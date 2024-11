Vztahy mezi Ukrajinou a Spojeným královstvím se za vlády labouristů zhoršily, upozorňují kyjevští představitelé

9. 11. 2024

čas čtení 8 minut

Zelenského administrativa vyjadřuje frustraci ze Starmera kvůli nedostatku raketových střel



Vztahy Ukrajiny se Spojeným královstvím se od nástupu labouristické vlády k moci v červenci „zhoršily“, uvedli představitelé Kyjeva a vyjádřili frustraci nad tím, že Británie nedodala další rakety dlouhého doletu.



Britský premiér stále ještě, čtyři měsíce po nástupu do funkce, nenavštívil Ukrajinu a frustrovaný Kyjev uvedl, že cesta by neměla cenu, pokud se Keir Starmer nezaváže k doplnění zásob žádaného systému dlouhého doletu Storm Shadow.



„Nemá smysl, aby přijel jako turista,“ uvedl jeden z vysoce postavených představitelů administrativy Volodymyra Zelenského v době, kdy se Ukrajina silně obává dopadu volebního vítězství Donalda Trumpa v USA na své válečné úsilí.

Vztahy Ukrajiny se Spojeným královstvím se od nástupu labouristické vlády k moci v červenci „zhoršily“, uvedli představitelé Kyjeva a vyjádřili frustraci nad tím, že Británie nedodala další rakety dlouhého doletu.Britský premiér stále ještě, čtyři měsíce po nástupu do funkce, nenavštívil Ukrajinu a frustrovaný Kyjev uvedl, že cesta by neměla cenu, pokud se Keir Starmer nezaváže k doplnění zásob žádaného systému dlouhého doletu Storm Shadow.„Nemá smysl, aby přijel jako turista,“ uvedl jeden z vysoce postavených představitelů administrativy Volodymyra Zelenského v době, kdy se Ukrajina silně obává dopadu volebního vítězství Donalda Trumpa v USA na své válečné úsilí.



Ukrajina je s Londýnem stále nespokojenější, protože ruská vojska postupují na východě země nejrychleji od roku 2022 a američtí představitelé dospěli k závěru, že frontové linie již nelze považovat za statické. Ukrajinští velitelé uvedli, že Rusové mají silnou převahu co do počtu zbraní.



Trumpovo středeční volební vítězství zároveň vyvolalo obavy, že by USA mohly zastavit nebo zpomalit vojenskou pomoc Ukrajině a donutit Kyjev k jednání o ponižujícím míru s Ruskem.



Hlavní stížnost Ukrajiny na Velkou Británii spočívá v tom, že nedodala žádné další rakety ze svých zásob Storm Shadow, a to ani pro použití proti cílům na Krymu a dalších ukrajinských územích okupovaných Ruskem od roku 2014.



Uvedl to úředník: „To se neděje. Starmer nám nedává zbraně dlouhého doletu. Situace není stejná, jako když byl premiérem Rishi Sunak. Vztahy se zhoršily.“



Sunak navštívil Kyjev v listopadu 2022 během měsíce poté, co se stal premiérem. Jeho předposlední předchůdce Boris Johnson měl se Zelenským blízký vztah a Ukrajina ho považovala za rozhodující zdroj podpory krátce poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi.



Storm Shadow je vysoce přesná křižující střela s doletem přibližně 155 mil vyvinutá díky anglo-francouzské spolupráci. Její zásoby drží také Itálie. Ačkoli je drahá, s cenou 1 milion dolarů za kus, je považována za účinnou proti statickým cílům a byla použita k úderu na ruské námořní prostředky na Krymu.



Británie a Francie v roce 2023 uvedly, že budou dodávat rakety Storm Shadow, Francouzi známé jako Scalp, ale počet úderů se během roku 2024 snížil. „Poznali byste, kdyby nám Velká Británie poskytla nové rakety Storm Shadow, protože bychom je použili k zasažení ruských cílů. To ale neděláme,“ dodal úředník.



Poslední úder Storm Shadow, ke kterému se přihlásila ukrajinská armáda, se uskutečnil 5. října a byl zaměřen na ruská velitelská stanoviště. Předtím bylo údajně použito pět nebo více raket proti námořní základně Sevastopol v březnu tohoto roku.



Starmer se se Zelenským setkal ve čtvrtek na evropském politickém summitu v Budapešti. Premiér uvedl, že podpora Spojeného království Ukrajině je „neochvějná“, a uznal, že „musíme přidat“. „Je velmi důležité, abychom stáli při vás,“ řekl Starmer.



Ukrajinský prezident však v příspěvku na sociálních sítích, který doprovodil fotografií obou lídrů, poukázal na soukromé frustrace. „Důležitým prvkem vítězného plánu je poskytnutí Ukrajině zbraní dlouhého doletu a udělení povolení k jejich použití proti vojenským cílům na ruském území,“ uvedl Zelenskyj.



Soukromé zdroje v Kyjevě si stěžovaly, že schůzka v Maďarsku nevedla k „žádnému pokroku“ v otázce raket. Dodaly, že dokud nebudou dodávky Storm Shadow obnoveny, nemá smysl, aby Starmer do Kyjeva cestoval.



„O možné Starmerově návštěvě jednáme již od srpna. Různé termíny se střídaly. Starmer návštěvu několikrát odložil,“ uvedl úředník. Dodali: „Nemá smysl, aby přijel jako turista. V tuto chvíli není ochoten přijmout rozhodnutí, která jsou nezbytná.“



Downing Street uvedla, že „podpora Spojeného království Ukrajině je železná“ a že Starmer jasně řekl, že jeho vláda bude stát na straně Ukrajiny tak dlouho, jak bude třeba, a zdůraznila řadu schůzek mezi oběma lídry od nástupu labouristů k moci v červenci.



Mluvčí úředu britského premiéra uvedl: „Jedním z prvních rozhodnutí premiéra v úřadu bylo zavázat se, že každý rok vynaloží 3 miliardy liber na podporu Ukrajiny - od té doby se premiér s prezidentem Zelenským setkal šestkrát, včetně toho, že ho dvakrát přijal v No 10 a tento týden se s ním setkal na zasedání Evropského politického společenství v Maďarsku.“



Británie je po USA a Německu třetím největším dárcem vojenského vybavení. Od roku 2022 se Spojené království zavázalo poskytnout celkem 12,8 miliardy liber, z čehož 5 miliard liber představuje finanční a humanitární podpora a 7,8 miliardy liber vojenská pomoc.



V pátek Starmer jmenoval náčelníka štábu Tonyho Blaira Jonathana Powella poradcem pro národní bezpečnost. Powell je dlouhodobě zastáncem vyjednávání s nepřáteli s cílem nastolit mír, což přimělo jednoho z odborníků na Ukrajinu a labouristického historika k tvrzení, že by mohl zvýšit tlak na Kyjev, aby vyjednal příměří s Ruskem. Brian Brivati, bývalý ředitel John Smith Trust, řekl: „Samozřejmě, že v určitém okamžiku musí dojít k dohodě, ale pro Trumpa a Powella je důležité ukončení bojů, což není totéž jako mír.“



Odcházející Bidenova administrativa má k dispozici ještě 6 miliard dolarů nepřidělené bezpečnostní pomoci, což by stačilo na pomoc Ukrajině do roku 2025, ale není jasné, zda se jí podaří dát vývoz dohromady dostatečně rychle, než se Trump v lednu ujme vlády.



Zelenskyj také opakovaně naléhal na Velkou Británii, aby zrušila omezení na použití Storm Shadows proti vojenským objektům hluboko uvnitř Ruska. Mělo se za to, že Downing Street je této žádosti nakloněna, ale zákaz nezrušila kvůli zakořeněnému odporu Bidenovy administrativy.



Rozčarování ukrajinské strany z nové vlády následuje po jednání mezi Starmerem a Zelenským, které se uskutečnilo minulý měsíc úřadě britského premiéra v Downing Street. Zelenskyj představil svůj „plán vítězství“, který zahrnuje členství Ukrajiny v NATO a větší vojenskou a ekonomickou podporu ze strany klíčových spojenců.



Plán se nesetkal s „žádnou velkou odezvou“, uvedl vysoký úředník. Naznačili, že Starmer není ochoten přijímat strategická rozhodnutí bez souhlasu Washingtonu, a to navzdory soukromým ujištěním, která Zelenskému poskytl, že Spojené království má svobodu jednat nezávisle.



V posledních měsících Kreml zintenzivnil bombardování pomocí íránských raket Šahed a balistických raket, přičemž počátkem čtvrtka došlo k velkému útoku dronem. S blížícím se mrazivým zimním obdobím již byla zničena velká část ukrajinské energetické infrastruktury a v Kyjevě a dalších městech se prakticky každou noc ozývá poplach před nálety.





Mezitím se v západním Rusku shromažďuje až 10 000 severokorejských vojáků, kteří se zapojí do boje proti Ukrajině. Zelenskyj minulý týden ve svém příspěvku na Twitteru obvinil USA, Velkou Británii a Německo, že pasivně „přihlížejí“, jak se severokorejská armáda účastní války v Evropě. Naléhal na spojence, aby schválili údery dlouhého dosahu, aby severokorejské jednotky mohly být napadeny dříve, než začnou zabíjet Ukrajince.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0