Ruská elita s Trumpovým příchodem do Bílého domu očekává konec války

8. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Vysocí představitelé Kremlu, vlády a ministerstva zahraničí počítají s tím, že po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu může válka s Ukrajinou skončit a Kyjev pod americkým tlakem uzná ztrátu území. Vysocí představitelé Kremlu, vlády a ministerstva zahraničí počítají s tím, že po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu může válka s Ukrajinou skončit a Kyjev pod americkým tlakem uzná ztrátu území.

Oznámilo to sedm vysoce postavených úředníků a tři významní podnikatelé. Všichni souhlasili s tím, že budou mluvit pod podmínkou anonymity, protože nemají oprávnění mluvit se zahraničními médii.

"Před inaugurací my (ruská armáda) zaútočíme. Bylo by dobré dosáhnout administrativních hranic Doněcké a Luhanské oblasti do ledna. A budeme přemýšlet o tom, co dělat s Chersonem (který se nachází na levém břehu Dněpru)," řekl ruský vládní úředník.

V případě úspěšného postupu ruských vojsk a ústupu Ukrajiny bude pro novou americkou administrativu logické a snadné vyzvat strany k zahájení jednání, řekl další ruský představitel. V tomto případě Kyjev také prokáže vstřícnější pozici a připravenost k jednání, tím si je Moskva jistá.

"Až Trump nastoupí do úřadu a vytvoří tým, pak se můžeme dohodnout na zahájení konzultací. Aby se mu pohodlně vyjednávalo. Nyní není nikdo, kdo by letěl do Moskvy ani na jednání, není s kým mluvit," vysvětlil ruský představitel logiku úřadů.

Zdroj blízký ministerstvu zahraničí poznamenává, že "osobní faktory" zůstávají pro Trumpa důležité. "Trump k tomu bude chtít přispět za předpokladu, že bude v centru celého procesu a pak bude moci převzít svou podmíněnou Nobelovu cenu míru nebo se nějak prosadit," vysvětlil diplomat.

Připomněl také, že republikáni ovládli obě komory Kongresu. "V souladu s tím není třeba se obávat sabotáže ze strany demokratů," řekl diplomat.

Zdroje blízké ministerstvu zahraničí nyní zdůrazňují, že dialog mezi Ruskem a Spojenými státy je zmrazen jak na oficiální úrovni, tak na úrovni odborníků. Po Trumpově zvolení je možné "nějaké obnovení kontaktů", zejména odvolaný ruský velvyslanec se může vrátit do Washingtonu, ale konsensus obou stran ohledně Ruska "nikam nevedl", zdůrazňuje diplomat.

Podle představitele Kremlu Trumpův příchod "neovlivní vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy jako celek". "Trump je také součástí systému a nedojde k žádnému kardinálnímu okamžitému zvratu," zdůrazňuje a dodává, že "naděje" na normalizaci "se stále objevuje". Ani velký byznys si nedělá iluze. "Nevěřím na velké průlomy a v mém společenském kruhu není žádná velká euforie," řekl vrcholový manažer velké státní korporace.

Osmasedmdesátiletý Trump se stal prvním prezidentem od 19. století, který se vrátil do Bílého domu po prohraných volbách, a nejstarším zvoleným prezidentem v americké historii. Během své kampaně slíbil, že válku ukončí do 24 hodin, a také označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "nejlepšího prodejce v historii", kterému se podařilo dosáhnout mnohamiliardové pomoci na úkor amerických daňových poplatníků.

Pokud se Trump bude držet své strategie snižování angažovanosti USA v evropské bezpečnosti, bude to pro Rusko další bonus, říká ruský diplomat: "Pokud se rozhodne nechat břemeno evropské bezpečnosti na Evropanech, bude to pro nás pozitivní posun. Protože Evropa to nebude schopna zvládnout, prostě na to nebude mít dost peněz."

Podrobnosti v ruštině: ZDE

