Férový obchodník Trump se supra férovou nabídkou pro Ukrajinu

8. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

S úžasem sleduji, že do Trumpa lze promítnout všechno, co si přejete. Cokoli! Je prý nepředvídatelný, jak jsem slyšel včera na Českém rozhlase, a proto může na Rusko jít silou. Čekám, kdy někdo řekne, že vzhledem k tomu, že nepředvídatelnost dává šanci na to, že Trump bude chránit klima a zvýší daně bohatým.

A naopak pan Pojar, poradce předsedy vlády, říká na Seznamu, že Trump je předvídatelný a že jeho nabídka pro Evropu je férová. Michael Žantovský, bývalý velvyslanec v USA, který Trumpa chválil už před volbami, tvrdí, také na Seznamu, že Trump je obchodník.

Všichni tihle Češi Trumpa jistě znají osobně, dělali v jeho kabinetu, když vládl. Pan Pojar jistě označí za férové plány, které Trump zvažuje podle Wall Street Journal (Pojar tvrdí, že o Trumpovi píše špatně jen levicový tisk) pro Ukrajinu. Jsou to prý dva plány, jeden podle Pompea a druhý více podle Trumpa. Oba znamenají nadiktovat Ukrajině ztrátu území. Pompeo chce, aby to nevypadalo jako vítězství Ruska, Trumpovi jde hlavně o to, aby bylo po válce do inaugurace. Co na to Putin? Ten určitě bude se vším souhlasit, zrovna v době, kdy je Ukrajina na dně a on na koni.

Ale zpět k Pojarovi, nebo spíše Pompeovi. Pompeo, pokud je příčetný, může dopadnout jako Tillerson nebo Mattis (Trump je donutil k odchodu z vlády) a mnoho jiných. Tihle lidi s Trumpem opravdu úzce spolupracovali. Tillerson byl jeho ministr zahraničí, Mattis ministr obrany. Přes dvacet bývalých spolupracovníků Trumpa o něm mluví velmi negativně. Podle Tillersona Trump vůbec nerozumí zahraniční politice a je mu to jedno. Podle generála Kellyho je Trump fašista, generál Mattis jej označil za ohrožení demokracie. Ale to jsou proti Pojarovi a Žantovskému jen takoví cucáci. Beztak hnusní levičáci.

Jen mě zajímá, jak Pojar bude vysvětlovat, že je férové, když Ukrajině bude nadiktována ztráta území (a bude se muset vzdát požadavku na členství v NATO, což jsem zapomněl zmínit), kvůli kterému padly a byly zmrzačeny desítky tisíc Ukrajinců. A co bude s Ukrajinou pak? Putin už si ani neuždibne, samozřejmě. Jak to, že na to naše vláda nepřišla dávno, že tohle je férové? Trump má, jak jinak, samé férové nabídky, zejména pro pana Pojara a pana premiéra.

