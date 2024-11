Maia Sanduová zvítězila ve volbách pro druhé volební období v Moldavsku, Kreml selhal

4. 11. 2024

Dosavadní prezidentka zvítězila v druhém kole prezidentských voleb s 97 % sečtených hlasů a porazila svého soupeře, který se přiklonil k Rusku



Prozápadně orientovaná Maia Sanduová získala v moldavských prezidentských volbách druhé funkční období, jak ukázaly předběžné výsledky. Znamená to výraznou podporu pro aspirace země na vstup do EU a jasné odmítnutí Moskvě.



Druhé kolo voleb bylo považováno za klíčový ukazatel toho, zda se země dlouhodobě geopoliticky přikloní k Rusku, nebo k Evropě.

Dosavadní prozápadní prezidentka Sanduová, která zintenzivnil snahu země vymanit se z vlivu Moskvy, se v nedělním druhém kole hlasování utkala s Kremlu nakloněným politickým nováčkem Alexandrem Stojanoglem ze Socialistické strany.



Po sečtení 98 % hlasovacích lístků vedla Sanduová s 54,35 %, uvedla ústřední volební komise. Vzhledem k tomu, že v zemi zbývalo sečíst pouze část hlasů diaspory, analytici uvedli, že Sanduová má téměř jisté znovuzvolení.



První výsledky naznačovaly, že početná moldavská diaspora, která tvoří asi 20 % voličů, hlasovala v drtivé většině pro Sanduaovou Výsledek bude pro Sanduovou a její dlouhodobý program pro EU významnou podporou.



Ve svém vítězném projevu, který pronesla po sečtení téměř všech hlasů, Sanduová uvedla, že naslouchala hlasům svých příznivců i hlasům svého protikandidáta Stojanogla. Uvedla, že jejím hlavním cílem pro nadcházející roky bude sloužit jako prezidentka všem občanům.



„Dnes jste, milí Moldavané, dali lekci demokracie, hodnou zápisu do učebnic dějepisu... Svoboda, pravda a spravedlnost zvítězily,“ řekla.



Pozice Sanduové byla oslabena po referendu, které iniciovala a v němž se Moldavanů ptala, zda podporují integraci do EU, a které 20. října prošlo jen nepatrným rozdílem. Referendum se konalo současně s prvním kolem prezidentských voleb, v němž Sanduová získala 42 % hlasů, ale nezískala nadpoloviční většinu.



Výsledek voleb bude v Bruselu uvítán týden poté, co Gruzie, další bývalý sovětský stát, který doufá ve vstup do EU, znovu zvolila stranu, kterou většina zemí považuje za stále více přátelskou Moskvě a autoritářskou.



V neděli večer šéfka EU Ursula von der Leyenová poblahopřála Sanduové ke znovuzvolení a „evropské budoucnosti“ země.



„Překonat výzvy, kterým jste v těchto volbách čelila, vyžaduje vzácný druh síly. Jsem ráda, že s vámi mohu i nadále spolupracovat na evropské budoucnosti Moldavska a jeho obyvatel,“ napsala von der Leyenová na Twitteru.



EU přislíbila Moldavsku víceletý balíček ve výši 1,8 miliardy eur na pomoc na cestě k přistoupení do EU, kterou země oficiálně zahájila v červnu. Sandu se zavázala, že bude „pracovat dnem i nocí“, aby se Moldavsko stalo členem EU do roku 2030.



Od rozpadu Sovětského svazu se Moldavsko pohybuje mezi prozápadním a proruským kurzem. Pod vedením Sanduové, bývalé poradkyně Světové banky, však tato chudá země zrychlila snahu vymanit se z orbitu Moskvy, zatímco válka na sousední Ukrajině pokračuje.



Obě kola prezidentských voleb i hlasování v referendu o EU byla poznamenána obviněními z ruského vměšování.



Sanduová a její spojenci již několik měsíců obviňují Rusko a jeho zmocněnce z vedení rozsáhlé kampaně zahrnující kupování hlasů a dezinformace s cílem ovlivnit volby.



Úřady v hlavním městě Kišiněvě se domnívají, že Moskva před prvním hlasováním investovala přibližně 100 milionů dolarů a část prostředků údajně propašovala prostřednictvím „peněžních mul“, které policie zadržela na hlavním letišti, když měly u sebe balíčky s 10 000 EUR v hotovosti.



Tým Sanduové uvedl, že zintenzivnil úsilí, aby zabránil opakování toho, co popsal jako rozsáhlý systém nákupu hlasů, který během prvního kola zorganizoval uprchlý oligarcha Ilan Shor podporovaný Ruskem.



„Moldavsko mělo před sebou monumentální úkol: pouhé dva týdny na to, aby zastavilo rozsáhlý systém kupování hlasů podporovaný Kremlem, který se ukázal jako účinný při dvojím hlasování 20. října,“ uvedla Olga Rosca, zahraničněpolitická poradkyně Sanduové..



Přesto v neděli poradce Sanduové pro národní bezpečnost Stanislav Secrieru napsal na Twitteru, že jsou „svědky masivního vměšování Ruska do našeho volebního procesu ... snahy s vysokým potenciálem zkreslit výsledek“.



„Agentura pro kybernetickou bezpečnost uvádí, že dnes ráno byla dočasně nefunkční stránka Ústřední volební komise pro vzdělávání voličů v důsledku DDoS útoku,“ dodal Secrieru.



Kreml popřel, že by do hlasování zasahoval.



Těsný výsledek referenda o EU oslabil pozici Sanduové a postavil ji do přímé opozice proti Stojanoglovi, bývalému generálnímu prokurátorovi, který s 26 % hlasů na kandidátce Strany socialistů překonal očekávání.



V prezidentské debatě, která se konala minulý víkend, Sanduová obvinila Stojanogla, že je „trojským koněm“ kandidáta vnějších zájmů, který se snaží převzít kontrolu nad Moldavskem.



Stojanoglo popřel, že by pracoval ve prospěch Ruska. V říjnovém rozhovoru prohlásil, že je pro vstup do EU, ale hlasování bojkotoval a označil ho za parodii.



Odmítl také kritizovat Kreml za jeho invazi na Ukrajinu a vyzval ke zlepšení vztahů s Moskvou. „Míra ruského vměšování v Moldavsku je velmi přehnaná,“ řekl a dodal, že bude usilovat o ‚reset vztahů‘ s Moskvou.



Ruská invaze na Ukrajinu mnohé v Kišiněvě, který leží jen několik hodin jízdy autem od ukrajinského černomořského přístavního města Oděsa, šokovala a stín Kremlu se zde vznáší ve velkém. Moskva má v Podněstří, regionu spravovaném proruskými separatisty, kteří se v krátké válce v 90. letech odtrhli od moldavské vlády, rozmístěno 1 500 vojáků.





Ukrajina, jejíž prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně Sanduovou chválil, si oddechne, protože mnozí v Kyjevě se obávali vyhlídky na to, že zemi, která s nimi sousedí, povede prezident přátelský k Rusku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

