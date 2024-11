Ukrajina oznámila příjezd tří generálů generálního štábu Severní Koreje do Ruska

1. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Severní Korea vyslala do Ruska tisíce vojáků vedených třemi generály generálního štábu KLDR, uvedl stálý zástupce Ukrajiny při OSN Serhij Kyslycja. Podle něj severokorejský kontingent doprovází šéf hlavního operačního ředitelství generálmajor Šin Kum Chol, šéf zpravodajské služby Ri Chan-ho a zástupce šéfa speciálních operací generálplukovník Kim Čong-Bok. Severní Korea vyslala do Ruska tisíce vojáků vedených třemi generály generálního štábu KLDR, uvedl stálý zástupce Ukrajiny při OSN Serhij Kyslycja. Podle něj severokorejský kontingent doprovází šéf hlavního operačního ředitelství generálmajor Šin Kum Chol, šéf zpravodajské služby Ri Chan-ho a zástupce šéfa speciálních operací generálplukovník Kim Čong-Bok.

Podle hodnocení, které předložil Kyslycja, vyslala KLDR do Ruska celkem 12 tisíc vojáků, včetně nejméně 500 důstojníků. Cvičí se na pěti cvičištích Východního vojenského okruhu Ruska. Následně se podle stálého zástupce Ukrajiny při OSN plánuje vytvoření nejméně pěti jednotek nebo formací po 2 až 3 tisících vojáků ze severokorejské armády. Jedna taková jednotka je přirovnávána k motostřeleckému pluku, poznamenal Kyslycja a dodal, že v období od 23. do 28. října přepravilo asi sedm letadel až 2 100 severokorejských vojáků z Východního vojenského okruhu na hranice Ruska s Ukrajinou.

Podle stálého zástupce Ukrajiny má být vojenskému personálu KLDR poskytnuta uniforma ruské armády a ruské doklady totožnosti. Aby se zakryla přítomnost severokorejských vojáků na Ukrajině, plánuje se jejich integrace do ruských jednotek obsazených zástupci etnických menšin z asijské části Ruska. Jako příklad Kyslycja uvedl "zvláštní burjatský prapor" 11. samostatné výsadkové útočné brigády Vzdušných výsadkových vojsk Ozbrojených sil RF. Ukrajinský stálý zástupce připustil, že v listopadu se vojáci z KLDR začnou přímo účastnit nepřátelských akcí proti ozbrojeným silám Ukrajiny (AFU).

Jak agentuře Reuters vysvětlil Michael Madden, expert na KLDR z amerického Stimsonova centra, generál Kim Čong-bok je v Rusku jako důvěrník severokorejského vůdce Kim Čong-una. Dříve vedl útočné sbory Korejské lidové armády a později velel speciálním jednotkám. Moskva by jej mohla potřebovat k řešení administrativních úkolů pro rozmístění severokorejských jednotek, poznamenal expert. Jižní Korea již dříve obvinila generála Ri Chan-ho z financování vývoje jaderných zbraní a také z organizování rozsáhlých kybernetických útoků s cílem ukrást technologie a zahraniční měnu. V letošním roce opakovaně doprovázel šéfa KLDR při inspekci námořní základny.

Ve stejné době generálmajor Sin Kum Chol, jak naznačuje Madden, může převzít přímé velení nad jednotkami KLDR v Rusku poté, co jej opustí další dva generálové.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil možné vyslání severokorejských jednotek do Ruska na začátku října. O den později byla tato informace potvrzena jihokorejskou rozvědkou. Šéf Pentagonu Lloyd Austin řekl, že existují důkazy o příjezdu armády KLDR do Ruska, ale co podle něj v zemi dělají, zatím není Washingtonu známo.

Rusko a KLDR popíraly informace o pohybu severokorejských jednotek. 24. října však ruský prezident Vladimir Putin jejich přítomnost v zemi nepopřel. Odkázal na článek 4 Smlouvy o strategickém partnerství mezi Ruskou federací a KLDR, který stanoví vojenskou pomoc jedné ze stran v případě války. "Vedení Severní Koreje bere dohody vážně. Ale co a jak budeme dělat, je už naše věc v rámci tohoto článku," uzavřel Putin.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0