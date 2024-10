Svět musí jednat, aby zabránil etnickému očišťování v Gaze, varuje António Guterres

31. 10. 2024

čas čtení 5 minut



Generální tajemník OSN apeluje v souvislosti s rostoucím počtem civilních obětí při intenzivních izraelských úderech na severu země



Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že Izrael by mohl provést etnické očišťování v Gaze, pokud se mezinárodní společenství rozhodně nepostaví proti tomu.



Guterres svůj apel pronesl v době, kdy v důsledku izraelského bombardování severní části Gazy přibývá civilních obětí. Při úterním úderu ve čtvrti Bejt Lahíja zahynulo nejméně 93 lidí, což byl podle OSN jen jeden z nejméně sedmi „incidentů s hromadnými oběťmi“, k nimž došlo v uplynulém týdnu v Gaze.



Generální tajemník OSN ve svém projevu na okraj konference o biodiverzitě COP16 v Kolumbii naznačil, že etnickému očišťování v Gaze dosud bránilo odmítnutí jejích obyvatel podlehnout intenzivnímu tlaku na útěk z domovů a odhodlání arabských zemí nepřijmout masové přesuny obyvatelstva.



„Záměrem by mohlo být, aby Palestinci Gazu opustili a aby ji obsadili jiní,“ řekl Guterres. „Ale došlo - a já vzdávám hold odvaze a odolnosti palestinského lidu a odhodlání arabského světa - [ke snaze] zabránit tomu, aby se etnické čistky staly skutečností.





„Uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli zůstat na místě a zabránili etnickému očišťování, k němuž by mohlo dojít, pokud nebude existovat silné odhodlání mezinárodního společenství,“ dodal.

V pondělí izraelský Kneset odhlasoval zákaz operací Unrwa v zemi během následujících tří měsíců, a to navzdory téměř jednomyslným celosvětovým výzvám, což by mohlo dále zabránit distribuci pomoci v Gaze a na západním břehu Jordánu.







Jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi minulý týden řekl americkému ministru zahraničí Antony Blinkenovi, že v Gaze již dochází k etnickému očišťování. Izraelská armáda popírá, že by se systematicky snažila Palestince z území vytlačit.Úterní bombový útok na pětipatrovou obytnou budovu v Bejt Lahíji, při kterém zahynulo 93 lidí, byl široce mezinárodně odsouzen. Spojené státy jej označily za „děsivý incident s hrůzným výsledkem“ a francouzské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že bombardování a „nedávné izraelské údery na nemocnice na severu země“ odsoudilo.„Obléhání uvalené na sever Gazy musí být okamžitě ukončeno,“ uvádí se ve francouzském prohlášení.Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že o zprávách o civilních obětech v Bejt Lahíji vědí a prověřují je.Izraelský ministr obrany Yoav Gallant vyzval vojáky IDF, aby „pokračovali ve vyvíjení co největšího [vojenského] tlaku na Hamás“ s cílem dosáhnout návratu izraelských rukojmích. Ředitel Mossadu David Barnea se na začátku týdne setkal v Dauhá se svým protějškem ze CIA Billem Burnsem a katarským premiérem Mohammedem Al Thanim, přičemž se objevily zprávy o novém návrhu na krátkodobé příměří, které by umožnilo určitý oddech civilistům a návrat rukojmích zadržovaných Hamásem, ale po pěti měsících jednání nebyl potvrzen žádný průlom.Izrael pokračoval v bombardovací kampani v Libanonu proti Hizballáhu a vyzval tamní obyvatelstvo, aby opustilo oblast Baalbek na severovýchodě země.Nový vůdce Hizballáhu Naim Qassem ve středu prohlásil, že by souhlasil s příměřím s Izraelem za podmínek, které Hizballáh považuje za přijatelné, ale uvedl, že životaschopná dohoda ještě nebyla předložena.V Gaze pokračovalo intenzivní bombardování města Bejt Lahíja, kde bylo v noci na středu při jednotlivých úderech zabito 19 lidí a ve středu dalších 10 osob. Zranění a mrtví byli na oslích povozcích převáženi do nedaleké nemocnice Kamal Adwan, která je sotva funkční poté, co zdravotnický personál uprchl nebo byl údajně zadržen, a zdravotnické zásoby a palivo jsou téměř zcela vyčerpány.„Pouze dvě ... z 20 míst zdravotnických služeb a dvě nemocnice, Kamal Adwan a Al-Awda, zůstávají funkční, i když částečně, což brání poskytování životně důležitých zdravotnických služeb,“ uvedla agentura OSN pro humanitární záležitosti OCHA v denním bulletinu.„V celém pásmu Gazy došlo v říjnu k velmi omezené distribuci potravin kvůli vážnému nedostatku zásob,“ uvedla agentura. Uvedla, že 1,7 milionu lidí, tedy 80 % obyvatel, nedostalo příděly potravin.Philippe Lazzarini, šéf Agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (Unrwa), na Twitteru řekl: „Dnes, i když se díváme do tváří dětí v Gaze, z nichž některé, jak víme, zítra zemřou, se mezinárodní řád založený na pravidlech hroutí v opakování hrůz, které vedly k založení OSN, a v porušení závazků zabránit jejich opakování.“