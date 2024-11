BBC: OSN konstatuje, že Izrael svým jednáním v Gaze porušuje mezinárodní právo

8. 11. 2024

čas čtení 13 minut

"Píšete tyto zprávy, zveřejňujete je, propagujete je, vznášíte své prosby, a přesto se zdá, že se nic nemění. Vnější svět Izrael neomezuje. Zdá se, že na Izrael nejsou uvaleny žádné sankce. Je systém rozbitý?"

BBC Radio 4, World at One, pátek 8. listopadu 2024, 13 hodin: Zpráva OSN vyjadřuje znepokojení nad postupem izraelských obranných sil. Státy mají povinnost jednat, aby zabránily krutým zločinům.



Úřad OSN pro lidská práva ve své nové zprávě uvedl, že během prvních šesti měsíců války v Gaze ověřil 8 119 zabitých osob. Z celkového počtu obětí bylo 3 588 dětí a 2 036 žen. Nejmladší obětí byl jednodenní chlapec a nejstarší 97letá žena.



Zpráva potvrzuje, že ženy a děti představují velkou část zabitých osob.



Z ověřených údajů bylo 7 607 lidí zabito v obytných budovách nebo podobných obydlích, z toho 44 % tvořily děti, 26 % ženy a 30 % muži, uvádí se ve zprávě zveřejněné v pátek.



Děti ve věku od pěti do devíti let představují nejpočetnější věkovou kategorii zabitých, následují děti ve věku 10-14 let a pak děti ve věku do čtyř let včetně.

Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk prohlásil, že musí být nastolena spravedlnost za to, co označil za strašlivé násilí, k němuž došlo v Izraeli a Gaze v uplynulém roce. Nová zpráva podrobně popisuje události, které by se podle OSN mohly rovnat válečným zločinům nebo dokonce genocidě ze strany zobrazujících lidí ze Ženevy.

Nová zpráva obsahuje podrobný seznam možných válečných zločinů od způsobování hladu přes útoky na nemocnice až po použití bílého fosforu, stejně jako izraelskou ofenziva v Gaze, zahrnuje útok Hamásu na Izrael 7. října 2023 a nerozlišující odpalování raket Hamásem. Nejdrsnější statistikou je však údaj, že z více než 8000 mrtvých, které OSN nezávisle potvrdila, tvoří 70 % ženy a děti. Nejpočetnější skupinou jsou děti. A ty ve věku od pěti do devíti let trpí nejfatálněji. Je to znamení, které OSN naznačuje, že Izrael nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, což musí podle mezinárodního práva dělat, uvádí zpráva. Musí být vyvozena odpovědnost, včetně odpovědnosti za případnou genocidu.

Nová zpráva obsahuje podrobný seznam možných válečných zločinů od způsobování hladu přes útoky na nemocnice až po použití bílého fosforu, stejně jako izraelskou ofenziva v Gaze, zahrnuje útok Hamásu na Izrael 7. října 2023 a nerozlišující odpalování raket Hamásem. Nejdrsnější statistikou je však údaj, že z více než 8000 mrtvých, které OSN nezávisle potvrdila,Je to znamení, které OSN naznačuje, že Izrael nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, což musí podle mezinárodního práva dělat, uvádí zpráva. Musí být vyvozena odpovědnost, včetně odpovědnosti za případnou genocidu.





Závažné porušení mezinárodního práva s bezprecedentní mírou zabíjení, úmrtí na zranění a hladovění. Takový je verdikt Komise OSN pro lidská práva k izraelským akcím v Gaze. Je to reakce na zprávu vypracovanou jeho úřadem, která upozorňuje na vysoký podíl žen a dětí mezi zabitými, na útoky na novináře a osoby hledající humanitární pomoc a práva na vážné znepokojení, že Izrael nebrání nahlížení na genocidu. Zpráva rovněž zdůrazňuje vážné obavy, že akce palestinské ozbrojené skupiny Hamás představuje válečný zločin, neboť využívá civilisty jako lidské štíty, a za vážné porušení Ženevské úmluvy a válečný zločin označuje braní rukojmích palestinskými ozbrojenci.





Je to však Izrael, který čelí nejsilnější kritice ze strany OSN Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že ověřil 8119 z více než 34 500 osob údajně zabitých během prvních šesti měsíců války, přičemž zjistil, že téměř 70 % obětí tvoří děti a ženy. Citujeme několik částí této zprávy, které se týkají období od 1. listopadu loňského roku do 30. dubna letošního roku.





„Deklarovaným záměrem Izraele je zničit řídící schopnosti Hamásu a jeho cílení na civilní infrastrukturu a civilní správce faktických orgánů naznačovalo, že cílení bylo rozšířeno do té míry, že by se mohlo rovnat přímému cílení na civilní obyvatelstvo a civilní objekty záměrně směřující útoky proti civilnímu obyvatelstvu a civilním objektům. Jsou válečnými zločiny. Uvádí se v něm o zabitých v Gaze.





Hlavními oběťmi úderů na obytné budovy byly děti, přičemž mezi ověřitelnými oběťmi na životech byly nejvíce zastoupeny tři věkové kategorie, a to postupně od 5 do 9 let. Od 10 do 14 let a od 0 do 4 let u chlapců i dívek."





To je důsledek úplného obléhání Gazy, které izraelská vláda původně vyhlásila 9. října. 2023. Prvky těchto omezení přetrvávaly po celé sledované období, včetně odepření dodávek vody do severní části Gazy, a byly spojeny s nezákonnými a trvalými omezeními vstupu a distribuce humanitární pomoci.





Zpráva jasně říká, že to, co Hamás provedl 7. října, a následné vzetí rukojmích se rovnalo válečným zločinům.





Výpovědi propuštěných rukojmích popisují mimořádně tvrdé podmínky zajetí, včetně nedostatku jídla, vody a špatných hygienických podmínek a nedostatku čerstvého vzduchu a slunečního světla. Někteří z nich byli při převozu do Gazy biti a někteří uváděli, že viděli, jak jsou v zajetí biti jiní rukojmí. Jedna z propuštěných rukojmích veřejně uvedla, že byla v zajetí sexuálně zneužita, zatímco jiní uvedli, že byli svědky sexuálního zneužívání jiných rukojmích. Lékaři, kteří se starali o propuštěné rukojmí, hlásili známky sexuálního zneužívání.





V mnoha případech by se v této zprávě zdokumentovaná porušení ze strany stran mohla rovnat válečným zločinům. Pokud jsou spáchána jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku namířeného proti civilnímu obyvatelstvu, v návaznosti na státní nebo organizační politiku, mohou představovat zločiny proti lidskosti. Je spáchán s úmyslem zničit zcela nebo zčásti i národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou příslušnost. Tuto skupinu mohou rovněž představovat genocidu.





Záběry, které přicházejí z Gazy, vyprávějí příběh devastace, který se odráží ve svědectvích těch, kteří tam žili, i těch, kteří odešli. BBC nemá povolen vstup do Gazy, aby podávala zprávy z první ruky, a tak jsme při získávání informací odkázáni na ty, kteří se nacházejí uvnitř pásma. Fyzioterapeutka skupiny Medecins Sans Frontier Aid Group, která si přála zůstat v anonymitě, nám poslala tento hlasový vzkaz, v němž podrobně popisuje své vlastní zkušenosti s útěkem ze severu Gazy.





“ Příběh začal 6. října. Kolem domu jsme slyšeli bombardování, ale nevěděla jsem, že půjde o pozemní invazi. Při intenzivním bombardování jsme chodili dolů, aby děti mohly v noci spát. My jsme nespali. Čekali jsme, až vyjde slunce. Pomalu jsme se připravovali na útěk. Nevěděli jsme, kam jít. Nebyla tu žádná auta. Ukrývala jsem se v okolí nemocnice, ne v ní. Na nemocnici dopadaly údery. Střely zasáhly bránu nemocnice a pouliční kvadrokoptéry bombardovaly domy kolem nás a děti plakaly. Bombardování zesílilo a my jsme odešli. Zatímco jsme utíkali, byli jsme svědky toho, jak se na ulici objevují lidé, kteří byli terčem útoku. Na ulici byla krev a zbytky mladých těl. Upřímně řečeno, byla to situace, na kterou nechci vzpomínat. Dorazili jsme do indonéské nemocnice a tam jsme našli izraelské vojáky, kteří nám nařídili, abychom šli na jih směrem ke kuvajtskému kruhovému objezdu. Když jsme dorazili na kuvajtský kruhový objezd, rozdělili nás, ženy a děti do jedné oblasti a muže do jedné školy. Odvedli mého manžela, strýce a bratrance. Znovu jsme šli pěšky a došli k velké jámě z pytlů s pískem, kde nás izraelské síly nechaly čekat. Seděli jsme dvě hodiny na slunci. Požádali nás, abychom šli , ale nikdo nebyl schopen chůze. Šli jsme dál a trochu jsme odpočívali. Cesta byla plná tanků. Stále jsme si odlehčovali. Nemohla jsem nést ani dětskou výživu. Pak už to šlo samo. Dorazili jsme do města Gaza.“





To nám poslala hlasový vzkaz fyzioterapeutka pracující pro skupinu Medicines sans frontier. Nuže, Addis Sangay je vedoucí kanceláře pro okupovaná palestinská území při Vysokém komisaři OSN pro lidská práva. Zeptal jsem se ho, zda si myslí, že Izrael používá v Gaze nepřiměřenou sílu.





Rozhodně. Myslím, že to je něco, co jsme jako úřad vysokého komisaře pro lidská práva zdůrazňovali v různých fázích tohoto konfliktu několika způsoby, ať už v těch veřejných zprávách nebo prohlášeních, advokačních rozhovorech, že Izrael používá nepřiměřenou sílu.





Co by se s tím tedy mělo dělat?





Myslím, že především, myslím tím, že jsme vždycky vyzývali k dalšímu vyšetřování, a to se opravdu příliš nedělo. Pokud si vzpomeneme na některé z minulých zpráv, které jsme zveřejnili, ať už se týkaly zadržování a obvinění ze špatného zacházení a mučení, která jsme slyšeli, nebo nevybíravého bombardování ze strany izraelských orgánů, nedočkali jsme se řádného vyšetřování ze strany Izraelců, ačkoli neustále tvrdí, že tak učiní. Neznáme výsledek. Co zásadně chybí, je odpovědnost za tato porušení, která musí být vyvozena.





Izrael, jak vím, že víte, poukazuje na to, že vede městskou válku proti militantům, kteří neváhají využívat mešity, nemocnice, obytné bloky, bytové domy jako své základny nebo jako místa, kde se ukrývají jejich bojovníci do Izraele. To činí jeho válku a způsob, jakým ji vede, ospravedlnitelnými. Nesouhlasíte s tím?





Nesouhlasíme, ale jde také o metody a prostředky vedení války, které se Izrael rozhodl použít. A použil určité bomby, například zbraně s velkým plošným dopadem. To není něco, co bychom viděli používat armádu v hustě obydlené oblasti. Gaza je jednou z nejlidnatějších částí světa. Je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti a také se ujistit, že síla, kterou používáte, je přiměřená. S tím se nesetkáváme. Když se podíváte na naši zprávu, počet rodin, které byly zabity společně, zejména v počátečních fázích války, je šílený. Takže. Takže si myslíme, že Izrael použil nepřiměřenou sílu.





Domníváte se, že Izrael dodržuje nařízení Mezinárodního soudního dvora o předběžných opatřeních, pokud jde o genocidu?





Zdůrazňujeme, že dnes je ještě naléhavější, aby Izrael plnil závazné rozhodnutí, o které Mezinárodní soudní dvůr Izrael požádal, a také třetí strany, takže se domníváme, že je třeba to urychleně splnit, a z toho, co vidíme na místě, zejména s blokováním humanitární pomoci, si myslíme, že tomu tak není.





Píšete tyto zprávy, zveřejňujete je, propagujete je, vznášíte své prosby, a přesto se zdá, že se nic nemění. Vnější svět Izrael neomezuje. Zdá se, že na Izrael nejsou uvaleny žádné sankce. Je systém rozbitý?





Myslím, že si tuto otázku musíme položit. Máte naprostou pravdu. Myslím, že nikdo nemůže říct, že není dostatek informací o tom, co se v Gaze děje. Vedoucí představitelé musí jednat. To ale nevidíme. Víte, řekl jsem to už před několika týdny, svět se na to bude dívat zpětně a klást si otázky, co dělalo mezinárodní společenství, zejména členské státy, které mají vliv. To se neděje a víte, že mluvíme o 43 tisících mrtvých. Víte, většina z nich, ženy a děti a vidíme obrovské utrpení na místě, nedostatek potravin, vody, několikanásobné vysídlení lidí.





Zdroj v angličtině (audio) ZDE



1

265

Přísná omezení uvalená Izraelem podle zprávy přinesla do Gazy riziko hladomoru a hladovění.Většina zprávy se však zaměřuje na jednání izraelských obranných sil v Gaze, uvádí se v závěru.