Konec Českých aerolinií a sentimentální reakce jak nad smrtí Karla Gotta

31. 10. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 6 minut

Válečnou éru logicky přeskakujeme (provoz byl zcela zastaven a letadla zabavila Lufthansa), a chlubit se poúnorovou érou, když šlo spíš o trochu víc salonfähig pobočku ruského Aeroflotu mně též nepřijde úžasné. Navíc naprosto nic nevíme o profitabilitě společnosti, která létala s ruskými (sovětskými) stroji a kromě dopravy uvnitř tzv. socialistického tábora tvořila i určitou výsadkovou základnu do světů dalších. To činilo ČSA atraktivní, protože "nabízela" spojení do světa, po kterém jsme všichni toužili... akorát že holt bez vázacího aktu, případně rudé knížky v kapse to bylo celkem bez šance. Tak nevím, jak nad tímto jásat.

Na světě dnes existuje přes 5000 leteckých společností, aerolinek. Desítky ročně vznikají a zanikají. Licenci (IATA, ale to je ta nejvyšší a většina aerolinek ji ani nemá a nepotřebuje) může držet i soukromá osoba, má ji např. řada pilotů nebo bývalých pilotů. Nepotřebujete ani žádný brutální kapitál - letadla se dnes vypůjčují, nekupují. Potřebujete mít "sloty" na letištích, což je dnes vzhledem k vytíženosti obtížná, ale spíš technická překážka, i to ostatní si najímáte. Servis letadel dělají výrobci, catering cateringové letištní společnosti atd.

Tato komoditizace byla tvrdou ranou oněm velkým, málo efektivním národním aerolinkám, jako je třeba Lufthansa nebo Alitalia. Firmy se propadaly do ztráty a stát je z nich musel znovu a znovu vysekávat. Zanikli národní dopravci z Belgie, Švýcarska, Řecka, Maďarska, Španělska a italskému státu došla v roce 2021 trpělivost i s Alitalií. (Osobně jsem zažil jeden z posledních letů s belgickou Sabenou; na palubě se žertovalo, že zkratka SABENA je akronym věty Such A Bad Experience, Never Again. Let však dopadl dobře.).