Jan Egeland v CNN: SItuaci v Gaze je naprosto nepřijatelná

7. 11. 2024

čas čtení 8 minut

Jan Egeland, Norská rada pro uprchlíky: „Jsem opravdu otřesen... Gaza je zničena. Jinak se to nedá popsat,“ říká mi Jan Egeland zevnitř Gazy. V reakci na americké volby @NRC_Egeland se domniívá, že jako „rázný politik“ by zvolený prezident Trump mohl „vyvinout tlak na nejsilnější stranu, kterou je Izrael, a možná by mohl spolupracovat s arabskými a dalšími zeměmi, aby přiměl palestinskou stranu ke sjednocení, k soudržnosti, k uznání Izraele, k propuštění rukojmích - aby nebyly zabity další tisíce dětí. “I’m really shaken to my core… Gaza is destroyed. There’s no other way to describe it,” Jan Egeland tells me from inside Gaza.



Reacting to the US election, @NRC_Egeland argues that, as “a forceful politician,” President-elect Trump could “assert pressure on the strongest… pic.twitter.com/Yv2Wn2Jqqd — Christiane Amanpour (@amanpour) November 6, 2024

Crustuabe Amanpour, CNN: Naposledy jste byl v Gaze a naposledy jsme s vámi mluvili v Gaze loni v únoru. Chci vědět, jak se z vašeho pohledu změnila situace pro lidi v Gaze?





Jan Egeland: Co se děje v Gaze? Je to mnohem horší. Protože já jsem opravdu otřesen až do morku kostí, když jsem byl teď celý den ve městě Gaza a včera v Chán Unisu a Rafáhu. Gaza je zničená. Jinak se to nedá popsat. Je to hustě obydlená městská oblast, která je naplněna uprchlíky, a je zničená. Jsou tam desítky tisíc mrtvých lidí. A většina rodin, se kterými se setkávám, včetně mých palestinských kolegů z Gazy, tady je desetkrát honili po mapě. Přišli o domov, o domov příbuzných, o domov vlastního strýce atd. Jsou opravdu na dně. Tato nesmyslná válka musí skončit. Není to sebeobrana, jak tvrdí Izrael a jeho zbraně a jeho spojenci jako Spojené státy. Je to nezákonné ničení civilní společnosti.









Jan Egeland: No, od Bidenovy administrativy jsme dostali určitou humanitární pomoc, ale nebyla schopna udělat nic pro to, aby ukončila násilí a také obléhání zdejšího obyvatelstva. Donald Trump řekl, "Tuto válku ukončím. Přinesu mír." Je to, jak sám říká, rázný politik. Myslím si, že dokáže prosadit tlak na nejsilnější stranu, kterou je Izrael, a možná dokáže spolupracovat s arabskými a dalšími zeměmi, aby se palestinská strana semkla, byla důsledná, uznala Izrael, propustila rukojmí, aby nebyly zabíjeny další tisíce nebo další děti, Tisíce dětí jsou zabíjeny tady v Gaze a desetitisíce dalších hladoví.





Christiane Amanpour: Biden a jeho administrativa prohlásili, že pokud se tato humanitární situace nevyřeší, přehodnotí pravidla, podle kterých poskytují Izraeli vojenskou pomoc. O tom se má rozhodnout do dvou týdnů. V této třicetidenní lhůtě se nelze dostat ani na sever, právě tam, kde jsme slyšeli OSN, že celý sever čelí hladomoru.









Christiane Amanpour: Gaza je, jak jste právě řekl, odříznutá. Že se lidé dokonce bojí někam jít, protože se bojí, že je při pohybu zastřelí, a že už ani nevědí, co mají dělat. A je tu ještě jeden aspekt, kterému se říká generálský plán, který izraelská vláda popírá, ale zdá se, že se realizuje jako obklíčení a obléhání určitých měst, aby je buď vyhladověla, nebo donutila ke kapitulaci. Věříte, že se to děje?





Jan Egeland: To, co vidím po příjezdu z města Gazy, které sousedí s obléhaným severním guvernorátem, tam je udušeno, jinak se to říct nedá, více než 100 000 lidí. Určitě jsou tam nějací zlí muži, bojovníci, , ale je tam mnohem víc miminek, dětí, žen, nevinných lidí. Všichni jsou uškrceni, uškrceni právě teď. Nedostává se tam žádná pomoc. Setkal jsem se s lidmi, kteří utekli z tábora Džabalia, který je uprostřed té obléhané oblasti. Říkali, že nemají co jíst. že umírají hlady. Zatímco uprostřed civilního obyvatelstva probíhají zuřivé boje. Utekli před jistou smrtí v Džabalii do trosek Gazy, město Gaza je v úplných troskách. Tam nyní žijí a je to znamení, že to musí skončit. A pokud má Izrael plán, generálský plán na vylidnění a kolonizaci, ostatní svět to nepřijme a myslím si, že prezident Trump to pochopí. Pak bude cena pro Izrael a pro jeho spojence, USA, příliš velká, pokud celý svět uvidí toto masové vyvražďování lidí a kolonizaci a násilný transfer. Kolonizaci půdy, násilný transfer původního obyvatelstva.





Christiane Amanpour: : Ben Gvier, který, jak víte, je klíčovým členem Netanjahuovy koalice, o Trumpově vítězství řekl, že je to čas pro suverenitu na Západním břehu. Ale víme, že také věří, že by Izrael měl přesídlit Gazu. Zajímalo by mě, zda si myslíte o Trumpovi, který ve svém prvním funkčním období snížil financování UNRWA, zavřel kancelář OOP, snížil pomoc USA Palestincům o 200 milionů dolarů. Zda si myslíte, že nějaký posun směrem k názoru USA, že by mělo existovat politické řešení dvou států, zda je to ohroženo.





Jan Egeland: Ale registruji, že tito osadníci a jejich představitelé ve vládě, ministr financí, ministr vnitra, kteří jsou spojeni s těmito zločineckými gangy, které bijí ženy a děti a vypalují telefony a skromné školy, oslavují, ale myslím, že mohou být překvapeni, jenže Donald Trump bude muset poslouchat země Perského zálivu, arabské země, Saúdskou Arábii a Evropu a zbytek světa. A řeknou, že si nemůžeme dovolit, aby nás viděli jako pokrytce na astronomické úrovni. Tím, že schvalujeme strašlivou okupaci v Palestině, zatímco se snažíme bojovat proti Putinově okupaci na Ukrajině.





Christiane Amanpour: Jak víte, i to je teď ohroženo. Mohu se vás velmi rychle zeptat závěrem? Izraelská vláda v podstatě zakázala UNRWA působit, hlasováním v Knesetu. Izraelská vláda mluví o tom, že by možná soukromé bezpečnostní firmy, , dodávaly pomoc v Gaze. Je to z vašeho pohledu vůbec možné? Jaký je váš názor?

“I’m really shaken to my core… Gaza is destroyed. There’s no other way to describe it,” Jan Egeland tells me from inside Gaza.



Reacting to the US election, @NRC_Egeland argues that, as “a forceful politician,” President-elect Trump could “assert pressure on the strongest… pic.twitter.com/Yv2Wn2Jqqd — Christiane Amanpour (@amanpour) November 6, 2024

Dovolte mi, abych se vás zeptala, protože jste zmínil Spojené státy, jak víte, proběhly volby a vyhrál Donald Trump. Chci vědět, jestli si myslíte, uvědomuji si, že je ještě brzy, ale na základě minulosti bude Trumpův přístup jiný než přístup Bidenovy administrativy. Pokud ano, jaký?Nedošlo ke zlepšení ani v tom, že by se sem dostala humanitární pomoc pro ženy a děti. Potřebovali bychom 500 až 600 kamionů denně, které by se dostávaly nejen přes hranice, ale i k obyvatelům Gazy. Bylo dodáno 30 humanitárních kamionů, 33 dodaných dnes pro 2 miliony lidí není nic a velká část z toho, co bylo dodáno, se k lidem nedostane, protože policie byla rozbombardována na kusy a není tam pořádek. Takže. Takže verdikt zní: Izrael nedodal humanitární pomoc, a to musí mít následky.Ne, byla by to katastrofální strategická chyba. Nikdo se nedotkne žádné z těchto militarizovaných, zpolitizovaných snah o pomoc. Je to v rozporu se všemi našimi humanitárními zásadami, nikdo z nás v OSN a z nevládních organizací a Červeného kříže, nikdo správný se toho nedotkne. UNRWA musí mít možnost pokračovat ve své práci. Je životně důležitá, zejména pro vzdělávání a zdravotnictví. Sám jsem to viděl. Děti ve školách. A děti na zdravotnických stanovištích. To vše je nyní ohroženo. To je třeba zvrátit. Nemůžete pokračovat v pošlapávání lidskosti, jak jsou tady lidi v prachu.







0