studené války.

Ale zde začíná výzva pro naše politické lídry. Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) začátkem tohoto měsíce oznámil, že rozpočtový deficit USA v posledním fiskálním roce přesáhl 1,8 bilionu dolarů. Vláda se potýká s přetrvávající propastí mezi federálními výdaji a výběrem daní. V minulém fiskálním roce vláda vybrala 4,92 bilionu dolarů na příjmech a utratila 6,75 bilionu dolarů, což je deficit 1,83 bilionu dolarů. S tímto myšlením nemůžete vést domácnost. Ani bychom neměli řídit naši vládu tímto způsobem.

USA se zadlužily natolik, že utratily 950 miliard dolarů jen za platby úroků, což je 34 % nárůst oproti loňskému roku. Tyto úrokové náklady převýšily vojenské výdaje.

Tato čísla nejsou udržitelná. Náš nový prezident, nový kabinet a řada nových lídrů Kongresu budou muset učinit některá velmi důležitá rozhodnutí. Budeme i nadále žít s červeným inkoustem a budeme mít politiku, která umožní Američanům, kteří se těší zdánlivě nekonečné škále federálních výhod? Nebo máme rozpočet, který umožňuje federální výdaje podporující silnou pozici v oblasti národní bezpečnosti?

Odpověď je zřejmá a může vyžadovat reformy mandatorních výdajů a dodatečných daní.

Poslední čínské vojenské cvičení, které obklíčilo Tchaj-wan, zahrnovalo 125 letadel a 17 válečných lodí, včetně letadlové lodi. To byl rekordní počet jednotek a možná zlověstná předzvěst čínských záměrů ve vztahu k Tchaj-wanu. Komise uvádí, že i po odečtení totální války se odhaduje, že globální ekonomické škody způsobené čínskou blokádou Tchaj-wanu budou stát 5 bilionů dolarů, tedy 5 % globálního hrubého domácího produktu.

Válka s hlavní mocností by ovlivnila život každého Američana způsoby, které si můžeme jen představit. Odstrašování války projekcí síly a zajištěním ekonomické a domácí odolnosti je mnohem výhodnější a méně nákladné než válka.

Komisaři tvrdí, že americká veřejnost si z velké části není vědoma nebezpečí, kterým USA čelí, ani nákladů potřebných k adekvátní přípravě. Nedoceňuje sílu Číny a jejích partnerství ani důsledky pro každodenní život, pokud by konflikt vypukl. Veřejnost neočekává výpadky své elektřiny a vody nebo přístupu ke všemu zboží, na kterém je závislá. Jednoduše řečeno, nepřijali to, že USA ztratí svou pozici světové supervelmoci.

Je naléhavě zapotřebí oboustranné "volání do zbraně", aby USA mohly provést velké změny a významné investice nyní, spíše než čekat na další Pearl Harbor nebo 11. září. V první řadě musí naši političtí lídři skoncovat s politickou polarizací, která dnes existuje. Tato polarizace přispěla k našemu současnému oslabení národní bezpečnosti.

Kromě toho by naši političtí lídři měli spojit síly s vojenskými lídry a jasně komunikovat s veřejností o hrozbách, kterým čelíme, a o potřebě jednat s naléhavostí. Čelíme nejnáročnějšímu a nejnebezpečnějšímu mezinárodnímu bezpečnostnímu prostředí od 2. světové války. Podpora a odhodlání americké veřejnosti jsou nepostradatelné. Američané budou reagovat tak, jak reagovali vždy, když jim bude řečena pravda.

Zdroj v angličtině: ZDE

