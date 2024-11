Maďarsko a Slovensko se dohodly na nahrazení ruského plynu ázerbájdžánským, v ukrajinském produktovodu

6. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Země EU závislé na ruském plynu jsou blízko dohodě o jeho nahrazení ázerbájdžánským plynem. Země EU závislé na ruském plynu jsou blízko dohodě o jeho nahrazení ázerbájdžánským plynem.

Maďarská společnost MVM a slovenský slovenský Plynárensky Priemysel jsou připraveny podepsat smlouvy na dodávky 12-14 miliard metrů krychlových plynu ročně přes Ukrajinu. Státní společnost Socar jej dodá do měřicí stanice plynu v Sudže (nyní je toto hraniční město v Kurské oblasti pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny) a tam poputuje k maďarským a slovenským společnostem, které jej dodají do svých zemí.

Aby obchodní dohoda vstoupila v platnost, bude zapotřebí politické rozhodnutí Kyjeva, protože provozovatel ukrajinské GTS bude muset rezervovat tranzitní kapacity. Potřebná je také výměnná dohoda mezi Ruskem a Ázerbájdžánem, protože Ázerbájdžán nemá dostatečnou exportní kapacitu, která by nahradila současné dodávky.

Anna-Sophie Corbo, výzkumná pracovnice Centra pro globální energetickou politiku Kolumbijské univerzity, se domnívá, že přesměrování toků ve stejných objemech by bylo "čistým zakrýváním ruského plynu". Ekonomický think-tank Bruegel vysvětluje: "Výměnné dohody budou v krátkodobém horizontu nejživotaschopnějším mechanismem" kvůli nedostatku plynu v Ázerbájdžánu. Jeho palivo bude proudit přes Rusko do ukrajinského systému přepravy plynu a samotný Ázerbájdžán bude dostávat plyn z Ruska a bude jej moci použít na domácím trhu nebo přesměrovat do Turecka. "Jednoduše řečeno, nedojde k žádným změnám v tocích plynu: Obchodníci z EU budou nakupovat plyn z Ázerbájdžánu, který bude nakupovat plyn z Ruska... Nákup ázerbájdžánského plynu jen proto, aby se vyměnil za ruský, nepovede k významnému pokroku ve snižování závislosti EU na ruských dodávkách energie a Rusko je bude stále schopno snížit, jak to již udělalo v minulosti, poznamenává Bruegel. "Zúčastněné strany mohou být ochotny akceptovat takovou "ošemetnou" dohodu, ale znamenalo by to obrovskou míru cynismu a ze své podstaty by to přispělo k neprůhlednosti a nakonec ke korupci."

Ale Maďarsko za Viktora Orbána a Slovensko za Roberta Fica, který se dostal k moci před rokem, udržují vztahy s Ruskem a nevyvinuly velké úsilí najít jiné zdroje dodávek, navzdory výzvám Evropské komise. Navíc ruský plyn z plynovodů je relativně levný a ázerbájdžánský plyn bude muset být dodáván za podobné ceny, pokud Baku nezavede příplatky, poznamenává Bruegel.

Rakousko, které také stále dostává ruský plyn, diverzifikovalo, uvedla tamní společnost OMV. Řekla, že bude schopna poskytnout zákazníkům plyn i v případě, že by se ruský dovoz zastavil.

Pokud budou podepsány smlouvy o nahrazení ruského plynu ázerbájdžánským plynem, Ukrajina bude i nadále dostávat platby za tranzit plynu přes své území, které v roce 2023 činily 800 milionů dolarů ročně. Úplné zastavení tranzitu ruského plynu přes ukrajinskou GTS představuje riziko pro bezpečnost dodávek plynu, protože bez něj bude přepravní soustava plynu pravděpodobně napadena Ruskem, varovali Korba a Taťána Mitrova z Centra pro globální energetickou politiku.

Srbsko také plánuje částečně nahradit ruský plyn ázerbájdžánským plynem. Jak řekl její prezident Aleksandar Vučić v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, příští týden bude diskutovat s ázerbájdžánským vůdcem Ilhamem Alijevem o tom, jaké objemy bude Socar schopen poskytnout. Poté bude muset Vučić vyjednat novou smlouvu s Ruskem, protože ta současná vyprší v roce 2025.

Srbsko se aktivně podílí na diverzifikaci dodávek: Kromě spolupráce se společností Socar otevírá nový plynovod vedoucí z terminálu LNG v Řecku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0