Sky News se omlouvá za pravdivé informace o Izraeli

10. 11. 2024

Jejich redaktorka pro sociálních média dostala zasloužený trest



Ironický komentář britské autorky Laury K. který je děsivě blízko faktům

Televize Sky News vyvolala pobouření tím, že v rámci nechutné nepoctivosti řekla pravdu o Izraeli. Televize později své zpravodajství opravila a pravdivé části vystřihla, ale podle izraelské lobby je to „příliš málo a příliš pozdě“.



Spor se odehrál na twitterovém účtu Sky News, kde bylo omylem sdíleno video, které nebylo schváleno Mosadem. Naštěstí byla prý pracovnice Sky News pro sociální média vyvedena ven a zmlácena na maděru. Plně si to zasloužila.



K trestnému výprasku došlo poté, co se izraelští chuligáni, chci říct nevinní fanoušci, zúčastnili fotbalového zápasu v Amsterdamu. Sky z nějakého důvodu považovala za nutné informovat o tom, že fanoušci Maccabi Tel Aviv strhávali lidem z domů palestinské vlajky a napadali místní obyvatele před policejním autem. Dokonce se zmínila, že Izraelci zpívali „rasistické a protiarabské písně" s půvabnými texty jako „ať vyhrají IDF, aby vyjebali s Araby".





Sky dokonce zdůraznila, že izraelští fanoušci narušili minutu ticha za oběti povodní ve Valencii skandováním, pískáním a ohňostroji. Naštěstí se reportérka nezmínila o tom, že se k izraelským fanouškům přidali agenti Mossadu, aby vyprovokovali výtržnosti. Bylo to čistě z pudu sebezáchovy, protože Mossad by pravděpodobně vybombardoval její rodinný dům.



Idioti ze Sky naprosto podkopali náš narativ o tom, že občané Amsterdamu udělali „pogrom“ jen proto, že jsou zlí antisemité, což dokazuje, že v Evropě není pro židy bezpečné místo. Reakce na sociálních sítích byla jednomyslná: „Sky se očividně pokoušela ospravedlnit násilí vůči židům.“ A to je vše.



Sky proto zpanikařila, video smazala a zveřejnila komentář, v němž vysvětlila, že video upravila a znovu nahrála, protože původní nesplňovalo její „standardy vyváženosti a nestrannosti“. Poté vysvětlení smazali, protože v něm vypadali jako zasraní idioti.



Pokud vám to není jasné, „vyváženost“ je, když vynecháte důležitý kontext, který ukazuje pravdu, a „nestrannost“ je, když se hroutíte pod tlakem lidí, kteří kvůli pravdě vypadají špatně.



Uklidňující je, že redaktorka Sky News Sandy Rashty je tak nestranná, že přispívá do Jewish Chronicle a retweetuje všechny nejlepší sionistické podivíny. To vysvětluje, proč Sky ohýbá hřbet před Izraelem, ale jen minimálně informuje o komkoliv, kdo se staví proti genocidě.



Například Sky byla dříve nucena přiznat „potenciálně zavádějící informace“ za očerňování palestinského velvyslance tvrzením, že řekl věci, které neřekl. Sky se naštěstí neomluvila, protože je to Arab.



Jediné, na čem záleží, je to, že poskytujeme Izraeli krytí, aby mu prošlo, že si může dělat, co chce, s kým chce. Izrael má mít možnost podnikat vpády na jakékoli území, včetně Nizozemska, a Nizozemsko s tím naštěstí souhlasí.





Izrael proto vybombardoval tři školy a sedm nemocnic v Amsterdamu na základě zpráv, že fanoušci Ajaxu pod nimi vybudovali tunely. Nizozemská vláda trvala na tom, že žádné tunely rozhodně neexistují, ale omluvila se za to, že k tomu Izrael donutila. Sky News by ráda zopakovala, že toto bombardování se rozhodně počítají jako sebeobrana.





