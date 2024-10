O svatouškovských postojích českých politiků při příležitosti 28. října

29. 10. 2024 / Jan Čulík

Nepřijde vám, jak silně žije Česká republika ve virtuálním světě? 28. října oslavovala výročí založení Československa, státu, který už 32 let neexistuje. Dnešní Česko má s meziválečným Československem jen málo společného a Slovensko se rychle propadá do proruského autoritářství maďarského stylu. Na Tomáše Masaryka si čeští politikové vzpomenou jen v době tohoto výročí a že by třeba jednali podle jeho vzoru po celý rok, tak to tedy ne.







Opravdu mě uráží to svatouškovství českých politiků, kteří vás neustále ujišťují, jak humanistická, slušná a civilizovaná je dnes Česká republika, v níž se všichni mají dobře.