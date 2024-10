Turecko zablokovalo dodávky americké elektroniky ruskému vojensko-průmyslovému komplexu

25. 10. 2024

Turecko bez oficiálního oznámení zakázalo svým vývozcům dodávat americké vojenské produkty do Ruska. Stalo se tak poté, co Washington pohrozil Ankaře, která se nepřipojila k západním sankcím a snaží se zachovat neutralitu v rusko-ukrajinském konfliktu, "důsledky" za podporu ruského vojensko-průmyslového komplexu.

V posledních týdnech turecké úřady provedly změny v národním elektronickém celním systému, řekli Financial Times tři lidé s přímými znalostmi. Nyní bude vývozcům zakázáno dodávat Rusku americké produkty zařazené na seznam 50 položek "vysoce prioritního" zboží, které Spojené státy, EU, Velká Británie a Japonsko identifikovaly jako kritické pro ruský vojenský průmysl. Patří mezi ně pokročilá elektronika, včetně procesorů a paměťových karet používaných v raketách a dronech, systémy dálkového ovládání, obráběcí stroje a další zařízení používaná při výrobě zbraní.

Dodávky podobného zboží z EU byly blokovány již dříve, sdělily FT dva zdroje. Podle jednoho ze zdrojů nejsou uvalená omezení veřejně známa, protože se jedná o "politicky citlivou" záležitost.

Administrativa Joea Bidena vyvinula značné úsilí, aby zastavila dodávky produktů používaných k výrobě zbraní do Ruska přes Turecko. V srpnu se náměstek amerického ministra obchodu Matthew Axelrod setkal s tureckými představiteli a vrcholnými manažery v Ankaře a Istanbulu, kteří se snaží zabránit tomu, aby pokročilá americká technologie padla do rukou amerických protivníků. Axelrod varoval turecké zástupce před nepříjemnými "důsledky", pokud nezablokuje dodávky těchto produktů do Ruska.

"Věříme, že turecká vláda vyslyšela naše obavy a chápe je," řekl Axelrod v odpovědi na dotaz FT. "Ne nadarmo věříme, že spolupráce bude posílena."

Dodávky západních produktů přes Turecko již byly výrazně omezeny poté, co Spojené státy v prosinci 2023 oznámily možnost zavedení sekundárních sankcí proti bankám v jiných zemích, které obsluhují transakce se sankcionovaným zbožím. V důsledku toho začaly turecké banky odmítat takové transakce provádět.

Před válkou na Ukrajině činil měsíční vývoz vysoce prioritního zboží Turecka do Ruska jen asi 3 miliony dolarů měsíčně, ale do prosince 2022 se podle tureckých statistik vyšplhal na 37,6 milionu dolarů. Krátce před oznámením sekundárních sankcí USA to bylo 26,5 milionu dolarů a v červenci 2024 to bylo již pouhých 4,5 milionu dolarů.

Čína (včetně Hongkongu) je stále hlavním překladištěm. Loni v červenci prodala do Ruska vojenské produkty v hodnotě 377,7 milionu dolarů, uvádí Trade Data Monitor, a v prosinci 2023 toto číslo přesáhlo 680 milionů dolarů.

